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В Крконошских горах в Чехии выпало 20 сантиметров снега

Новости 420on
25 марта 2024
10:30
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В понедельник вечером на хребтах Крконошских гор выпало около 20 сантиметров снега. Лавинная опасность в Крконошских горах повысилась с первого до второго уровня по пятибалльной шкале. На хребтах лежит от 80 до 125 см снега. В Орлицких горах также шел снег. Утром на горных дорогах в Градце-Кралове остался слой рыхлого или уплотненного снега.
Утром в понедельник температура в горах была на несколько градусов ниже нуля. На гребне Лучной буды было -4 градуса, а на Снежке на высоте 1 603 метра — -5,3 градуса.

Однако из-за сильного ветра температура на Снежке ощущалась как -15 градусов. Его скорость в порывах превышала 90 километров в час, свидетельствуют данные измерительной станции на вершине горы. В Пец-под-Снежкой температура была около нуля.

Катание на лыжах до Пасхи

В понедельник снегопад в Чехии может продолжиться. «Сегодня ожидается переменная, преимущественно плотная облачность, как и вчера, и дожди продолжатся, причем в северо-восточной половине территории их будет больше. Вначале на средних высотах, а потом только в горах может идти снег. Ближе к полудню и вечеру осадки прекратятся с юго-запада, а облачность уменьшится», — сообщает Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) в социальной сети.

В Крконоше катание продолжается в Шпиндлерув-Млине, Пец-под-Снежкой и на Черной горе под Янскими Лазнями. Курорты предлагают лыжникам около 13 километров лыжных трасс. Курорты хотели бы работать до Пасхи, 29 марта.
Чехия погода горы Горнолыжные курорты

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