Жестокое изнасилование в Варшаве. Прохожие не помогли девушке из Беларуси, она умерла в больнице

Полиция арестовала насильника, который ранее был осужден за хранение наркотиков и мелкие кражи. По всей видимости, он поклонник историй о серийных убийцах — подобную литературу нашли в его квартире.





«Ее звали Лиза, ей было 25 лет, у нее были карие глаза и талант к дизайну шляп. Она приехала в Польшу как беженка из Беларуси», — сообщает новостной сервер Wiadomości. Преступник напал на нее на улице Журавия, когда она возвращалась домой рано утром 25 февраля. Он затащил ее в соседний двор, где жестоко избил и изнасиловал. Его действия заметили две женщины, которые проходили мимо и на мгновение остановились, что было зафиксировано камерами наблюдения на доме.





Однако они не помогли изнасилованной девушке. Позже одна из женщин рассказала полиции, что думала, что наблюдает за двумя бездомными, вступающими в половую связь по обоюдному согласию. Свидетельницы также заявили, что мужчина использовал вульгарные выражения, чтобы заставить их уйти. По их словам, они поняли, что стали свидетелями нападения и изнасилования, только из сообщений СМИ.





Девушка из Беларуси умерла в больнице в пятницу. Врачи обнаружили, что насильник пытался ее задушить. Пока она была без сознания, он украл ее кошелек, мобильный телефон и кредитные карты.





Насильнику нравились истории о серийных убийцах





Полиция арестовала подозреваемого через несколько часов после того, как была найдена его жертва. По данными СМИ, это 23-летний Дориан С., который жил со своей подругой в варшавском районе Мокотув. Он переехал в столицу Польши из Ополе на юге страны. В прошлом он был осужден за хранение наркотиков и мелкие кражи. По данным сервера, он, по-видимому, является поклонником историй о серийных убийцах, и в его квартире было несколько книг на эту тему.



«На мой взгляд, мы имеем дело с человеком, очарованным феноменом серийных убийц. Это похоже на реализацию жестоких планов в отношении женщин, навеянных феноменом поп-культуры — романтизацией фигур серийных убийц», — прокомментировала Магдалена Гжиб, криминолог из Ягеллонского университета.





На допросе он объяснил, что хотел напугать девушку и ограбить ее, потому что отчаянно нуждался в деньгах. Он также якобы сказал, что не помнит, что произошло.





Нападение на девушку резко осудила Светлана Тихановская, главное лицо белорусской оппозиции после президентских выборов 2020 года.





«Трудно описать боль, которую я сейчас чувствую. Но я также чувствую гнев. Гнев из-за несправедливости. Из-за того, что женщины не могут чувствовать себя в безопасности», — сказала она.





В среду по Варшаве пройдет парад в память о Лизе. «Мы никогда не узнаем, какие у нее были планы и о чем она мечтала. Она была жестоко изнасилована и убита прошлой ночью в элитном районе в центре Варшавы. Никто не отреагировал, никто не позвонил по телефону 911», — заявили организаторы мероприятия.





Участники парада будут молчать на протяжении всего времени, чтобы привлечь внимание к тому факту, что большинство жертв изнасилования не могут кричать во время нападения, так как находятся в шоке или теряют сознание. По мнению организаторов, тот факт, что Лиза не могла кричать, стал причиной того, что ей никто не помог.