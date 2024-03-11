«Почему чехи нас не любят?», — спрашивают украинские дети в общественном центре Пльзеня
14 марта 2024
16:30
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«Почему чехи меня не любят, что я им сделал?». Этот детский вопрос, как сообщается, довольно часто задают в пльзеньском общественном центре, занимающемся помощью украинцам.
«Для них это непонятно. Это непонятно и мне», — говорит Ева Климентова из благотворительного центра, который работает благодаря поддержке города с июля 2022 года, и за это время через него прошло около восьмисот человек, в том числе немало детей.
По словам Евы Петршиковой, руководителя проекта Центра общин и помощи беженцам из Украины в Пльзене, они сталкиваются с другими проблемами и имеют другой опыт, чем их чешские сверстники.
«Много разных историй», — говорит Петршикова. «Эти дети страдают от различных психологических травм, их вырвали из привычной среды, и некоторым из них очень трудно адаптироваться. Они здесь с матерью, без отца, живут в каком-то общем жилье. У них нет своих вещей, они учатся в школе, которая, возможно, им не нравится, но они вынуждены ее посещать. Многие дети учатся в двух школах — в нашей стране и в Украине», — говорит Петржикова.
Дети, которые росли с бабушкой и дедушкой, потому что их родители уже уехали на заработки в Чехию, — это отдельная глава. «После начала войны их забрали сюда. И вдруг родители обнаружили, что не ладят с детьми, потому что бабушка воспитывала их по-другому», — говорит Петршикова.
Требования меняются
Интерес украинских беженцев к общественному центру помощи не сильно изменился, но изменились их требования. «Для первой волны это была в основном базовая помощь. Им нужно было сориентироваться в городе, узнать, как здесь все устроено», — вспоминает Петржикова. «Те, кто приезжает сейчас, уже многое знают о Чехии и об этом городе. Они уже не просят гуманитарной помощи, их не волнует, как все здесь можно получить бесплатно. Их интересуют более профессиональные вещи. Например, как заполнить налоговую декларацию, как составить резюме, они спрашивают о работе», — говорит Петршикова: «Они также хотят получить помощь при поступлении в школу и вуз, а также при выборе кружков для своих детей».
В центре помощи также работают четыре переводчика. «Они помогают в юридических вопросах, в школах и часто в больницах», — объясняет Петршикова.
Она сбежала и стала помогать
Общественный центр предлагает, в частности, курсы чешского языка или встречи с психологом. А Ирина Волкова оказывает помощь своим соотечественникам в качестве консультанта — у нее был такой же опыт, как и у многих ее клиентов. «Я приехала из Мелитополя, города, который сейчас оккупирован», — говорит она. «Я нашла работу в общественном центре, помимо прочего, занимаюсь досугом детей и молодежи. И я верю, что однажды смогу вернуться домой», — заключила Ирина.
По словам Евы Петршиковой, руководителя проекта Центра общин и помощи беженцам из Украины в Пльзене, они сталкиваются с другими проблемами и имеют другой опыт, чем их чешские сверстники.
«Много разных историй», — говорит Петршикова. «Эти дети страдают от различных психологических травм, их вырвали из привычной среды, и некоторым из них очень трудно адаптироваться. Они здесь с матерью, без отца, живут в каком-то общем жилье. У них нет своих вещей, они учатся в школе, которая, возможно, им не нравится, но они вынуждены ее посещать. Многие дети учатся в двух школах — в нашей стране и в Украине», — говорит Петржикова.
Дети, которые росли с бабушкой и дедушкой, потому что их родители уже уехали на заработки в Чехию, — это отдельная глава. «После начала войны их забрали сюда. И вдруг родители обнаружили, что не ладят с детьми, потому что бабушка воспитывала их по-другому», — говорит Петршикова.
Требования меняются
Интерес украинских беженцев к общественному центру помощи не сильно изменился, но изменились их требования. «Для первой волны это была в основном базовая помощь. Им нужно было сориентироваться в городе, узнать, как здесь все устроено», — вспоминает Петржикова. «Те, кто приезжает сейчас, уже многое знают о Чехии и об этом городе. Они уже не просят гуманитарной помощи, их не волнует, как все здесь можно получить бесплатно. Их интересуют более профессиональные вещи. Например, как заполнить налоговую декларацию, как составить резюме, они спрашивают о работе», — говорит Петршикова: «Они также хотят получить помощь при поступлении в школу и вуз, а также при выборе кружков для своих детей».
В центре помощи также работают четыре переводчика. «Они помогают в юридических вопросах, в школах и часто в больницах», — объясняет Петршикова.
Она сбежала и стала помогать
Общественный центр предлагает, в частности, курсы чешского языка или встречи с психологом. А Ирина Волкова оказывает помощь своим соотечественникам в качестве консультанта — у нее был такой же опыт, как и у многих ее клиентов. «Я приехала из Мелитополя, города, который сейчас оккупирован», — говорит она. «Я нашла работу в общественном центре, помимо прочего, занимаюсь досугом детей и молодежи. И я верю, что однажды смогу вернуться домой», — заключила Ирина.
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