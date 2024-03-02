Жестокое изнасилование в Варшаве. Прохожие не помогли девушке из Беларуси, она умерла в больнице
5 марта 2024
11:30
745
Смерть 25-летней белоруски, которая была жестоко изнасилована мужчиной на глазах у прохожих на одной из улиц в центре Варшавы в конце февраля, потрясла польскую общественность. Выяснилось, что свидетели ужасного поступка не оказали помощи женщине, которая в течение нескольких часов лежала обнаженной во дворе элитного здания в центре польской столицы. Лишь на следующее утро консьерж вызвал скорую помощь.
Полиция арестовала насильника, который ранее был осужден за хранение наркотиков и мелкие кражи. По всей видимости, он поклонник историй о серийных убийцах — подобную литературу нашли в его квартире.
«Ее звали Лиза, ей было 25 лет, у нее были карие глаза и талант к дизайну шляп. Она приехала в Польшу как беженка из Беларуси», — сообщает новостной сервер Wiadomości. Преступник напал на нее на улице Журавия, когда она возвращалась домой рано утром 25 февраля. Он затащил ее в соседний двор, где жестоко избил и изнасиловал. Его действия заметили две женщины, которые проходили мимо и на мгновение остановились, что было зафиксировано камерами наблюдения на доме.
Однако они не помогли изнасилованной девушке. Позже одна из женщин рассказала полиции, что думала, что наблюдает за двумя бездомными, вступающими в половую связь по обоюдному согласию. Свидетельницы также заявили, что мужчина использовал вульгарные выражения, чтобы заставить их уйти. По их словам, они поняли, что стали свидетелями нападения и изнасилования, только из сообщений СМИ.
Девушка из Беларуси умерла в больнице в пятницу. Врачи обнаружили, что насильник пытался ее задушить. Пока она была без сознания, он украл ее кошелек, мобильный телефон и кредитные карты.
Насильнику нравились истории о серийных убийцах
Полиция арестовала подозреваемого через несколько часов после того, как была найдена его жертва. По данными СМИ, это 23-летний Дориан С., который жил со своей подругой в варшавском районе Мокотув. Он переехал в столицу Польши из Ополе на юге страны. В прошлом он был осужден за хранение наркотиков и мелкие кражи. По данным сервера, он, по-видимому, является поклонником историй о серийных убийцах, и в его квартире было несколько книг на эту тему.
«На мой взгляд, мы имеем дело с человеком, очарованным феноменом серийных убийц. Это похоже на реализацию жестоких планов в отношении женщин, навеянных феноменом поп-культуры — романтизацией фигур серийных убийц», — прокомментировала Магдалена Гжиб, криминолог из Ягеллонского университета.
На допросе он объяснил, что хотел напугать девушку и ограбить ее, потому что отчаянно нуждался в деньгах. Он также якобы сказал, что не помнит, что произошло.
Нападение на девушку резко осудила Светлана Тихановская, главное лицо белорусской оппозиции после президентских выборов 2020 года.
«Трудно описать боль, которую я сейчас чувствую. Но я также чувствую гнев. Гнев из-за несправедливости. Из-за того, что женщины не могут чувствовать себя в безопасности», — сказала она.
В среду по Варшаве пройдет парад в память о Лизе. «Мы никогда не узнаем, какие у нее были планы и о чем она мечтала. Она была жестоко изнасилована и убита прошлой ночью в элитном районе в центре Варшавы. Никто не отреагировал, никто не позвонил по телефону 911», — заявили организаторы мероприятия.
Участники парада будут молчать на протяжении всего времени, чтобы привлечь внимание к тому факту, что большинство жертв изнасилования не могут кричать во время нападения, так как находятся в шоке или теряют сознание. По мнению организаторов, тот факт, что Лиза не могла кричать, стал причиной того, что ей никто не помог.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
09:30
5 МАРТА 2024
282
Сегодня, 5 марта, в Чехию приезжает один из самых влиятельных мировых лидеров. У президента Франции Эммануэля Макрона насыщенная повестка дня во время однодневного визита в Прагу, где он обсудит...
08:00
5 МАРТА 2024
1097
Через неделю, в понедельник утром, 11 марта, начнется третий этап ремонта Баррандовского моста, одного из самых загруженных транспортных сооружений. В первую очередь ремонт коснется северной части...
21:00
4 МАРТА 2024
1360
Некоторые банки советуют клиентам не снимать деньги в банкоматах Euronet, которые, по их словам, взимают деньги за незапрошенную информацию о состоянии счета. Об этом говорится в заявлении банков...
19:30
4 МАРТА 2024
761
С поддельной карточкой ZTP и заранее подготовленным предлогом водитель Mercedes припарковался на месте для инвалидов в центре Праги. Полицейским он заявил, что документ выдали дочери, которую он...
16:30
4 МАРТА 2024
553
За первые два месяца года цены на сырьевые товары на мировых рынках в основном снизились. Например, газ, электричество и уголь подешевели, а нефть подорожала, цены на какао и хлопок значительно...
16:00
4 МАРТА 2024
418
Немецкий профсоюз Verdi сегодня призвал наземный персонал авиакомпании Lufthansa к очередной забастовке. Сотрудники полностью прекратят работу в четверг и пятницу и возобновят ее с утра субботы. На...
15:00
4 МАРТА 2024
959
В основе реформы не только усиление роли страховых компаний, но и ограничение политического влияния на здравоохранение. А это не сулит ничего хорошего.
14:30
4 МАРТА 2024
489
ЙОЗЕФ СТРЖЕДУЛА БОЛЬШЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВОЙ ЧЕШСКОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ. НЕ ПЛАТИЛ ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ
Йозеф Стржедула больше не является председателем Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов, объявил совет штаб-квартиры. Причина — сомнения, связанные с неуплатой членских взносов в течение...
13:00
4 МАРТА 2024
1043
Новый облик площади Победы (Vítězné náměstí) в пражском районе Дейвице начнет обретать очертания благодаря проекту консорциума Benthem Crouwel Architects, Opočenský Valouch Architects, Rehwaldt...
10:30
4 МАРТА 2024
2949
Средняя зарплата в Чехии в конце прошлого года выросла, но потребительские цены в четвертом квартале 2023 года выросли еще больше. Другими словами, чехи продолжают беднеть, поскольку зарплата в...
16:00
3 МАРТА 2024
1056
Два года прошло с момента крупного российского вторжения в Украину, а годами ранее, в 2014 году, Россия аннексировала Крым. Впрочем, по мнению чешского украиниста Ленки Виховой, Россия не...
09:30
3 МАРТА 2024
452
Почти половина чехов довольна членством в Европейском союзе, а более трети выражают удовлетворение тем, как он функционирует до сих пор. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного...
16:00
2 МАРТА 2024
553
70% жителей Чехии не откажут в займе родственникам, друзьям или знакомым. Более трех четвертей уже оказывались в подобной ситуации. Сумма займа значительно превысила 100 000 крон. Однако треть...
12:00
2 МАРТА 2024
2425
Начало декабря было холоднее многолетней нормы, но в целом месяц оказался теплее обычного. Январь выдался среднестатистическим, а температура в первой половине февраля пока значительно превышает...
09:30
2 МАРТА 2024
1873
В пятницу вечером в центре Щецина (Польша) 33-летний водитель легкового автомобиля въехал в группу людей, ожидавших трамвая. Спасатели сообщают, что на данный момент пострадали 19 человек, шесть из...