Кошмарный детский сад? Чешские воспитательницы обвиняются в жестоком обращении с детьми

Прокурор также обвиняет троицу в том, что они оставляли детей одних в игровой комнате без присмотра или закрывали за ними дверь и оставляли их там плакать в течение долгого времени. Одна из обвиняемых, которая была заведующей детским садом, заявила, что все это неправда.



«Я действительно отрицаю свою вину. Эта ситуация застала меня врасплох», — сказала обвиняемая, добавив, что за 30 лет работы в учреждении она не сталкивалась ни с какими жалобами или возражениями. «Я всегда старалась выполнять свою работу так, чтобы чувствовать, что делаю все правильно», — добавила она. Она отметила, что о хорошей репутации детского сада говорит количество детей, которых туда записывают родители. Обвиняемая отрицала, что она или ее коллеги использовали наказания, ненормативную лексику или унизительные замечания.



Женщины работали в детском саду в течение нескольких лет. Обвинения относятся к периоду с 2018 по 2021 год. В полицию обратилась бывшая сотрудница детского сада. Она снимала и записывала все на видео, а затем пошла заявлять в полицию, сообщала ранее газета Mladá fronta Dnes. Прокурор спросил обвиняемую заведующую, прослушала ли она записи. Женщина ответила, что да, слышала, но не хочет их комментировать. По ее словам, бывшая сотрудница никогда не жаловалась на ее поведение и не вступала с ней в конфликт.



Детский сад принадлежал городу. С сентября прошлого года в том же помещении работает детская группа. Она является частью детского сада.



Аналогичное дело сейчас рассматривается в Хомутовском районном суде. Прокуратура обвиняет трех воспитательниц из детского сада в Клаштереце-над-Огржи в необоснованном жестоком обращении с детьми. В суде воспитательницы отрицали, что причинили вред детям. Согласно обвинительному заключению, женщины совершали свои действия преимущественно в отношении детей с различными нарушениями и намеренно ставили под угрозу их интеллектуальное и эмоциональное развитие.