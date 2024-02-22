В Праге начала работу традиционная ярмарка и парк аттракционов Matějská pouť
24 февраля 2024
09:00
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В субботу, 24 февраля, на территории Пражского выставочного центра Голешовице откроется традиционная ярмарка Matějská pouť. Люди смогут развлечься на десятках чешских и зарубежных аттракционов. В этом году ярмарка проводится в 429-й раз.
Самое известная и посещаемая ярмарка в Чехии проходит каждый год на рубеже зимы и весны. Seznam Zprávy подготовил краткую информацию для посетителей ярмарки в этом году.
Дата проведения
Парк аттракционов Matějská pouť примет первых посетителей в субботу, 24 февраля. Ярмарка продлится 50 дней в Пражском выставочном центре в Голешовицах, до воскресенья, 14 апреля.
Часы работы и стоимость входа
В выходные дни вход на Matějská pouť будет открыт с 10 утра до 10 вечера, входной билет стоит 30 крон. Дети ростом до 120 см и люди с удостоверениями ZTP и ZTP/P+ не платят за вход. Со вторника по пятницу вход бесплатный, часы работы с 12 до 20 часов. В понедельник парк закрыт, за исключением пасхального понедельника. Билеты на ярмарку можно приобрести как на входе, так и онлайн на Ticketportal.
В выходные дни вход на Matějská pouť будет открыт с 10 утра до 10 вечера, входной билет стоит 30 крон. Дети ростом до 120 см и люди с удостоверениями ZTP и ZTP/P+ не платят за вход. Со вторника по пятницу вход бесплатный, часы работы с 12 до 20 часов. В понедельник парк закрыт, за исключением пасхального понедельника. Билеты на ярмарку можно приобрести как на входе, так и онлайн на Ticketportal.
Цены и развлечения
Среди основных развлечений Matějská pouť — колесо обозрения, замок с привидениями, карусель, качели, тир и популярные аттракционы. Есть также киоски со сладкой ватой или пряниками. Самыми дорогими являются различные адреналиновые аттракционы.
Информация о ценах на отдельные аттракционы будет объявлена перед церемонией открытия. В прошлом году поездка на автомобиле стоила 120 крон, на драконе или летающем слоне — 80 крон, а покрутиться на детской карусели можно было за 60 крон. Пряники обходились посетителям примерно в 100 крон.
Как добраться
В этом году билетные кассы будут расположены в трех местах: на трамвайной остановке «Выставочный центр», у бассейна и в бистро №2 рядом с парком Стромовка. Только дорога вокруг Планетария и вход в Бистро №2 доступны для инвалидных колясок.
Парковку можно найти у спортивного зала FORTUNA или напротив отеля Expo.
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