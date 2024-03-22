«Это издевательство». Цыгане из Брно возмущены, что украинца оправдали
25 марта 2024
15:00
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Несколько десятков человек собрались вчера перед зданием областного суда в Брно, чтобы выразить протест против оправдательного приговора, вынесенного в пятницу по делу о гибели молодого цыгана в Брно. Протестующие не согласны с вердиктом суда, согласно которому украинец нанес удар ножом и убил молодого человека в целях необходимой обороны. Если бы все было наоборот, никто бы не признал это необходимой обороной, сказал один из выступавших представителей цыганской общины.
К суду пришло около 50 человек. Протестующие подписали петицию против приговора. Они несли цыганские и чешские флаги и скандировали лозунги «Мы здесь дома». Они призывали к равным стандартам и справедливости для всех. Мероприятие длилось около 30 минут, а первоначально объявленный марш по Брно не состоялся.
Суды часто наказывают людей только за цвет кожи, сказал один из выступавших. В Чехии плохая судебная система, заявил другой оратор. «Настало время собраться и высказаться», — сказал Йозеф Даниэль, представитель цыганской общины. Неоднократно звучали слова о том, что цыгане должны активнее участвовать в политической жизни и добиваться представительства в ней.
Министр юстиции Чехии Павел Блажек (ODS) накануне вечером в эфире телеканала X отметил, что суд и прокурор заявили, что дело не имеет расового или этнического подтекста. «Решение не является заключительным и было четко и понятно обосновано председателем палаты. В этом смысле суд не в чем упрекнуть. Посмотрим, разделит ли его мнение Апелляционный суд», — сказал Блажек.
Инцидент произошел в июне прошлого года. Во время драки на трамвайной остановке мужчина из Украины ранил ножом трех человек, один из которых, молодой цыган, впоследствии скончался. Вскоре после смерти молодого человека среди цыганской общины начала распространяться ненависть к украинцам, а инцидент вызвал беспорядки в Брно.
В пятницу областной суд оправдал украинца, поскольку, признав, что он оказал сопротивление при нападении. «Мы считаем, что действия подсудимого демонстрируют признаки необходимой обороны, предусмотренные нашим Уголовным кодексом. Это правда, что были нанесены телесные повреждения и наступила смерть молодого человека. Это большое горе. С другой стороны, мы не станем признавать преступлением деяние, которое в какой-то мере не выходит за рамки того, что закон позволяет нам считать необходимой обороной», — заявила в пятницу судья Дита Ржепкова. Вердикт не является окончательным.
«Я зол, я возмущен, это издевательство над всеми цыганами и всеми жителями этой страны», — сказал Чешскому агентству новостей Роман Самко, один из участников и инициаторов акции протеста. Он опасается, что постановление о необходимой обороне может стать прецедентом и, по сути, планом для нападений на расовой почве.
«Есть расисты, которые ненавидят цыганскую общину. Они возьмут нож, положат его в карман, пойдут провоцировать группу из трех цыган и просто нападут на них и скажут: „Я защищался“. Это руководство по атаке на цыган», — сказал Самко.
Суды часто наказывают людей только за цвет кожи, сказал один из выступавших. В Чехии плохая судебная система, заявил другой оратор. «Настало время собраться и высказаться», — сказал Йозеф Даниэль, представитель цыганской общины. Неоднократно звучали слова о том, что цыгане должны активнее участвовать в политической жизни и добиваться представительства в ней.
Министр юстиции Чехии Павел Блажек (ODS) накануне вечером в эфире телеканала X отметил, что суд и прокурор заявили, что дело не имеет расового или этнического подтекста. «Решение не является заключительным и было четко и понятно обосновано председателем палаты. В этом смысле суд не в чем упрекнуть. Посмотрим, разделит ли его мнение Апелляционный суд», — сказал Блажек.
Инцидент произошел в июне прошлого года. Во время драки на трамвайной остановке мужчина из Украины ранил ножом трех человек, один из которых, молодой цыган, впоследствии скончался. Вскоре после смерти молодого человека среди цыганской общины начала распространяться ненависть к украинцам, а инцидент вызвал беспорядки в Брно.
В пятницу областной суд оправдал украинца, поскольку, признав, что он оказал сопротивление при нападении. «Мы считаем, что действия подсудимого демонстрируют признаки необходимой обороны, предусмотренные нашим Уголовным кодексом. Это правда, что были нанесены телесные повреждения и наступила смерть молодого человека. Это большое горе. С другой стороны, мы не станем признавать преступлением деяние, которое в какой-то мере не выходит за рамки того, что закон позволяет нам считать необходимой обороной», — заявила в пятницу судья Дита Ржепкова. Вердикт не является окончательным.
«Я зол, я возмущен, это издевательство над всеми цыганами и всеми жителями этой страны», — сказал Чешскому агентству новостей Роман Самко, один из участников и инициаторов акции протеста. Он опасается, что постановление о необходимой обороне может стать прецедентом и, по сути, планом для нападений на расовой почве.
«Есть расисты, которые ненавидят цыганскую общину. Они возьмут нож, положат его в карман, пойдут провоцировать группу из трех цыган и просто нападут на них и скажут: „Я защищался“. Это руководство по атаке на цыган», — сказал Самко.
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