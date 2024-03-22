В Крконошских горах в Чехии выпало 20 сантиметров снега

Утром в понедельник температура в горах была на несколько градусов ниже нуля. На гребне Лучной буды было -4 градуса, а на Снежке на высоте 1 603 метра — -5,3 градуса.





Однако из-за сильного ветра температура на Снежке ощущалась как -15 градусов. Его скорость в порывах превышала 90 километров в час, свидетельствуют данные измерительной станции на вершине горы. В Пец-под-Снежкой температура была около нуля.





Катание на лыжах до Пасхи





В понедельник снегопад в Чехии может продолжиться. «Сегодня ожидается переменная, преимущественно плотная облачность, как и вчера, и дожди продолжатся, причем в северо-восточной половине территории их будет больше. Вначале на средних высотах, а потом только в горах может идти снег. Ближе к полудню и вечеру осадки прекратятся с юго-запада, а облачность уменьшится», — сообщает Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) в социальной сети.





В Крконоше катание продолжается в Шпиндлерув-Млине, Пец-под-Снежкой и на Черной горе под Янскими Лазнями. Курорты предлагают лыжникам около 13 километров лыжных трасс. Курорты хотели бы работать до Пасхи, 29 марта.