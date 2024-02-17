Способен ли философский факультет Карлова университета вернуться к обычной жизни?
19 февраля 2024
18:00
497
На философском факультете Карлова университета сегодня начинается учебный семестр. После декабрьской трагедии, когда в главном здании факультета стрелок убил 14 человек, а затем себя, и ранил еще 25 человек, студенты и сотрудники начинают возвращаться к учебе в главном здании. Здание на площади Яна Палаха по-прежнему будет использоваться, за исключением четвертого этажа, который остается закрытым. Некоторые занятия будут проводиться в альтернативных помещениях факультета или университета.
Факультет подготовил инструкции для студентов и сотрудников, которые помогут им с возвращением в здание, где произошла трагедия. На сайте можно найти информацию о психосоциальной поддержке, организации учебы, работе библиотеки и мерах безопасности. Здание будет открыто для студентов и сотрудников, за исключением четвертого этажа, который, вероятно, останется закрытым как минимум до начала следующего учебного года.
Кроме того, факультет попросил не входить в здание с предметами, которые могут быть расценены как оружие, угрожающее жизни. «В нынешней напряженной ситуации даже предположение о том, что вы вооружены, может привести к нежелательной реакции. Если вы не чувствуете себя в безопасности, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы будем рады обсудить ситуацию и найти безопасное решение», — сказали сотрудники университета.
Желающие также могут найти на сайте инструкции, как подготовиться к первому посещению здания, если их волнует своя реакция. Представители факультета также напоминают, что каждый может вести себя по-разному. «Возвращение на факультет не обязательно сопряжено с большими неудобствами и не должно сопровождаться сильными эмоциональными проявлениями. Все это нормальная и здоровая реакция. Однако не исключено, что это принесет с собой различные негативные эмоции», — говорят они.
Ожидается, что в здании будут находиться специалисты по кризисному вмешательству, преподаватели также прошли педагогический и психологический инструктаж. Среди прочего он подготовил к тому, как реагировать, если кто-то плохо себя почувствует или начнет плакать. Сотрудники также получили информацию, как вести себя в кризисных ситуациях. По словам заместителя декана, будут ли студенты и преподаватели каким-либо образом вспоминать о трагическом событии в начале занятий, остается на усмотрение преподавателей. Например, они могут провести минуту молчания перед началом занятий.
Здание было закрыто с 21 декабря прошлого года, когда произошла трагедия. В январе был проведен «Месяц для факультета», чтобы помочь людям справиться с трагическим событием и вернуть академическую жизнь на площадь Яна Палаха.
Кроме того, факультет попросил не входить в здание с предметами, которые могут быть расценены как оружие, угрожающее жизни. «В нынешней напряженной ситуации даже предположение о том, что вы вооружены, может привести к нежелательной реакции. Если вы не чувствуете себя в безопасности, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы будем рады обсудить ситуацию и найти безопасное решение», — сказали сотрудники университета.
Желающие также могут найти на сайте инструкции, как подготовиться к первому посещению здания, если их волнует своя реакция. Представители факультета также напоминают, что каждый может вести себя по-разному. «Возвращение на факультет не обязательно сопряжено с большими неудобствами и не должно сопровождаться сильными эмоциональными проявлениями. Все это нормальная и здоровая реакция. Однако не исключено, что это принесет с собой различные негативные эмоции», — говорят они.
Ожидается, что в здании будут находиться специалисты по кризисному вмешательству, преподаватели также прошли педагогический и психологический инструктаж. Среди прочего он подготовил к тому, как реагировать, если кто-то плохо себя почувствует или начнет плакать. Сотрудники также получили информацию, как вести себя в кризисных ситуациях. По словам заместителя декана, будут ли студенты и преподаватели каким-либо образом вспоминать о трагическом событии в начале занятий, остается на усмотрение преподавателей. Например, они могут провести минуту молчания перед началом занятий.
Здание было закрыто с 21 декабря прошлого года, когда произошла трагедия. В январе был проведен «Месяц для факультета», чтобы помочь людям справиться с трагическим событием и вернуть академическую жизнь на площадь Яна Палаха.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
22:00
19 ФЕВРАЛЯ 2024
463
Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации и бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что если Россия проиграет в Украине и будет вынуждена вернуться к границам 1991...
19:30
19 ФЕВРАЛЯ 2024
399
Период высокого роста цен, похоже, закончился, и в этом году зарплата в среднем должна расти быстрее, чем уровень цен. Снижение инфляции также должно привести к удешевлению кредитования для...
17:00
19 ФЕВРАЛЯ 2024
616
Глава посольства Чехии в Москве, временный поверенный в делах Йиржи Чистецкий, почтил память российского оппозиционера Алексея Навального в Москве. Навальный умер 16 февраля в сибирской тюрьме...
16:30
19 ФЕВРАЛЯ 2024
408
Война в Украине положила начало новой эре внедрения современных технологий, считает Зденек Петраш из Университета обороны. По его словам, никогда прежде беспилотники не использовались так массово в...
12:30
19 ФЕВРАЛЯ 2024
1492
Тем, кто хочет купить подержанный автомобиль, приходится готовить еще больше денег, чем в прошлом году, выбирать из ограниченного предложения и рассчитывать на больший пробег. В прошлом месяце на...
11:00
19 ФЕВРАЛЯ 2024
1109
Прошло два года с тех пор, как Россия вторглась в Украину. Жена бывшего посла Украины в Праге Ольга Перебийнис рассказала о своих чувствах в необычно откровенном интервью. Это ее послание из Киева...
09:30
19 ФЕВРАЛЯ 2024
1873
Десятки единиц техники, принадлежащей протестующим фермерам, прибыли около 6 часов утра к штаб-квартире Министерства сельского хозяйства в Праге, главному месту проведения акции протеста. Около...
08:30
19 ФЕВРАЛЯ 2024
681
Чешская Республика предоставила украинским беженцам гуманитарные пособия на сумму 16,33 млрд крон, свидетельствуют данные Министерства труда и социальных дел. По словам министров, беженцы уже...
18:00
18 ФЕВРАЛЯ 2024
1557
В субботу, 24 февраля, на территории Пражского выставочного центра Голешовице состоится традиционная ярмарка Matějská pouť. Люди смогут развлечься на десятках чешских и зарубежных аттракционов. В...
14:00
18 ФЕВРАЛЯ 2024
684
Кредиторам обанкротившегося банка Sberbank CZ могут быть выплачены их требования. Предыдущее решение было оставлено в силе Верховным судом Праги, говорится в реестре неплатежеспособности.
12:00
18 ФЕВРАЛЯ 2024
5117
На пенсию откладывают лишь две трети. У женщин это обычно до 1 000 крон в месяц, у мужчин — больше. Треть людей вообще не копят на пенсию. Либо потому, что они еще молоды, у них другие приоритеты,...
19:30
17 ФЕВРАЛЯ 2024
1246
ЧЕХИ СОБРАЛИ ДЛЯ УКРАИНЫ 6 МЛРД КРОН. ОДНАКО В ПРОШЛОМ ГОДУ ГОТОВНОСТЬ ПОМОГАТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЗИЛАСЬ
С начала войны в Украине чехи пожертвовали почти 5 млрд крон на гуманитарную помощь и более 1 млрд крон на оружие и оборонное оборудование. Это следует из опроса гуманитарных организаций. В прошлом...
18:00
17 ФЕВРАЛЯ 2024
4575
Германия продлевает пограничный контроль на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией до середины июня, сообщило сегодня Федеральное министерство внутренних дел. Министр внутренних дел Германии Нэнси...
16:00
17 ФЕВРАЛЯ 2024
532
В прошлом году Чешская Республика получила из бюджета ЕС на 89,5 млрд крон больше, чем внесла в него. В 2022 году Чехия получила на 61,2 млрд крон больше, чем заплатила в бюджет ЕС, включая доходы...
14:00
17 ФЕВРАЛЯ 2024
1113
Прокуратура города Тридента преследует 40-летнюю гражданку Чехии за то, что она оставила своих детей без присмотра в машине и отправилась кататься на лыжах. Об этом сообщила в четверг газета...