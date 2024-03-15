Как голосовали россияне на выборах президента РФ в Праге?

Перед российским посольством на площади Бориса Немцова в Праге 15 марта выстроились огромные очереди. После закрытия участка в 20-00 около 1000 людей, которые не смогли проголосовать, еще стояли перед зданием посольстве РФ в Чехии. Это было единственное место в стране, где можно было проголосовать, но и так не все смогли это сделать.





«Двадцать минут назад мы подсчитали, что на данный момент проголосовало 400 человек», — говорит Анна, студентка, которая просит каждого избирателя, выходящего из посольства, заполнить короткую анонимную анкету. Так волонтеры отслеживают, сколько людей и за кого на самом деле проголосовало на президентских выборах в России.





В длинной очереди преобладали молодые люди, подавляющее большинство которых пришли выразить свое несогласие с политикой диктатора Владимира Путина. «Кто угодно, только не Путин. Может быть, я нарисую что-нибудь на бюллетене, сделаю небольшое произведение искусства», — смеется Арина, чернокожая женщина, живущая в Праге и работающая в офисе. Вместе с ней в очереди стоит Дима, студент из Пардубице, который думает о том, чтобы проголосовать за Владислава Даванкова.





40-летний Даванков — самый молодой кандидат, за которого могут проголосовать противники Путина, первоначально намеревавшиеся выбрать Бориса Надеждина, но в итоге запрещенные режимом. Даванков выступал за мирные переговоры в начале войны России в Украине, заявив, что война означает только жертвы и санкции. Позже он перешел к заявлениям о том, что Россия защищает «идеалы мирного существования», из-за чего попал в санкционные списки ЕС.





Максим, работающий программистом в издательстве, также рассматривает возможность признания своего бюллетеня недействительным или голосования за другого кандидата, кроме Владимира Путина.





Признавать или не признавать?





Никто не сомневается в победе Владимира Путина на прошедших в эти выходные президентских выборах. Но споры о непризнании его победы не имеют под собой юридической основы, говорит эксперт Вероника Билькова. Это скорее политическая декларация.





Чуть дальше по дороге молодая женщина представилась Лу. Она единственная, кто ясно выражает свой протест против политики Кремля — держит небольшой плакат с надписью «Не сдавайся» и сердечком из рук под ним.





«Даванков — единственный кандидат, который выступает за прекращение войны», — говорит она, восхваляя позицию Чехии в отношении войны в Украине и чешскую помощь украинцам. «Я сама зарабатываю на жизнь как печатник и на работе время от времени печатаю рекламные материалы, например, для курсов по ассимиляции беженцев из Украины», — говорит она.





Военный преступник





Есть и другие люди, активно поддерживающие украинцев в очереди. Тимур, сотрудник транснациональной корпорации, живущий в Праге уже 15 лет, помогает беженцам в качестве волонтера. «Я буду голосовать против Путина, я считаю его военным преступником, я могу показать свою позицию. Я поддерживаю политику Чехии перед лицом войны, Чехия поступает правильно», — говорит он.





Алина, учительница, стоящая с ним в очереди, кивает в знак согласия и говорит по-английски, что разделяет его мнение. Она уехала из России восемь лет назад именно из-за политики путинского режима. «Я рада, что здесь так много людей», — говорит она, восхищенная количеством противников Путина.





Ответы людей в основном повторяются, и трудно найти людей с другим мнением, но они их находят. Их объединяют две вещи — они держат свой выбор при себе и они старше или среднего возраста. «Русские отличаются от украинцев, мы не против украинских флагов», — говорит Павел, мужчина за 40, который живет и занимается бизнесом в Праге.





“Выборы в России всегда были свободными”





«Мне жаль людей на войне, но они разрушили свою страну, это позор», — размышляет он. На вопрос, как она оценивает отношение Чехии к войне, она отвечает однозначно: «У Чехии нет выбора, она должна приспособиться к американскому отношению», — говорит она. «Мне это не нравится», — добавляет женщина, которая его сопровождает.





Пожилая женщина по имени Джули также использует аргумент о зависимости Праги от западной политики. «Я хожу на выборы с 18 лет, и они всегда были свободными», — говорит она. Она вообще не следит за чешской политикой в связи с войной на Украине, потому что не считает ее независимой: «Я больше слежу за европейской позицией, Чехия зависит от Брюсселя и Америки», — считает она. Мгновением позже она позирует перед коллегой-журналистом с лентой святого — одним из символов России.





Как Путин остается у власти





Война в Украине не закончена. Большие успехи не предвидятся. Западные санкции усложняют жизнь россиян. Все это не аргумент. Согласно опросам, российский диктатор Владимир Путин сейчас пользуется большей популярностью, чем несколько лет назад.





Пенсионерка Наталья, напротив, считает, что выборы точно не свободные: «Это просто выражение позиции гражданина, понятно, чем это обернется. Бюллетени, скорее всего, уничтожат, люди Алексея Навального посоветовали избирателям, что делать», — упоминает она недавно скончавшегося оппозиционера, в смерти которого Запад винит Путина.