Россиянин, осужденный за убийство пенсионера в регионе Брно, потребовал повторного рассмотрения дела
15 февраля 2024
21:00
390
Магомед Молдиев Исраилов из России продолжит отбывать 17,5-летний срок в тюрьме Валдице. В среду он провалил ходатайство о повторном рассмотрении дела об убийстве, за которое он был осужден вместе со своим подельником Сайдхуссейном Наурбаевым, который не сидит в тюрьме, потому что исчез сразу после совершения преступления.
Пара отправилась из Вены в населенный пункт в регионе Брно в 2015 году. Иностранцы, по всей видимости, подсказали возможную состоятельную жертву в виде пожилого мужчины. Они напали на него из засады, связали, жестоко избили и в конце концов задушили. Затем они подожгли дом, после чего исчезли с неустановленными предметами старины и уехали обратно в Австрию.
В 2020 году областной суд Брно приговорил их к 17,5 годам лишения свободы, и этот приговор был поддержан Высоким судом в Оломоуце и Верховным судом. Исраилов, который все это время отрицал свою причастность к убийству, теперь добивается повторного судебного разбирательства, утверждая, что у него есть новые доказательства.
Сенат областного суда Брно, возглавляемый Дитой Ржепковой, связался с ним по видеосвязи. «У меня есть новые факты, которые могут меня оправдать, это свидетельство моей невиновности. Мой соучастник признался в убийстве по телефону своему знакомому, я узнал об этом во время визита», — сказал Исраилов.
Затем он рассказал, как договорился с Наурбаевым в Вене, чтобы они ограбили человека в регионе Брно. «Наурбаев все знал. Мы перелезли через забор, и мужчина вышел из дома. Наурбаев поймал его и затащил в дом. Потом он связал ему руки и ноги, а я искал деньги. Затем он встал за спиной мужчины и сделал такое быстрое движение. Мужчина начал трястись, упал и умер. Я был в шоке», — оправдывался он.
Затем он предположил, что убийство могло быть организовано кем-то из семьи мужчины. «Я не сказал этого раньше, потому что был в состоянии шока. На следующий день Наурбаев уехал в Россию через Польшу», — добавил он.
Однако на судебную палату его доводы не произвели должного впечатления. «Новые доказательства не должны быть гипотетическими или спорными, мы не пересматриваем здесь предыдущий процесс. Должны быть чрезвычайные обстоятельства, которые выяснились уже после факта», — сказала судья Ржепкова.
«Господин осужденный изложил другую версию развития событий. Однако суды всех инстанций уже рассмотрели его возражения в рамках его заявления о невиновности. Суды также работали с тем фактом, что Нурбаев якобы признал свою вину, и он был осужден за это преступление», — заключила Ржепкова.
В 2020 году областной суд Брно приговорил их к 17,5 годам лишения свободы, и этот приговор был поддержан Высоким судом в Оломоуце и Верховным судом. Исраилов, который все это время отрицал свою причастность к убийству, теперь добивается повторного судебного разбирательства, утверждая, что у него есть новые доказательства.
Сенат областного суда Брно, возглавляемый Дитой Ржепковой, связался с ним по видеосвязи. «У меня есть новые факты, которые могут меня оправдать, это свидетельство моей невиновности. Мой соучастник признался в убийстве по телефону своему знакомому, я узнал об этом во время визита», — сказал Исраилов.
Затем он рассказал, как договорился с Наурбаевым в Вене, чтобы они ограбили человека в регионе Брно. «Наурбаев все знал. Мы перелезли через забор, и мужчина вышел из дома. Наурбаев поймал его и затащил в дом. Потом он связал ему руки и ноги, а я искал деньги. Затем он встал за спиной мужчины и сделал такое быстрое движение. Мужчина начал трястись, упал и умер. Я был в шоке», — оправдывался он.
Затем он предположил, что убийство могло быть организовано кем-то из семьи мужчины. «Я не сказал этого раньше, потому что был в состоянии шока. На следующий день Наурбаев уехал в Россию через Польшу», — добавил он.
Однако на судебную палату его доводы не произвели должного впечатления. «Новые доказательства не должны быть гипотетическими или спорными, мы не пересматриваем здесь предыдущий процесс. Должны быть чрезвычайные обстоятельства, которые выяснились уже после факта», — сказала судья Ржепкова.
«Господин осужденный изложил другую версию развития событий. Однако суды всех инстанций уже рассмотрели его возражения в рамках его заявления о невиновности. Суды также работали с тем фактом, что Нурбаев якобы признал свою вину, и он был осужден за это преступление», — заключила Ржепкова.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:30
15 ФЕВРАЛЯ 2024
322
Домохозяйства, которые вынуждены постоянно переплачивать за электричество или газ, могут обнаружить, что выгодно сменить поставщика как можно раньше, несмотря на риск быть оштрафованными за...
14:20
15 ФЕВРАЛЯ 2024
619
Чешский доброволец погиб в боях за город Авдеевка на востоке Украины в выходные. О гибели чеха сообщил в сети X аккаунт волонтера Vozím drony na Ukrajinu, а затем эту информацию подтвердил МИД...
12:00
15 ФЕВРАЛЯ 2024
574
Литр самого продаваемого бензина Natural 95 в настоящее время продается на заправках Чехии в среднем за 37,68 кроны, тогда как неделю назад он стоил на 53 геллера дешевле.
10:30
15 ФЕВРАЛЯ 2024
410
Рост потребительских цен уже близок к целевому уровню инфляции Чешского национального банка (ЧНБ). Годовой уровень инфляции в январе достиг 2,3%, что на 4,6 процентных пункта ниже, чем в декабре.
09:30
15 ФЕВРАЛЯ 2024
654
Большинство украинских беженцев в Чехии имеют работу и полностью самостоятельно оплачивают свои расходы на проживание. Об этом говорится в исследовании, опубликованном компанией PAQ Research....
08:00
15 ФЕВРАЛЯ 2024
653
По меньшей мере пять граждан Чехии находятся в розыске МВД России, следует из базы данных, опубликованной российским оппозиционным сайтом «Медиазона». В длинном списке есть ряд европейских...
22:00
14 ФЕВРАЛЯ 2024
680
Запрет на психоактивные вещества HHC, HHC-O и THCP будет действовать с 1 марта 2024 года. Об этом заявил министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09) после сегодняшнего заседания правительства,...
18:00
14 ФЕВРАЛЯ 2024
678
Чехи все чаще выращивают на огородах морковь, огурцы, помидоры и перец для себя, чтобы хотя бы частично сэкономить из-за подорожания овощей в магазинах. Свежие овощи уже выращивают более...
16:30
14 ФЕВРАЛЯ 2024
639
Вопрос о владении огнестрельным оружием оказался в центре внимания после трагического нападения стрелка в здании философского факультета Карлова университета в Праге в декабре. В январе нижняя...
13:30
14 ФЕВРАЛЯ 2024
903
ОПРОС: ЧЕХИ ПО-ПРЕЖНЕМУ СОЛИДАРНЫ С БЕЖЕНЦАМИ, НО ТОЛЬКО ТРЕТЬ ВИДИТ СМЫСЛ В ДАЛЬНЕЙШИХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ
В феврале Украина отмечает две печальные годовщины: два года с момента российского вторжения и десять лет с момента аннексии Крыма. Чехия активно поддерживает Киев, но, по данным STEM, все больше...
11:00
14 ФЕВРАЛЯ 2024
1386
Поезд Чоп — Прага начнет курсировать в марте. Рейсы будет выполнять чешский перевозчик RegioJet, с которым заключила контракт «Укрзализныця».
09:30
14 ФЕВРАЛЯ 2024
506
Помимо индекса Биг-Мака, есть и другие экономические сравнения. И для них не нужно покидать старый континент. Просто посмотрите, как за год выросли цены на итальянскую пиццу или французский киш.
08:00
14 ФЕВРАЛЯ 2024
1476
ЧЕШСКИЕ ФЕРМЕРЫ ПРИСОЕДИНЯТСЯ К ПРОТЕСТУ ПРОТИВ ТОВАРОВ ИЗ УКРАИНЫ. В ПРАГЕ ХОТЯТ ПЕРЕКРЫТЬ АВТОМАГИСТРАЛЬ
Чешские фермеры присоединятся к международной акции протеста аграрных организаций Центральной и Восточной Европы, которые недовольны сельскохозяйственной политикой ЕС и импортом более дешевых...
22:00
13 ФЕВРАЛЯ 2024
2147
АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ВЕДОМСТВО В ЧЕХИИ ОШТРАФОВАЛО ELECTROLUX НА РЕКОРДНЫЕ 125 МИЛЛИОНОВ КРОН ИЗ-ЗА СКИДОК
Чешское Управление по защите конкуренции (ÚOHS) оштрафовало компанию Electrolux на рекордные 125,4 млн крон за многолетнее антиконкурентное поведение. Компания запретила продавцам своей продукции...
21:00
13 ФЕВРАЛЯ 2024
732
По данным Государственного института здравоохранения (SZÚ), эпидемия гриппа в этом году близка к своему пику. Число заболевших в Чехии на прошлой неделе составило 1 901 человек на 100 000 жителей,...