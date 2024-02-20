Украинцу грозит пожизненное заключение за изнасилование и попытку убийства школьницы из Пльзеня
22 февраля 2024
15:00
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19-летний юноша из Украины может получить пожизненный срок за то, что в августе прошлого года он предположительно изнасиловал знакомую на четыре года младше себя, а затем зверски попытался ее убить. Школьница сумела выжить, притворившись мертвой. Украинец должен предстать перед судом в ближайшее время.
«В среду я предъявил обвинения обвиняемому в изнасиловании и покушении на убийство, за которые суд может назначить исключительное наказание», — сообщил прокурор Йиржи Рихтр в интервью.
Как следует из материалов дела, инцидент произошел в районе Доубравка. «Согласно установленным на данный момент фактам, обвиняемый выманил потерпевшую на прогулку вокруг реки, сказав, что по дороге кое-что заберет у своего друга. Поскольку девушка была уже некоторое время с ним знакома, она согласилась. Через некоторое время парень изменил направление и неожиданно пошел в ближайший лес. Он связал девушке руки, заклеил рот и изнасиловал ее. После этого он нанес еще несколько ранений и угрожал ей смертью», — рассказала ранее пресс-секретарь полиции Михаэла Раиндлова.
Согласно материалам дела, затем он завернул жертву в пакет, сбросил ее с обрыва в лесу и покинул место преступления. «Девушке, которая притворилась мертвой, что, вероятно, спасло ей жизнь, удалось скрыться с места происшествия и позвонить в службу скорой медицинской помощи. Она сразу же сообщила нам о случившемся», — добавила Раиндлова.
Мария Свободова, пресс-секретарь региональной службы скорой помощи, сообщила, что парамедики оказали девушке помощь и доставили ее в больницу с травмами, полученными в результате физического нападения. «Она была в сознании», — добавила Свободова.
Как следует из материалов дела, инцидент произошел в районе Доубравка. «Согласно установленным на данный момент фактам, обвиняемый выманил потерпевшую на прогулку вокруг реки, сказав, что по дороге кое-что заберет у своего друга. Поскольку девушка была уже некоторое время с ним знакома, она согласилась. Через некоторое время парень изменил направление и неожиданно пошел в ближайший лес. Он связал девушке руки, заклеил рот и изнасиловал ее. После этого он нанес еще несколько ранений и угрожал ей смертью», — рассказала ранее пресс-секретарь полиции Михаэла Раиндлова.
Согласно материалам дела, затем он завернул жертву в пакет, сбросил ее с обрыва в лесу и покинул место преступления. «Девушке, которая притворилась мертвой, что, вероятно, спасло ей жизнь, удалось скрыться с места происшествия и позвонить в службу скорой медицинской помощи. Она сразу же сообщила нам о случившемся», — добавила Раиндлова.
Мария Свободова, пресс-секретарь региональной службы скорой помощи, сообщила, что парамедики оказали девушке помощь и доставили ее в больницу с травмами, полученными в результате физического нападения. «Она была в сознании», — добавила Свободова.
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