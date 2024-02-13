Россиянин, осужденный за убийство пенсионера в регионе Брно, потребовал повторного рассмотрения дела

Пара отправилась из Вены в населенный пункт в регионе Брно в 2015 году. Иностранцы, по всей видимости, подсказали возможную состоятельную жертву в виде пожилого мужчины. Они напали на него из засады, связали, жестоко избили и в конце концов задушили. Затем они подожгли дом, после чего исчезли с неустановленными предметами старины и уехали обратно в Австрию.



В 2020 году областной суд Брно приговорил их к 17,5 годам лишения свободы, и этот приговор был поддержан Высоким судом в Оломоуце и Верховным судом. Исраилов, который все это время отрицал свою причастность к убийству, теперь добивается повторного судебного разбирательства, утверждая, что у него есть новые доказательства.



Сенат областного суда Брно, возглавляемый Дитой Ржепковой, связался с ним по видеосвязи. «У меня есть новые факты, которые могут меня оправдать, это свидетельство моей невиновности. Мой соучастник признался в убийстве по телефону своему знакомому, я узнал об этом во время визита», — сказал Исраилов.



Затем он рассказал, как договорился с Наурбаевым в Вене, чтобы они ограбили человека в регионе Брно. «Наурбаев все знал. Мы перелезли через забор, и мужчина вышел из дома. Наурбаев поймал его и затащил в дом. Потом он связал ему руки и ноги, а я искал деньги. Затем он встал за спиной мужчины и сделал такое быстрое движение. Мужчина начал трястись, упал и умер. Я был в шоке», — оправдывался он.



Затем он предположил, что убийство могло быть организовано кем-то из семьи мужчины. «Я не сказал этого раньше, потому что был в состоянии шока. На следующий день Наурбаев уехал в Россию через Польшу», — добавил он.



Однако на судебную палату его доводы не произвели должного впечатления. «Новые доказательства не должны быть гипотетическими или спорными, мы не пересматриваем здесь предыдущий процесс. Должны быть чрезвычайные обстоятельства, которые выяснились уже после факта», — сказала судья Ржепкова.



«Господин осужденный изложил другую версию развития событий. Однако суды всех инстанций уже рассмотрели его возражения в рамках его заявления о невиновности. Суды также работали с тем фактом, что Нурбаев якобы признал свою вину, и он был осужден за это преступление», — заключила Ржепкова.