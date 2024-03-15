Украинец рассказал суду свою версию об изнасиловании и попытке убийства школьницы

Инцидент произошел 8 августа прошлого года. До этого Веселовский уже несколько раз вступал в половую связь с девочкой, хотя знал, что ей еще нет 15 лет. Прошлым летом, по версии обвинения, он заманил ее на прогулку к реке недалеко от стрельбища в районе Дубравки. Он связал несовершеннолетнюю скотчем, повалил ее на землю, частично раздел и совершил с ней половой акт. Затем, по словам прокурора, он отвел ее в близлежащий лес, где заставил заняться с ним оральным сексом. Затем он усадил ее на забор, разрезал ножом шею спереди и сказал, что пройдет два дня, прежде чем она истечет кровью, предоставив ей выбор между быстрой и безболезненной смертью или долгой и мучительной, сообщил прокурор. После этого Веселовский ударил девочку ножом в шею. Школьница спаслась благодаря тому, что притворилась мертвой.



Затем Веселовский разрезал на ней одежду и стал засовывать ее ноги и голову в мешок для мусора, обливая верхнюю часть тела и гениталии химическим веществом, говорится в обвинительном заключении. После этого он столкнул девочку с обрыва в лес, накрыл ее корой и ветками и ушел. После его ухода пострадавшая выбралась и вызвала службу спасения. Полиция арестовала молодого человека через несколько часов.



Юноша, так и не окончивший среднюю школу, признался в сексуализированном насилии. «Это было в то время, когда мы с жертвой уже давно состояли в отношениях. Мы занимались сексом по обоюдному согласию. Я знаю, что совершил ошибку, и я отвечу перед законом. Я не признаю себя виновным в изнасиловании, это не было изнасилованием. Я нанес ножевые ранения, причинил вред здоровью, но сказать, что я это планировал, — это не так», — сказал он.



Во время дачи показаний он рассказал об отношениях с девочкой, с которой встречался, когда ей было 14 лет. По его признанию, они занимались сексом. Отношения, по его словам, начали портиться, потому что ему не нравилось, что девушка употребляет наркотики. После разрыва они продолжали дружить. В тот роковой день он пришел к ней за подарком, который она привезла ему с отдыха. По его словам, до этого он ходил с друзьями по магазинам и взял с собой мусорные пакеты и средство для запланированной уборки. Он сложил все в свой рюкзак, где, по его словам, также была клейкая лента, которую он взял с работы, свидетельствует он.



Вместе с девушкой он прогулялся в парке, а затем занялся сексом у нее дома. По словам Веселовского, он собирался идти домой, и девушка пошла с ним. Они прошли некоторое расстояние, поссорились, и Веселовский сказал девушке, что не хочет больше с ней встречаться. Она якобы предложила ему заняться сексом в поле возле леса. Затем они пошли дальше, и девушка также предложила оральный секс, утверждает Веселовский. Они снова начали ругаться, и спор перерос в физическое нападение, утверждает обвиняемый. Девушка якобы толкнула его, использовала расистские оскорбления, дала пощечину, а когда она искала в его рюкзаке свои вещи, то достала бутылку с химией и вылила на него.



Веселовский добавил, что достал нож и замахнулся им на девушку. Он отметил, что, видимо, ударил ее, но когда она продолжала мешать ему уйти и осыпала его ругательствами, он замахнулся ножом во второй раз. «Я понял, что попал ей в шею. Она потеряла сознание и упала на бок, я начал паниковать, у меня подкосились ноги», — сказал он.



Он также рассказал, что был уверен, что девочка мертва, и в течение часа сидел, размышляя, что делать. Затем он снял с девушки одежду с помощью ножа, обмотал ее тело скотчем, как видел в фильме, и потащил ее прочь, где она скатилась с обрыва.