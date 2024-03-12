За нападением на человека с радужным флагом не стоит нетерпимость, утверждает полиция

Министр Ракушан прокомментировал нападение в сети X в начале расследования и призвал к суровому наказанию. «В Ческе-Будеевице напали на человека из-за радужного флага, повязанного у него на шее. К сожалению, люди нападают друг на друга по разным причинам, но если причиной является другая сексуальная ориентация, раса, цвет кожи, политическая принадлежность, возраст, пол или язык, я считаю это особенно предосудительным», — заявил Ракушан, добавив, что он и движение STAN поддержат изменение Уголовного кодекса Чехии, которое ужесточит наказание за подобные действия.



Однако его заявления в итоге не были подтверждены уголовным расследованием. «Следствие не доказало, что мотивом беспорядков была ксенофобия или нетерпимость к другой группе людей», — заявил Йиржи Мацнер, пресс-секретарь полиции Южночешского края.



Инцидент произошел в субботу 2 декабря около 4 часов утра в центре города на Пиаристицкой улице. Мужчина, подвергшийся нападению, получил травмы и был доставлен в больницу в Ческе-Будеевице для лечения.



Жертвой трех нападавших стал Себастьян Вошврда, который был уверен, что мужчины избили его из-за радужного флага. Он не захотел комментировать результаты расследования. «Я еще не получил отчет от полиции, я дождусь суда. Для меня это принципиально», — ответил Вошврда.



Сразу после нападения он высказал свое мнение в социальных сетях. «Избивать человека за символичное послание, касающееся равных возможностей для всех, неприемлемо и является признаком низкого поведения. В общем, я боюсь, что этот вопрос останется без внимания. С общей тенденцией повсеместного появления ультраправых политических партий мы не увидим ничего хорошего. И я просто надеюсь, что мы сможем пройти через это снова. Тем не менее, я боюсь, мне страшно», — заявил мужчина в сети.



Радужный флаг — это символ с давней исторической традицией, который в разных вариациях встречается во многих культурах. В целом он всегда был символом мирных движений, а сейчас больше всего ассоциируется с мировым LGBTQ-сообществом, которое должно объединять представителей разных сексуальных и гендерных идентичностей.