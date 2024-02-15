Германия и Австрия продолжат проверки на границах с Чехией

С 16 октября прошлого года немецкая полиция зафиксировала 23 000 несанкционированных попыток пересечь границу с Чехией, Швейцарией, Польшей и Австрией.





«Контроль на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией будет продолжаться еще три месяца, до середины июня 2024 г. Это позволит Федеральной полиции продолжать гибко применять весь спектр стационарных и мобильных мер пограничной полиции», — сказала Фэзер, как говорится в заявлении министерства. «Это необходимо для того, чтобы остановить недобросовестный бизнес контрабандистов и пресечь нелегальную миграцию», — добавила она.





Помимо контроля, введенного в октябре на границах с Чехией, Польшей и Швейцарией, с осени 2015 года Германия также применяет контроль на границах с Австрией. Эти меры будут действовать примерно до середины мая.





В среду Фезер заявила в Праге после встречи со своим чешским коллегой Витом Ракушаном, что Германия будет проводить переоценку пограничного контроля каждые шесть месяцев в соответствии с правилами Шенгенской зоны. Изначально проверки должны были продлиться до 15 марта, и уже в Праге министр заявила, что они, скорее всего, будут продлены, несмотря на то, что количество нелегальных въездов в Германию сократилось.





Согласно статистике Федерального министерства внутренних дел, число попыток нелегально пересечь границу снизилось с 21 000 в сентябре прошлого года до 6 700 в январе. Кроме того, с момента введения контроля 16 октября было арестовано 564 контрабандиста.





Австрия продлит на два месяца пограничный контроль с Чехией





Австрия продлит пограничный контроль с Чехией как минимум до середины апреля, сообщило министерство внутренних дел в Вене. По словам министерства, это необходимо для борьбы с мафией контрабандистов и терроризмом, сообщила сегодня общественная телекомпания ORF. В связи с возросшей миграционной нагрузкой Австрия ввела проверки на границе с Чехией в октябре прошлого года, и после нескольких продлений они должны были действовать до 16 февраля.





«Пограничный контроль — одна из многих мер в борьбе с международной мафией контрабандистов. Учитывая ситуацию с международной безопасностью, пограничный контроль также необходим для принятия решительных мер против экстремистов», — цитирует министра внутренних дел Герхарда Карнера агентство APA. По данным ORF, в министерстве внутренних дел также заявили, что «терроризм, помимо прочего, финансируется за счет контрабанды».





Австрия также применяет аналогичные меры на границах со Словакией, Венгрией и Словенией. С Италией, Германией и Швейцарией австрийская полиция проводит выборочные проверки на границе.





Согласно официальной статистике, в прошлом году в Австрии было арестовано более 700 контрабандистов. По словам Карнера, это привело к тому, что контрабандисты стали «избегать альпийской страны».





В последние месяцы страны Центральной Европы постепенно вводят стационарные проверки на внутренних границах Шенгенской зоны. В ноябре прошлого года министры внутренних дел Германии, Австрии и стран Вышеградской группы (V4 — Чехия, Словакия, Польша, Венгрия) договорились решать вопросы нелегальной миграции на регулярных координационных встречах.



