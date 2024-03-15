Украинец рассказал суду свою версию об изнасиловании и попытке убийства школьницы
19 марта 2024
15:00
475
Региональный суд в Пльзене приступил к рассмотрению дела, которое вызвало сильные антиукраинские настроения прошлым летом. 19-летний Виктор Веселовский, уроженец Украины, признался в сексуализированном насилии, изнасиловании и попытке убийства 15-летней девочки, которая выжила, инсценировав свою смерть. Молодой человек, который живет в Чехии уже около пяти лет и является постоянным резидентом, признал факт сексуализированного насилия и попытки нанесения ножевых ранений девочке. Но он отрицает, что насиловал ее или планировал убить. Ему грозит исключительный срок заключения. В обвинительном заключении прокурор предложил 18 лет лишения свободы.
Инцидент произошел 8 августа прошлого года. До этого Веселовский уже несколько раз вступал в половую связь с девочкой, хотя знал, что ей еще нет 15 лет. Прошлым летом, по версии обвинения, он заманил ее на прогулку к реке недалеко от стрельбища в районе Дубравки. Он связал несовершеннолетнюю скотчем, повалил ее на землю, частично раздел и совершил с ней половой акт. Затем, по словам прокурора, он отвел ее в близлежащий лес, где заставил заняться с ним оральным сексом. Затем он усадил ее на забор, разрезал ножом шею спереди и сказал, что пройдет два дня, прежде чем она истечет кровью, предоставив ей выбор между быстрой и безболезненной смертью или долгой и мучительной, сообщил прокурор. После этого Веселовский ударил девочку ножом в шею. Школьница спаслась благодаря тому, что притворилась мертвой.
Затем Веселовский разрезал на ней одежду и стал засовывать ее ноги и голову в мешок для мусора, обливая верхнюю часть тела и гениталии химическим веществом, говорится в обвинительном заключении. После этого он столкнул девочку с обрыва в лес, накрыл ее корой и ветками и ушел. После его ухода пострадавшая выбралась и вызвала службу спасения. Полиция арестовала молодого человека через несколько часов.
Юноша, так и не окончивший среднюю школу, признался в сексуализированном насилии. «Это было в то время, когда мы с жертвой уже давно состояли в отношениях. Мы занимались сексом по обоюдному согласию. Я знаю, что совершил ошибку, и я отвечу перед законом. Я не признаю себя виновным в изнасиловании, это не было изнасилованием. Я нанес ножевые ранения, причинил вред здоровью, но сказать, что я это планировал, — это не так», — сказал он.
Во время дачи показаний он рассказал об отношениях с девочкой, с которой встречался, когда ей было 14 лет. По его признанию, они занимались сексом. Отношения, по его словам, начали портиться, потому что ему не нравилось, что девушка употребляет наркотики. После разрыва они продолжали дружить. В тот роковой день он пришел к ней за подарком, который она привезла ему с отдыха. По его словам, до этого он ходил с друзьями по магазинам и взял с собой мусорные пакеты и средство для запланированной уборки. Он сложил все в свой рюкзак, где, по его словам, также была клейкая лента, которую он взял с работы, свидетельствует он.
Вместе с девушкой он прогулялся в парке, а затем занялся сексом у нее дома. По словам Веселовского, он собирался идти домой, и девушка пошла с ним. Они прошли некоторое расстояние, поссорились, и Веселовский сказал девушке, что не хочет больше с ней встречаться. Она якобы предложила ему заняться сексом в поле возле леса. Затем они пошли дальше, и девушка также предложила оральный секс, утверждает Веселовский. Они снова начали ругаться, и спор перерос в физическое нападение, утверждает обвиняемый. Девушка якобы толкнула его, использовала расистские оскорбления, дала пощечину, а когда она искала в его рюкзаке свои вещи, то достала бутылку с химией и вылила на него.
Веселовский добавил, что достал нож и замахнулся им на девушку. Он отметил, что, видимо, ударил ее, но когда она продолжала мешать ему уйти и осыпала его ругательствами, он замахнулся ножом во второй раз. «Я понял, что попал ей в шею. Она потеряла сознание и упала на бок, я начал паниковать, у меня подкосились ноги», — сказал он.
Он также рассказал, что был уверен, что девочка мертва, и в течение часа сидел, размышляя, что делать. Затем он снял с девушки одежду с помощью ножа, обмотал ее тело скотчем, как видел в фильме, и потащил ее прочь, где она скатилась с обрыва.
Затем Веселовский разрезал на ней одежду и стал засовывать ее ноги и голову в мешок для мусора, обливая верхнюю часть тела и гениталии химическим веществом, говорится в обвинительном заключении. После этого он столкнул девочку с обрыва в лес, накрыл ее корой и ветками и ушел. После его ухода пострадавшая выбралась и вызвала службу спасения. Полиция арестовала молодого человека через несколько часов.
Юноша, так и не окончивший среднюю школу, признался в сексуализированном насилии. «Это было в то время, когда мы с жертвой уже давно состояли в отношениях. Мы занимались сексом по обоюдному согласию. Я знаю, что совершил ошибку, и я отвечу перед законом. Я не признаю себя виновным в изнасиловании, это не было изнасилованием. Я нанес ножевые ранения, причинил вред здоровью, но сказать, что я это планировал, — это не так», — сказал он.
Во время дачи показаний он рассказал об отношениях с девочкой, с которой встречался, когда ей было 14 лет. По его признанию, они занимались сексом. Отношения, по его словам, начали портиться, потому что ему не нравилось, что девушка употребляет наркотики. После разрыва они продолжали дружить. В тот роковой день он пришел к ней за подарком, который она привезла ему с отдыха. По его словам, до этого он ходил с друзьями по магазинам и взял с собой мусорные пакеты и средство для запланированной уборки. Он сложил все в свой рюкзак, где, по его словам, также была клейкая лента, которую он взял с работы, свидетельствует он.
Вместе с девушкой он прогулялся в парке, а затем занялся сексом у нее дома. По словам Веселовского, он собирался идти домой, и девушка пошла с ним. Они прошли некоторое расстояние, поссорились, и Веселовский сказал девушке, что не хочет больше с ней встречаться. Она якобы предложила ему заняться сексом в поле возле леса. Затем они пошли дальше, и девушка также предложила оральный секс, утверждает Веселовский. Они снова начали ругаться, и спор перерос в физическое нападение, утверждает обвиняемый. Девушка якобы толкнула его, использовала расистские оскорбления, дала пощечину, а когда она искала в его рюкзаке свои вещи, то достала бутылку с химией и вылила на него.
Веселовский добавил, что достал нож и замахнулся им на девушку. Он отметил, что, видимо, ударил ее, но когда она продолжала мешать ему уйти и осыпала его ругательствами, он замахнулся ножом во второй раз. «Я понял, что попал ей в шею. Она потеряла сознание и упала на бок, я начал паниковать, у меня подкосились ноги», — сказал он.
Он также рассказал, что был уверен, что девочка мертва, и в течение часа сидел, размышляя, что делать. Затем он снял с девушки одежду с помощью ножа, обмотал ее тело скотчем, как видел в фильме, и потащил ее прочь, где она скатилась с обрыва.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:30
19 МАРТА 2024
235
Прошлогодний пожар в Грженско обойдется немцу в 80 000 крон — на эту сумму его оштрафовал национальный парк «Чешская Швейцария».
09:30
19 МАРТА 2024
1153
Президент России Владимир Путин потерпел поражение на выборах в нескольких городах за пределами России от Владислава Даванкова, кандидата от партии «Новые люди». По данным новостного сервера...
22:00
18 МАРТА 2024
375
Komerční banka в первый день выплатил 3,1 миллиарда крон 582 кредиторам Sberbank CZ через свои отделения. Подавляющее большинство кредиторов предпочли подать личные заявления в филиале, а не...
18:00
18 МАРТА 2024
741
Чехия использует контакты времен холодной войны, чтобы получить столь необходимые Украине боеприпасы. В условиях блокировки помощи оружием со стороны Соединенных Штатов, медленного роста...
16:30
18 МАРТА 2024
946
Президентские выборы в России не были ни демократическими, ни прозрачными, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Чехии. Оно указало на систематическое подавление российского...
15:00
18 МАРТА 2024
1447
«Сегодня ночью температура воздуха в основном опускалась до 0 и даже −4°C. Самые низкие температуры были на севере Чехии, где, например, в Либереце и Варнсдорфе было около −5°C», — сообщила сегодня...
14:00
18 МАРТА 2024
340
Инфляция в Европейском союзе в феврале снизилась до 2,8% с январского показателя в 3,1%. Об этом говорится в сегодняшнем докладе статистического бюро Евростат.
10:30
18 МАРТА 2024
1083
В Словакии медведь ворвался в центр города Липтовски-Микулаш, два человека получили незначительные травмы. Один из них был атакован животным возле торгового центра, а второй получил травмы, когда...
08:00
18 МАРТА 2024
815
Чешская Республика предложит Европейскому совету запретить импорт российского и белорусского зерна в Европейский союз. Об этом заявил министр сельского хозяйства Марек Выборный (KDU-ČSL) в эфире...
18:35
17 МАРТА 2024
1493
17 марта на Вацлавской площади в Праге десятки человек приняли участие в акции протеста против президента РФ Владимира Путина по случаю окончания президентских выборов в России. У метро «Мустек»...
16:30
17 МАРТА 2024
5234
Объем активов, которыми владеют чехи в паевых инвестиционных фондах, вырос на 187,1 млрд крон, до 938,6 млрд крон в 2023 году. На пресс-конференции во вторник представители Ассоциации рынка...
10:30
17 МАРТА 2024
963
Чешский военный самолет CASA доставил 16 марта в Прагу из Жешува (Польша) трех чешских добровольцев, получивших серьезные травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в Украине.
10:30
16 МАРТА 2024
1912
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский отреагировал на «мирный план» по убийству украинских мирных жителей, который придумал бывший президент России Дмитрий Медведев. Министр назвал его...
09:00
16 МАРТА 2024
9389
Активисты движения «Весна», которые 15 марта опрашивали пришедших на избирательный участок россиян, опубликовали предварительные результаты экзитпола выборов в Праге. За Даванкова проголосовали...
22:00
15 МАРТА 2024
1712
Компания RegioJet анонсировала новую международную железнодорожную линию. Это будет прямое сообщение между Прагой и украинским городом Чоп в Закарпатской области. Линия начнет работу со среды, 27...