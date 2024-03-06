Комментарий: Детские банды контролируют город на севере Чехии. Будет ли кровопролитие?

Мой родной город — в остальном сонное захолустье — подвергается набегам детских банд. Уже в десятый раз за последние шесть месяцев.





Теперь ситуация обостряется.





«Я хочу сообщить, что банда подростков, которые уже не раз нападали на наших детей, продолжает это делать. В четверг моему сыну и его друзьям угрожала группа из восьми мальчиков», — написала мать одного из преследуемых мальчиков в большой группе Facebook, которая уже несколько месяцев занимается проблемой насилия над детьми в Яблонце-над-Нисоу.





«Они шли в сторону города. Постепенно их окружили эти подростки, требуя денег, иначе они их изобьют. Мальчики не раздумывали, они забежали в кондитерскую и спросили у продавца, могут ли они подождать, пока приедет полиция. Группа прислала в кафе девушку, которая должна была передать нашим мальчикам сообщение, чтобы они собрали 500 крон в качестве выкупа, иначе их окружат на улице и изобьют. Затем последовал допрос в муниципальной полиции, потом в криминальной. Судя по записям камер, на допрос привели вышеупомянутых подростков (не всех), на которых уже есть судимости. Следите за своими детьми и предупреждайте их, чтобы они немедленно звонили в полицию, как это сделали эти мальчики, чтобы у подонков не было ни единого шанса».





К сожалению, это далеко не единичный случай. Несколько месяцев назад произошла серия подобных инцидентов. После этого город запустил онлайн-кампанию, рассказывающую жертвам, куда звонить. Но это бесполезно. Если вас ударили кулаком в лицо по дороге из школы, полицейские не вставят выбитые зубы обратно и не выправят сломанный нос.





Со временем все успокоилось само собой. Но не благодаря плакатам с номерами городской и чешской полиции. Теперь же, после нападения в самом центре города, проблема снова обострилась.





Мэр высказался и призвал к ненасилию. С другой стороны, сети переполнены гневом родителей. Звучат призывы к самосуду, к кровопролитию. События перешли ту грань, когда передвижение по Яблонцу — считайте его городом драгоценностей, воротами в Йизерские горы — становится опасным для всех.





Пост матери преследуемого мальчика, набравший сотни просмотров, пестрит нелицеприятными комментариями.





Когда мэр хвалит пострадавших детей





Процитируем некоторые «нецензурные», по типу дебатов министра внутренних дел Вита Ракушана. (Кстати, нельзя ли хотя бы временно усилить силы безопасности в Яблонце?) «Око за око, зуб за зуб». Альтернативный вариант: «Выбить из них все дерьмо, чтобы никто их не узнал. И они передумают».





Или: «Бить их в лицо, многократно, и они найдут себе другое занятие. Иначе вы будете бояться отпускать своих детей на улицу, на тренировку или в магазин, чтобы они не встретили эту шайку, которая ограбит или изобьет их». И так далее.





Милош Веле (ODS), мэр Яблонца, понял, что ситуация становится невыносимой. Он выступил с официальным заявлением. «В сети разгорелась дискуссия, в которой некоторые комментаторы, особенно администратор, утверждают, что ни муниципалитет, ни полиция не действуют и что справедливости нужно добиваться своими силами, в том числе с помощью насилия», — пишет он.





По его словам, полицейские, город и суд действуют в рамках действующего законодательства.





«Напротив, я хотел бы поблагодарить группу детей, подвергшихся нападению, за то, что они поступили правильно. Сначала они обратились за помощью в место, где была большая группа людей, а затем пришли и сообщили обо всем прямо в муниципальный полицейский участок. Поскольку они прибыли сразу после случившегося, удалось быстро вычислить нападавших, задержать их и передать в руки чешской полиции. Это единственно правильный путь. Если о любом подобном поступке будет немедленно сообщено, а также найдутся свидетели, можно будет принять соответствующие меры. Полные ненависти дискуссии в социальных сетях ничего не решают. Напротив, они только подливают масла в огонь без необходимости».





Он прав. Написание ненавистнических комментариев и взятие правосудия в свои руки может привести к ужасным последствиям. Это неприемлемо и достойно порицания. Абсолютно и бесспорно.





Но многих родителей злят его комментарии. Вполне понятно.





Неужели школьники должны сами защищать себя в такой экстремальной ситуации? Неужели они должны прятаться от насилия в магазине сладостей? Прямо в центре города? Среди бела дня? И умолять городскую полицию принять меры? Особенно когда вся площадь находится под наблюдением камер?





Я так не думаю. Это не Гарлем и не Бронкс 70-х годов.





Так что же нам делать?





Единственный приоритет





При всем уважении к текущим проектам, которыми город хвастается в информационном бюллетене мэрии, таким как субсидии на очистные сооружения, ремонт газопровода и субсидии на котельные, или тот факт, что в городе появилось восемь новых специальных контейнеров для сбора бытового масла и жира, было бы уместно разобраться с нашими приоритетами.





И направить всю энергию и деньги, которые есть у Яблонца, а их у него предостаточно, потому что, например, центр медленно умирает и ни во что не вкладывается, на решение кризиса детского бандитизма. На данный момент для города нет ничего важнее.





Если горожане будут аккуратно выливать масло в новые мусорные баки — хорошо. Лишь бы они в это время не начали резать друг другу глотки самодельными мачете.





Нет смысла обманывать себя: нет такой силы, кроме магистрата, которая могла бы и может разрешить конфликт. Все остальное должно подождать.





А пока магистрат абсолютно не справляется.