Способен ли философский факультет Карлова университета вернуться к обычной жизни?

Факультет подготовил инструкции для студентов и сотрудников, которые помогут им с возвращением в здание, где произошла трагедия. На сайте можно найти информацию о психосоциальной поддержке, организации учебы, работе библиотеки и мерах безопасности. Здание будет открыто для студентов и сотрудников, за исключением четвертого этажа, который, вероятно, останется закрытым как минимум до начала следующего учебного года.



Кроме того, факультет попросил не входить в здание с предметами, которые могут быть расценены как оружие, угрожающее жизни. «В нынешней напряженной ситуации даже предположение о том, что вы вооружены, может привести к нежелательной реакции. Если вы не чувствуете себя в безопасности, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы будем рады обсудить ситуацию и найти безопасное решение», — сказали сотрудники университета.



Желающие также могут найти на сайте инструкции, как подготовиться к первому посещению здания, если их волнует своя реакция. Представители факультета также напоминают, что каждый может вести себя по-разному. «Возвращение на факультет не обязательно сопряжено с большими неудобствами и не должно сопровождаться сильными эмоциональными проявлениями. Все это нормальная и здоровая реакция. Однако не исключено, что это принесет с собой различные негативные эмоции», — говорят они.



Ожидается, что в здании будут находиться специалисты по кризисному вмешательству, преподаватели также прошли педагогический и психологический инструктаж. Среди прочего он подготовил к тому, как реагировать, если кто-то плохо себя почувствует или начнет плакать. Сотрудники также получили информацию, как вести себя в кризисных ситуациях. По словам заместителя декана, будут ли студенты и преподаватели каким-либо образом вспоминать о трагическом событии в начале занятий, остается на усмотрение преподавателей. Например, они могут провести минуту молчания перед началом занятий.



Здание было закрыто с 21 декабря прошлого года, когда произошла трагедия. В январе был проведен «Месяц для факультета», чтобы помочь людям справиться с трагическим событием и вернуть академическую жизнь на площадь Яна Палаха.