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За нападением на человека с радужным флагом не стоит нетерпимость, утверждает полиция

Анастасия Князева
14 марта 2024
21:00
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Хотя случай нападения на человека с радужным флагом в Ческе-Будеевице вызвал большой резонанс в начале декабря и даже был прокомментирован министром внутренних дел Чехии Витом Ракушаном (STAN), расследование не подтвердило мотив нетерпимости по отношению к какой-либо группе людей. Полицейские арестовали трех человек, двое из которых несовершеннолетние, и предъявили им обвинение в массовых беспорядках. Им грозит два года лишения свободы.
Министр Ракушан прокомментировал нападение в сети X в начале расследования и призвал к суровому наказанию. «В Ческе-Будеевице напали на человека из-за радужного флага, повязанного у него на шее. К сожалению, люди нападают друг на друга по разным причинам, но если причиной является другая сексуальная ориентация, раса, цвет кожи, политическая принадлежность, возраст, пол или язык, я считаю это особенно предосудительным», — заявил Ракушан, добавив, что он и движение STAN поддержат изменение Уголовного кодекса Чехии, которое ужесточит наказание за подобные действия.

Однако его заявления в итоге не были подтверждены уголовным расследованием. «Следствие не доказало, что мотивом беспорядков была ксенофобия или нетерпимость к другой группе людей», — заявил Йиржи Мацнер, пресс-секретарь полиции Южночешского края.

Инцидент произошел в субботу 2 декабря около 4 часов утра в центре города на Пиаристицкой улице. Мужчина, подвергшийся нападению, получил травмы и был доставлен в больницу в Ческе-Будеевице для лечения.

Жертвой трех нападавших стал Себастьян Вошврда, который был уверен, что мужчины избили его из-за радужного флага. Он не захотел комментировать результаты расследования. «Я еще не получил отчет от полиции, я дождусь суда. Для меня это принципиально», — ответил Вошврда.

Сразу после нападения он высказал свое мнение в социальных сетях. «Избивать человека за символичное послание, касающееся равных возможностей для всех, неприемлемо и является признаком низкого поведения. В общем, я боюсь, что этот вопрос останется без внимания. С общей тенденцией повсеместного появления ультраправых политических партий мы не увидим ничего хорошего. И я просто надеюсь, что мы сможем пройти через это снова. Тем не менее, я боюсь, мне страшно», — заявил мужчина в сети.

Радужный флаг — это символ с давней исторической традицией, который в разных вариациях встречается во многих культурах. В целом он всегда был символом мирных движений, а сейчас больше всего ассоциируется с мировым LGBTQ-сообществом, которое должно объединять представителей разных сексуальных и гендерных идентичностей.
лгбт Чехия преступность

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