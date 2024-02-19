Гигантские азиатские шершни снова в Чехии. Люди бьют тревогу
20 февраля 2024
18:00
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Натуралисты подтвердили очередное появление агрессивных азиатских шершней в Чехии. Устрашающие насекомые были обнаружены на прошлой неделе в городе Градек-в-Рокицанах, куда шершней завезли в грузовике из Франции.
Информацию об этом опубликовало во вторник утром Агентство по охране природы и ландшафтов Чехии. Его представитель Томаш Гёрнер рассказал, что насекомых обнаружили работнии местного завода в прошлый четверг при разгрузке грузовика. «Очень хорошо, что они заметили шершней. Они сразу же сфотографировали их и отправили все нам», — отметил он.
На месте нашли трех шершней. «Они были весьма активны из-за исключительно теплой зимы. Вчера мы поймали еще одну самку», — объяснил Гёрнер во вторник. Он добавил, что будет выяснять, кто это — матка или рабочая особь.
По словам Гёрнера, нет никаких сомнений, что насекомые прибыли в Рокицаны на грузовике из Франции. Натуралисты продолжают наблюдение. На территории фабрики были установлены специальные ловушки.
«Мы планируем наблюдать за территорией в течение всего сезона. Будем также следить за тем, нет ли поблизости гнезда», — сказал он.
Если некоторые из маток вылетят из грузовика незамеченными, они смогут пережить теплую зиму и построить новое гнездо. «Сейчас бы помогло, если бы температура упала», — добавил эксперт.
Он также вновь обратился к общественности с просьбой связаться с ним, если возникнут дополнительные подозрения. Отправьте письмо на адрес invaznidruhy@nature.cz, приложив к нему фотографии и описание.
Азиатские шершни, которые являются инвазивными и убивают пчел, впервые появились в Чехии осенью прошлого года. Это было в Пльзеньском крае, а именно в городе Скврняны. Гнездо с семью-восемью тысячами особей сняли с дерева пожарные. Затем его исследовали эксперты из Западночешского музея.
На месте нашли трех шершней. «Они были весьма активны из-за исключительно теплой зимы. Вчера мы поймали еще одну самку», — объяснил Гёрнер во вторник. Он добавил, что будет выяснять, кто это — матка или рабочая особь.
По словам Гёрнера, нет никаких сомнений, что насекомые прибыли в Рокицаны на грузовике из Франции. Натуралисты продолжают наблюдение. На территории фабрики были установлены специальные ловушки.
«Мы планируем наблюдать за территорией в течение всего сезона. Будем также следить за тем, нет ли поблизости гнезда», — сказал он.
Если некоторые из маток вылетят из грузовика незамеченными, они смогут пережить теплую зиму и построить новое гнездо. «Сейчас бы помогло, если бы температура упала», — добавил эксперт.
Он также вновь обратился к общественности с просьбой связаться с ним, если возникнут дополнительные подозрения. Отправьте письмо на адрес invaznidruhy@nature.cz, приложив к нему фотографии и описание.
Азиатские шершни, которые являются инвазивными и убивают пчел, впервые появились в Чехии осенью прошлого года. Это было в Пльзеньском крае, а именно в городе Скврняны. Гнездо с семью-восемью тысячами особей сняли с дерева пожарные. Затем его исследовали эксперты из Западночешского музея.
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