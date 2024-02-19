Гигантские азиатские шершни снова в Чехии. Люди бьют тревогу

Информацию об этом опубликовало во вторник утром Агентство по охране природы и ландшафтов Чехии. Его представитель Томаш Гёрнер рассказал, что насекомых обнаружили работнии местного завода в прошлый четверг при разгрузке грузовика. «Очень хорошо, что они заметили шершней. Они сразу же сфотографировали их и отправили все нам», — отметил он.



На месте нашли трех шершней. «Они были весьма активны из-за исключительно теплой зимы. Вчера мы поймали еще одну самку», — объяснил Гёрнер во вторник. Он добавил, что будет выяснять, кто это — матка или рабочая особь.



По словам Гёрнера, нет никаких сомнений, что насекомые прибыли в Рокицаны на грузовике из Франции. Натуралисты продолжают наблюдение. На территории фабрики были установлены специальные ловушки.



«Мы планируем наблюдать за территорией в течение всего сезона. Будем также следить за тем, нет ли поблизости гнезда», — сказал он.



Если некоторые из маток вылетят из грузовика незамеченными, они смогут пережить теплую зиму и построить новое гнездо. «Сейчас бы помогло, если бы температура упала», — добавил эксперт.



Он также вновь обратился к общественности с просьбой связаться с ним, если возникнут дополнительные подозрения. Отправьте письмо на адрес invaznidruhy@nature.cz, приложив к нему фотографии и описание.



Азиатские шершни, которые являются инвазивными и убивают пчел, впервые появились в Чехии осенью прошлого года. Это было в Пльзеньском крае, а именно в городе Скврняны. Гнездо с семью-восемью тысячами особей сняли с дерева пожарные. Затем его исследовали эксперты из Западночешского музея.