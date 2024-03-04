Мошенница в Чехии обманула более 2 000 человек. Полиция поймала ее

36-летняя женщина обманула доверчивых клиентов, которые хотели купить у нее товары, выставленные на продажу через социальную сеть.





«Это были различные товары, такие как одежда, игрушки, обувь или пищевые добавки. Деньги переводились на пять банковских счетов, которые были в ее распоряжении», — сообщила представитель полиции Моника Козумпликова.





Преступники из отдела по борьбе с экономическими преступлениями направили прокурору предложение предъявить обвинения по ее делу. У женщины уже есть шесть судимостей, она была осуждена за мошенничество в 2018 и 2019 годах и провела почти два года в тюрьме.





Ее выпустили летом 2022 года, и она продолжила свою преступную деятельность. Более того, в начале этого года ее обвинили в том же преступлении полицейские с севера страны, где она нанесла ущерб в размере 59 000 крон не менее чем 50 людям.





«Против нее возбуждено в общей сложности 21 исполнительное производство с суммой задолженности более 1 миллиона крон. Из имеющихся записей следует, что в начале 2019 года женщина была легально трудоустроена всего девять дней», — отметил пресс-секретарь.





Если ее признают виновной, она может провести за решеткой до восьми лет. Женщина призналась во всех своих махинациях.