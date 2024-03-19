Десятки тысяч русских живут в Чехии, сторонники Путина в меньшинстве

По словам Игоря Золотарева, многолетнего председателя общества «Русская традиция», объединяющего российских граждан в Чехии, в стране издавна существует русское наследие. «Если бы я сегодня выбирал место в Европе для жизни, я бы выбрал то, где я могу легко найти контакт с другими русскими, с которыми я не только разделяю общие взгляды, но и к которым я могу обратиться за помощью в практических жизненных вопросах», — сказал Золотарев в интервью Právo.





«Исторически сложилось так, что здесь всегда было достаточно русских, начиная с первой волны русской миграции. Чешский язык и чешский менталитет ближе к русским, чем западноевропейский менталитет в целом», — сказал человек, возглавлявший общество «Русская традиция» с момента его основания в 2001 году и покинувший его руководство неделю назад.





Как показали прошедшие в выходные президентские выборы в России, лишь небольшая часть русского меньшинства в Чехии воспользовалась своим правом голоса. В российское посольство в Праге пришли отдать свой голос 1 647 человек, а в урну для голосования было опущено 1 285 действительных бюллетеней.





Только 16% из них поддержали переизбранного президента Владимира Путина, при этом кандидат от оппозиции Владислав Даванков набрал большой процент голосов среди россиян в Чехии. Тем не менее, по словам Золотарева, нельзя сказать, что подавляющее большинство россиян в Чехии не согласны с режимом Путина, хотя такое мнение среди них преобладает.





Разделительные линии, по его словам, были установлены аннексией Крыма десять лет назад и вторжением в Украину. «До 2014 года «Русская традиция» проводила много крупных мероприятий, на которые приходили тысячи людей. Даже тогда у нас с некоторыми из них не совпадали взгляды на события в России, но аннексия Крыма подвела черту абсолютно четко и ясно», — говорит Золотарев. «Если ответ на простой вопрос был, что Крым наш, то мы говорили, что не хотим иметь ничего общего с теми, кто так думает. Тогда от нас отошла большая группа людей. Еще более резко это определилось в нашем народе в феврале 2022 года», — сказал русский эмигрант.





В репортаже о дне выборов он увидел, как одна женщина сказала, что проголосует за Путина, конечно же, потому что он хороший парень. «Это мнение не является преобладающим среди русских в Чехии, но оно и не маргинальное», — сказал он. «Год назад я бы сказал, что соотношение в пользу проевропейски настроенных россиян было примерно 70 к 30. Сейчас я уже не так уверен», — добавил Золотарев.





Ряд сторонников Путина в Чехии не обнародовали свои взгляды после вторжения в Украину. «Они чувствуют, что общественная атмосфера не будет благоприятной для них, и их могут даже выслать из страны за их взгляды», — добавил он.





По его словам, русские в Чехии часто находят работу в научной сфере и технических областях. «Среди нас есть врачи и инженеры», — сказал Золотарев, работающий в Институте термомеханики Чешской академии наук.





Он посетовал на то, что несогласным с Путиным россиянам часто приходится сталкиваться с критикой из обоих лагерей. «От проукраинской части общества мы слышим, что мы русские и ни один русский не является хорошим. В свою очередь, промосковские русские обвиняют нас в том, что мы не принадлежим к ним, когда мы придерживаемся проевропейских и проукраинских взглядов», — сказал он.



