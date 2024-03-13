Известный рэпер нападал на женщин в Праге. Суд назначил ему условный срок и отправил в лечебное учреждение

Пресс-секретарь полиции Ян Рыбанский сообщил, что криминалисты завершили расследование в последние недели и передали материалы в прокуратуру для предъявления обвинения.





«Предложение было принято, и обвиняемый предстал перед судом за нападение на пять женщин. Суд приговорил его к условному тюремному заключению сроком на четыре месяца с испытательным сроком на восемнадцать месяцев. Кроме того, мужчине было предписано пройти лечение в стационаре», — добавил пресс-секретарь.





Полиция сообщила о подозреваемом в ноябре прошлого года, добавив, что уже арестовала его и ищет других жертв. Она также опубликовала видеозапись одного из нападений. По словам следователей, мужчина избивал женщин совершенно неожиданно и без предупреждения в разное время на улицах мегаполиса. Жертвы получили кровоточащие травмы после сильных ударов кулаками по лицу.





Уже тогда детективы заявили, что мужчина был зависим от наркотиков. В качестве причины своих действий он приводил факты, которые, по мнению полиции, не имели смысла.





Легенда чешского рэпа





По данными СМИ, данный человек — легенда чешской хип-хоп и рэп-сцены, чаще всего выступающий под псевдонимом Tyler Durden. В рэп-сообществе этот человек считается очень талантливым.





На то, что именно он является осужденным, указывают сделанные ранее фотографии мужчины, которые совпали с записями камер наблюдения, опубликованными полицией. Кроме того, он объяснял одно из нападений тем, что жертва «не вписывалась» в его музыкальные вкусы, называя себя рэпером.





В другом случае, он якобы намекнул, что ему не нравится религиозная ориентация женщины. Однако он не объяснил, как именно и на каком основании он пришел к этому выводу.





Достоверная информация в интернете и социальных сетях говорит о том, что мужчина, судя по всему, находился под воздействием наркотиков, в частности стимулятора метамфетамина, который наиболее распространен в Чехии.





На это наводят и «художественные» имена, которые музыкант использовал для себя, например, искажение имени знаменитого средневекового путешественника и венецианского купца Марко Поло или личности эпохи Возрождения Леонардо да Винчи — Matro Da Vinci и Narko Polo.





Слово «матро», по мнению экспертов, используется среди наркоманов для обозначения наркотиков, как правило, как сокращение слова «материал». «Нарко» относится именно к наркомании. Однако чаще всего так называют Tyler Durden, вымышленного персонажа из культового американского фильма «Бойцовский клуб».