Студент из Остравы спас ребенка. Остальные равнодушно проходили мимо
26 февраля 2024
21:00
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На 12-летнего мальчика нападали у всех на глазах в центре Остравы. Хулиганы на год старше пинали и избивали его, требуя денег. Несмотря на то, что дело происходило в оживленном месте, никто из прохожих не помог ребенку. Только студент Ян Балоун заступился за него, угомонил нападавших и увел мальчика в безопасное место. В понедельник ему вручили медаль полиции в присутствии одноклассников.
Инцидент произошел 15 января на трамвайной остановке перед торговым центром Nová Karolina. Это очень оживленное место. Свидетелями инцидента стали десятки людей. Никто из них не окликнул нападавших, которые в течение нескольких минут издевались над школьником, и никто не позвал на помощь.
Ян Балун — 16-летний учащийся билингвальной школы 1st St International School of Ostrava. Когда он увидел, как два агрессивных подростка нападают на мальчика чуть младше, он не колебался ни секунды. Как видно на видео, опубликованном полицией, он подошел к ним и повалил одного из них на землю. Затем он отвел испуганного школьника на автобусную остановку.
Когда нападавшие последовали за ним, он прикрикнул на них. После этого мальчик и его спаситель сели в трамвай и уехали с места происшествия. Когда студент увидел, как сильно испуган мальчик, он решил проводить его до дома, несмотря на то, что тот шел в противоположном направлении. Встретив свою мать, он рассказал ей обо всем, и та сообщила о случившемся в полицию. Благодаря записям камер видеонаблюдения полиция вычислила преступников — двух 13-летних подростков.
В понедельник Ян Балун получил награду от регионального директора полиции Томаша Кужела за свои действия. По его словам, он ни минуты не колебался, чтобы помочь. «Я сразу решил усмирить их и помочь мальчику. Я схватил нападавшего за галстук и повалил на землю», — сказал он.
Он считает печальным тот факт, что никто из проходящих мимо людей не помог ребенку и предпочел отвести глаза. «Им не нужно было ничего делать, чтобы помочь, достаточно было просто накричать на них или позвонить в полицию. Я не понимаю, почему никто этого не сделал», — говорит Балоун.
Как сказал директор региональной полиции Томаш Кужел, мальчик совершил действительно исключительный поступок. «К сожалению, мы повсюду видим, насколько невнимательны сегодня люди. Они надевают капюшон, держат в руке мобильный телефон и даже не замечают, что происходит вокруг. А ведь мы живем в такое время, когда очень важно смотреть по сторонам», — сказал генерал полиции.
Он особенно высоко оценил поступок студента, поскольку тот не мог знать, что произойдет. Например, был ли у нападавших нож. «Он сделал то, что в наши дни действительно редкость, и за это он заслуживает огромной признательности», — добавил Кужел.
Ян Балун — 16-летний учащийся билингвальной школы 1st St International School of Ostrava. Когда он увидел, как два агрессивных подростка нападают на мальчика чуть младше, он не колебался ни секунды. Как видно на видео, опубликованном полицией, он подошел к ним и повалил одного из них на землю. Затем он отвел испуганного школьника на автобусную остановку.
Когда нападавшие последовали за ним, он прикрикнул на них. После этого мальчик и его спаситель сели в трамвай и уехали с места происшествия. Когда студент увидел, как сильно испуган мальчик, он решил проводить его до дома, несмотря на то, что тот шел в противоположном направлении. Встретив свою мать, он рассказал ей обо всем, и та сообщила о случившемся в полицию. Благодаря записям камер видеонаблюдения полиция вычислила преступников — двух 13-летних подростков.
В понедельник Ян Балун получил награду от регионального директора полиции Томаша Кужела за свои действия. По его словам, он ни минуты не колебался, чтобы помочь. «Я сразу решил усмирить их и помочь мальчику. Я схватил нападавшего за галстук и повалил на землю», — сказал он.
Он считает печальным тот факт, что никто из проходящих мимо людей не помог ребенку и предпочел отвести глаза. «Им не нужно было ничего делать, чтобы помочь, достаточно было просто накричать на них или позвонить в полицию. Я не понимаю, почему никто этого не сделал», — говорит Балоун.
Как сказал директор региональной полиции Томаш Кужел, мальчик совершил действительно исключительный поступок. «К сожалению, мы повсюду видим, насколько невнимательны сегодня люди. Они надевают капюшон, держат в руке мобильный телефон и даже не замечают, что происходит вокруг. А ведь мы живем в такое время, когда очень важно смотреть по сторонам», — сказал генерал полиции.
Он особенно высоко оценил поступок студента, поскольку тот не мог знать, что произойдет. Например, был ли у нападавших нож. «Он сделал то, что в наши дни действительно редкость, и за это он заслуживает огромной признательности», — добавил Кужел.
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