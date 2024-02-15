Германия и Австрия продолжат проверки на границах с Чехией
17 февраля 2024
18:00
206
Германия продлевает пограничный контроль на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией до середины июня, сообщило сегодня Федеральное министерство внутренних дел. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер назвала этот шаг необходимым для борьбы с нелегальной миграцией. Австрия также продлит проверки на границе с Чехией по меньшей мере до середины апреля.
С 16 октября прошлого года немецкая полиция зафиксировала 23 000 несанкционированных попыток пересечь границу с Чехией, Швейцарией, Польшей и Австрией.
«Контроль на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией будет продолжаться еще три месяца, до середины июня 2024 г. Это позволит Федеральной полиции продолжать гибко применять весь спектр стационарных и мобильных мер пограничной полиции», — сказала Фэзер, как говорится в заявлении министерства. «Это необходимо для того, чтобы остановить недобросовестный бизнес контрабандистов и пресечь нелегальную миграцию», — добавила она.
Помимо контроля, введенного в октябре на границах с Чехией, Польшей и Швейцарией, с осени 2015 года Германия также применяет контроль на границах с Австрией. Эти меры будут действовать примерно до середины мая.
В среду Фезер заявила в Праге после встречи со своим чешским коллегой Витом Ракушаном, что Германия будет проводить переоценку пограничного контроля каждые шесть месяцев в соответствии с правилами Шенгенской зоны. Изначально проверки должны были продлиться до 15 марта, и уже в Праге министр заявила, что они, скорее всего, будут продлены, несмотря на то, что количество нелегальных въездов в Германию сократилось.
Согласно статистике Федерального министерства внутренних дел, число попыток нелегально пересечь границу снизилось с 21 000 в сентябре прошлого года до 6 700 в январе. Кроме того, с момента введения контроля 16 октября было арестовано 564 контрабандиста.
Австрия продлит на два месяца пограничный контроль с Чехией
Австрия продлит пограничный контроль с Чехией как минимум до середины апреля, сообщило министерство внутренних дел в Вене. По словам министерства, это необходимо для борьбы с мафией контрабандистов и терроризмом, сообщила сегодня общественная телекомпания ORF. В связи с возросшей миграционной нагрузкой Австрия ввела проверки на границе с Чехией в октябре прошлого года, и после нескольких продлений они должны были действовать до 16 февраля.
«Пограничный контроль — одна из многих мер в борьбе с международной мафией контрабандистов. Учитывая ситуацию с международной безопасностью, пограничный контроль также необходим для принятия решительных мер против экстремистов», — цитирует министра внутренних дел Герхарда Карнера агентство APA. По данным ORF, в министерстве внутренних дел также заявили, что «терроризм, помимо прочего, финансируется за счет контрабанды».
Австрия также применяет аналогичные меры на границах со Словакией, Венгрией и Словенией. С Италией, Германией и Швейцарией австрийская полиция проводит выборочные проверки на границе.
Согласно официальной статистике, в прошлом году в Австрии было арестовано более 700 контрабандистов. По словам Карнера, это привело к тому, что контрабандисты стали «избегать альпийской страны».
В последние месяцы страны Центральной Европы постепенно вводят стационарные проверки на внутренних границах Шенгенской зоны. В ноябре прошлого года министры внутренних дел Германии, Австрии и стран Вышеградской группы (V4 — Чехия, Словакия, Польша, Венгрия) договорились решать вопросы нелегальной миграции на регулярных координационных встречах.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:00
17 ФЕВРАЛЯ 2024
241
В прошлом году Чешская Республика получила из бюджета ЕС на 89,5 млрд крон больше, чем внесла в него. В 2022 году Чехия получила на 61,2 млрд крон больше, чем заплатила в бюджет ЕС, включая доходы...
14:00
17 ФЕВРАЛЯ 2024
559
Прокуратура города Тридента преследует 40-летнюю гражданку Чехии за то, что она оставила своих детей без присмотра в машине и отправилась кататься на лыжах. Об этом сообщила в четверг газета...
10:00
17 ФЕВРАЛЯ 2024
919
Около трехсот человек собрались в пятницу у здания российского посольства в Праге, чтобы отдать дань памяти российскому оппозиционному политику Алексею Навальному, который умер в сибирской тюрьме....
21:00
16 ФЕВРАЛЯ 2024
620
Правительство премьер-министра Петра Фиалы (ODS) в конце января отклонило возражение России против замораживания почти всех ее активов в Чехии. Оно придерживается своего решения от ноября прошлого...
17:00
16 ФЕВРАЛЯ 2024
21543
Как оформлять документы? Где купить проездной? Как подобрать аналог лекарства? Что покрывает страховка и где ее оформить? Где искать работу? Ссылки на эти и другие важные материалы и ресурсы ищите...
13:10
16 ФЕВРАЛЯ 2024
1223
Находящийся в заключении российский оппозиционный политик Алексей Навальный умер в возрасте 47 лет в исправительной колонии в России. «16 февраля А. Навальный почувствовал себя плохо после прогулки...
12:30
16 ФЕВРАЛЯ 2024
1073
На следующей неделе в Праге пройдет серия акций протестов фермеров, в которых 19 февраля примут участие от сотен до тысяч тракторов и сельскохозяйственной техники. Поэтому стоит рассчитывать на...
11:00
16 ФЕВРАЛЯ 2024
753
Европейский союз не заинтересован в продлении контракта на транзит российского природного газа через территорию Украины дальше в Европу. Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон заявил в четверг, что...
09:30
16 ФЕВРАЛЯ 2024
1483
После года пребывания у власти муниципальная коалиция «Вместе» (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), «Пираты» и STAN вернулась к теме повышения цен на проезд в общественном транспорте Праги. Была выдвинута идея,...
08:00
16 ФЕВРАЛЯ 2024
635
Температурные рекорды 15 февраля были зафиксированы на 27 из 165 метеостанций, которые работают в Чехии. Самая теплая температура была зафиксирована в Ческе-Будеёвице-Рожнове, где термометр показал...
21:00
15 ФЕВРАЛЯ 2024
1324
РОССИЯНИН, ОСУЖДЕННЫЙ ЗА УБИЙСТВО ПЕНСИОНЕРА В РЕГИОНЕ БРНО, ПОТРЕБОВАЛ ПОВТОРНОГО РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА
Магомед Молдиев Исраилов из России продолжит отбывать 17,5-летний срок в тюрьме Валдице. В среду он провалил ходатайство о повторном рассмотрении дела об убийстве, за которое он был осужден вместе...
19:30
15 ФЕВРАЛЯ 2024
655
Домохозяйства, которые вынуждены постоянно переплачивать за электричество или газ, могут обнаружить, что выгодно сменить поставщика как можно раньше, несмотря на риск быть оштрафованными за...
14:20
15 ФЕВРАЛЯ 2024
919
Чешский доброволец погиб в боях за город Авдеевка на востоке Украины в выходные. О гибели чеха сообщил в сети X аккаунт волонтера Vozím drony na Ukrajinu, а затем эту информацию подтвердил МИД...
12:00
15 ФЕВРАЛЯ 2024
816
Литр самого продаваемого бензина Natural 95 в настоящее время продается на заправках Чехии в среднем за 37,68 кроны, тогда как неделю назад он стоил на 53 геллера дешевле.
10:30
15 ФЕВРАЛЯ 2024
557
Рост потребительских цен уже близок к целевому уровню инфляции Чешского национального банка (ЧНБ). Годовой уровень инфляции в январе достиг 2,3%, что на 4,6 процентных пункта ниже, чем в декабре.