Мошенница в Чехии обманула более 2 000 человек. Полиция поймала ее
6 марта 2024
14:00
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В Злине завершили расследование дела о крупном мошенничестве. Женщине удалось обмануть 2 169 человек в период с 2019 по 2020 год. Она выманила у них 1,38 миллиона крон.
36-летняя женщина обманула доверчивых клиентов, которые хотели купить у нее товары, выставленные на продажу через социальную сеть.
«Это были различные товары, такие как одежда, игрушки, обувь или пищевые добавки. Деньги переводились на пять банковских счетов, которые были в ее распоряжении», — сообщила представитель полиции Моника Козумпликова.
Преступники из отдела по борьбе с экономическими преступлениями направили прокурору предложение предъявить обвинения по ее делу. У женщины уже есть шесть судимостей, она была осуждена за мошенничество в 2018 и 2019 годах и провела почти два года в тюрьме.
Ее выпустили летом 2022 года, и она продолжила свою преступную деятельность. Более того, в начале этого года ее обвинили в том же преступлении полицейские с севера страны, где она нанесла ущерб в размере 59 000 крон не менее чем 50 людям.
«Против нее возбуждено в общей сложности 21 исполнительное производство с суммой задолженности более 1 миллиона крон. Из имеющихся записей следует, что в начале 2019 года женщина была легально трудоустроена всего девять дней», — отметил пресс-секретарь.
Если ее признают виновной, она может провести за решеткой до восьми лет. Женщина призналась во всех своих махинациях.
Комментарии:
AlekseyNialve 6 марта 2024 14:27
Преступники из отдела по борьбе с экономическими преступлениями направили прокурору предложение предъявить обвинения по ее делу.
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