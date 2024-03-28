Пришло время менять шины. Сколько это будет стоить?
31 марта 2024
12:00
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С начала и примерно до середины апреля шиномонтажные мастерские ожидают большого наплыва водителей. Чтобы не ждать, стоит записаться на смену летних шин уже сейчас. Цены в основном не меняются, лишь в некоторых местах наблюдается небольшое повышение.
По закону, водители должны оснащать свои автомобили зимними шинами до конца марта, если на дороге есть снег или лед. У них будут большие проблемы со страховой компанией, если они попадут в аварию на летних шинах. Те, кто не планирует отправляться в горы в апреле, могут потихоньку переобуваться в летние шины.
Хотя закон не запрещает ездить на зимней резине и некоторые водители делают это из экономических соображений, тут есть свои риски. Например, зимние шины хуже справляются с водной средой, поэтому возрастает риск потери управления на мокрой дороге на высоких скоростях. Это может произойти во время весенних гроз. В жаркую погоду зимние шины сложнее в управлении и имеют более длинный тормозной путь.
Рекомендуется менять шины, когда температура воздуха поднимается выше семи градусов по Цельсию, что обычно происходит в начале апреля.
«Цены на „переобувку“ остаются на уровне прошлого года. Следующее небольшое повышение планируется на начало 2025 года в соответствии с инфляцией», — сказал Михал Долежал, владелец Tomket Pneuservis в центре Праги. Полное восстановление протектора шин наиболее распространенных размеров для легковых автомобилей будет стоить 1 452 кроны с НДС.
По его словам, некоторые шины также немного подорожали из-за курса кроны, так как большинство из них импортируются и обычно находятся в дефиците. «Азиатский сегмент шин догнал по цене дешевый сегмент шин из ЕС и от мировых производителей, так что преимущество дешевых шин из Азии рассеялось», — добавил он. Шины Asian Imperial или Tomket стоят около 1 380 крон. В интернет-магазине за доставку придется доплатить от 80 до 90 крон за каждую. Шины Matador или Nexen чешского производства стоят около 1 410 крон.
Лучше хотя бы на 3 миллиметра
В шиномонтаже Мирослава Бартака в Брно цены также не выросли. В зависимости от размера колес за полную «переобувку», включающую балансировку, проверку дисков и т. д., берут от 800 до 1 000 крон, а за балансировку и замену всего колеса — от 400 до 5000 крон. Такие же цены и в других местах в Брно.
Шины Bohata в Ходове Соколовского района подорожали за год на 10%, то есть на 50-70 крон за «переобувку». «Цены на замену маленьких шин составляют 850 крон, а больших — 950 крон», — говорит Давид Богата, оператор. В разгар сезона, по его словам, вы можете рассчитывать на то, что время ожидания в сервисном центре составит не более недели.
Что касается летних шин, то эксперты говорят, что не стоит ждать, пока глубина протектора опустится до минимально допустимого законом уровня в 1,6 миллиметра, и менять шины до того, как она опустится ниже 3 миллиметров. Оптимальной глубиной протектора для безопасного вождения считается от 4 до 8 миллиметров, именно такой глубиной обладают новые шины. Также важно постоянно проверять давление в шинах.
Минимальная глубина протектора зимних шин составляет 4 миллиметра. Когда протектор опускается ниже этого предела, некоторые водители заканчивают эксплуатацию зимних шин летом и меняют их перед зимой. Есть и те, кто ездит на зимних шинах несколько лет и не меняет их вообще. Хотя они экономят деньги, не переходя на новый комплект, они рискуют своим здоровьем и здоровьем других участников дорожного движения. Более безопасным вариантом является использование как минимум всесезонных шин.
Хотя закон не запрещает ездить на зимней резине и некоторые водители делают это из экономических соображений, тут есть свои риски. Например, зимние шины хуже справляются с водной средой, поэтому возрастает риск потери управления на мокрой дороге на высоких скоростях. Это может произойти во время весенних гроз. В жаркую погоду зимние шины сложнее в управлении и имеют более длинный тормозной путь.
Рекомендуется менять шины, когда температура воздуха поднимается выше семи градусов по Цельсию, что обычно происходит в начале апреля.
«Цены на „переобувку“ остаются на уровне прошлого года. Следующее небольшое повышение планируется на начало 2025 года в соответствии с инфляцией», — сказал Михал Долежал, владелец Tomket Pneuservis в центре Праги. Полное восстановление протектора шин наиболее распространенных размеров для легковых автомобилей будет стоить 1 452 кроны с НДС.
По его словам, некоторые шины также немного подорожали из-за курса кроны, так как большинство из них импортируются и обычно находятся в дефиците. «Азиатский сегмент шин догнал по цене дешевый сегмент шин из ЕС и от мировых производителей, так что преимущество дешевых шин из Азии рассеялось», — добавил он. Шины Asian Imperial или Tomket стоят около 1 380 крон. В интернет-магазине за доставку придется доплатить от 80 до 90 крон за каждую. Шины Matador или Nexen чешского производства стоят около 1 410 крон.
Лучше хотя бы на 3 миллиметра
В шиномонтаже Мирослава Бартака в Брно цены также не выросли. В зависимости от размера колес за полную «переобувку», включающую балансировку, проверку дисков и т. д., берут от 800 до 1 000 крон, а за балансировку и замену всего колеса — от 400 до 5000 крон. Такие же цены и в других местах в Брно.
Шины Bohata в Ходове Соколовского района подорожали за год на 10%, то есть на 50-70 крон за «переобувку». «Цены на замену маленьких шин составляют 850 крон, а больших — 950 крон», — говорит Давид Богата, оператор. В разгар сезона, по его словам, вы можете рассчитывать на то, что время ожидания в сервисном центре составит не более недели.
Что касается летних шин, то эксперты говорят, что не стоит ждать, пока глубина протектора опустится до минимально допустимого законом уровня в 1,6 миллиметра, и менять шины до того, как она опустится ниже 3 миллиметров. Оптимальной глубиной протектора для безопасного вождения считается от 4 до 8 миллиметров, именно такой глубиной обладают новые шины. Также важно постоянно проверять давление в шинах.
Минимальная глубина протектора зимних шин составляет 4 миллиметра. Когда протектор опускается ниже этого предела, некоторые водители заканчивают эксплуатацию зимних шин летом и меняют их перед зимой. Есть и те, кто ездит на зимних шинах несколько лет и не меняет их вообще. Хотя они экономят деньги, не переходя на новый комплект, они рискуют своим здоровьем и здоровьем других участников дорожного движения. Более безопасным вариантом является использование как минимум всесезонных шин.
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