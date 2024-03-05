«Хочешь умереть быстро или медленно?» Раскрыты подробности того, как украинец жестоко изнасиловал и попытался убить девушку

Из описания инцидента становится ясно, что девушке пришлось буквально пройти через ад. Своей жизнью она обязана собственному мужеству: она инсценировала свою смерть. Прокурор убежден, что Виктор В. хотел избавиться от девушки, чтобы она не смогла рассказать о совершенном ранее изнасиловании.



В тот роковой день, 8 августа, подсудимый выманил девушку под предлогом того, чтобы она проводила его к знакомому, которому он хотел отнести вещи. Около 8 часов вечера они вместе отправились к реке возле стрельбища в Пльзень-Лобзе.



«В рюкзаке у обвиняемого были скотч, пластиковые пакеты, несколько ножей и бутылка с едким веществом. Во время путешествия он связал девушку скотчем, повалил ее на землю и совершил с ней половой акт. Затем он отвез ее в близлежащий лес, где угрозами заставил заняться оральным сексом», — говорится в обвинительном заключении.



Но худшее для девушки было еще впереди. «Он усадил ее на забор и порезал ножом шею спереди, сказав, что пройдет два дня, прежде чем она истечет кровью, поэтому у нее есть выбор между быстрой и безболезненной смертью или долгой и мучительной», — говорится далее в обвинительном заключении.



Она упала на землю и симулировала смерть

Когда девушка дала понять, что не хочет ни того, ни другого, насильник ударил ее ножом в шею.



«После этого жертва упала на землю и притворилась мертвой. Обвиняемый, пытаясь предотвратить свое обнаружение, раздел жертву, завернул ее в пакет и вылил на нее химическое вещество SAVO. Затем он сбросил пакет с телом с обрыва в лесу, где прикрыл его корой и ветками. Затем он ушел», — добавил прокурор.



Девушке удалось скрыться с места преступления и вызвать помощь. По словам адвоката, в настоящее время она находится под наблюдением психологов.