Чешские СМИ: российская разведка арестовала женщину с двойным гражданством за помощь ВСУ

«В Екатеринбурге пресечена противоправная деятельность 33-летней жительницы Лос-Анджелеса, имеющей двойное гражданство — России и США. Она причастна к оказанию финансовой помощи иностранному государству для осуществления деятельности, направленной против безопасности нашей страны», — цитирует российское агентство «Интерфакс» сообщение ФСБ.

На опубликованной видеозаписи сотрудники ФСБ ведут молодую женщину с повязкой на глазах к машине, а затем арестованную можно увидеть с размытым лицом за решеткой в зале суда.

По данным российских спецслужб, с февраля 2022 года женщина «в инициативном порядке собирала средства для украинской организации, которые впоследствии использовались для приобретения медицинского оборудования, оружия и боеприпасов для вооруженных сил Украины».

Кроме того, находясь в США, она неоднократно посещала митинги в поддержку Украины, говорится в обвинительном заключении ФСБ.

В то же время «Медиазона» сообщила, что речь идет о выпускнице Уральского федерального университета Ксении Карелиной (Хавана), которая получила гражданство США в 2021 году. На своей странице во «ВКонтакте» девушка перестала делать посты в конце 2021 года, тогда же она рассказала о получении американского гражданства. Летом 2023 года Карелина, по ее словам, вышла замуж за американца.

По информации правозащитного проекта «Первый отдел», Карелину обвиняют в том, что 24 февраля 2022 года она перевела со своего счета в американском банке $51,8 на счет украинского фонда Razom for Ukraine, пишет издание «Настоящее время».

Правозащитники утверждают, что девушку первоначально задержали 27 января за мелкое хулиганство, а затем арестовали на 14 суток, ссылаясь в числе прочего на рапорт сотрудников регионального УФСБ. «Из спецприемника на свободу Ксения так и не вышла — 7 февраля женщину задержали уже по уголовному делу. На следующий день суд отправил Ксению под стражу на два месяца», — отметили в «Первом отделе».

По обвинению в государственной измене в России ей грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Под определение этого преступления подпадает шпионаж, выдача государственной тайны иностранному государству или организации, а также оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи, если эта деятельность будет направлена против безопасности России, отмечает журнал Newsweek.

С начала полномасштабной российской агрессии в Украине ФСБ неоднократно задерживала граждан РФ и других государств по подозрению в госизмене. Всего в 2023 году в России как минимум 98 человек стали фигурантами уголовных дел о госизмене, 31 — о шпионаже, 19 — о секретном сотрудничестве с иностранцами. В суды поступило не менее 88 таких дел, и по 50 из них уже вынесены обвинительные приговоры, подсчитали «Сибирь.Реалии».