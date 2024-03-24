Самые ходовые марки подержанных автомобилей в Чехии? Второе место вы точно не угадаете
26 марта 2024
15:00
773
Hyundai был самым быстро продаваемым брендом подержанных автомобилей в Чешской Республике в прошлом году со средним временем предложения в 53 дня.
На втором месте Honda со средним временем предложения у дилеров 55 дней, за ней следует Dacia с 56 днями. Kia заняла четвертое место (58 дней), а марка Škoda (59 дней) замкнула пятерку самых быстро продаваемых подержанных автомобилей. В среднем подержанный автомобиль продавался через 66 дней после выставления на продажу в прошлом году. Это следует из данных компании Cebia.
По словам директора Cebia Мартина Пайера, самые дешевые семейные автомобили продаются быстрее всего. Для Škoda большая разноплановость моделей повышает средний показатель. Среди них лидируют Octavia (55 дней) и Fabia (56 дней). У остальных марок, занимающих верхние строчки рейтинга, всегда есть один явный фаворит, сокращающий время продаж.
Что касается автомобилей класса люкс, то быстрее всего продается Volvo (64 дня), за ним следуют Audi (70 дней) и Mercedes-Benz (78 дней). BMW занимает четвертое место со средним показателем 85 дней. «Автомобили BMW — самые многочисленные на рынке среди люксовых брендов, и большее предложение приводит к увеличению времени принятия решения. Это похоже на Octavia. Если бы „Октавий“ было меньше, я считаю, что они были бы самыми быстро продаваемыми автомобилями в истории», — добавил Пайер.
Быстрее всего продавались автомобили возрастом от четырех до пяти лет — в среднем за 59 дней. Автомобили стоимостью от 300 000 до 400 000 крон исчезли с рынка быстрее всего (60 дней), за ними следуют машины в ценовом диапазоне от 200 000 до 300 000 крон (62 дня). С другой стороны, автомобили с ценником выше 1 млн крон продавались медленнее всего — в среднем за 91 день.
Согласно данным Cebia, продажи подержанных легковых автомобилей на чешском рынке в прошлом году выросли на 1,5% и составили 671 000 машин. Средняя цена выросла на 5,8%, до 304 700 крон.
По словам директора Cebia Мартина Пайера, самые дешевые семейные автомобили продаются быстрее всего. Для Škoda большая разноплановость моделей повышает средний показатель. Среди них лидируют Octavia (55 дней) и Fabia (56 дней). У остальных марок, занимающих верхние строчки рейтинга, всегда есть один явный фаворит, сокращающий время продаж.
Что касается автомобилей класса люкс, то быстрее всего продается Volvo (64 дня), за ним следуют Audi (70 дней) и Mercedes-Benz (78 дней). BMW занимает четвертое место со средним показателем 85 дней. «Автомобили BMW — самые многочисленные на рынке среди люксовых брендов, и большее предложение приводит к увеличению времени принятия решения. Это похоже на Octavia. Если бы „Октавий“ было меньше, я считаю, что они были бы самыми быстро продаваемыми автомобилями в истории», — добавил Пайер.
Быстрее всего продавались автомобили возрастом от четырех до пяти лет — в среднем за 59 дней. Автомобили стоимостью от 300 000 до 400 000 крон исчезли с рынка быстрее всего (60 дней), за ними следуют машины в ценовом диапазоне от 200 000 до 300 000 крон (62 дня). С другой стороны, автомобили с ценником выше 1 млн крон продавались медленнее всего — в среднем за 91 день.
Согласно данным Cebia, продажи подержанных легковых автомобилей на чешском рынке в прошлом году выросли на 1,5% и составили 671 000 машин. Средняя цена выросла на 5,8%, до 304 700 крон.
Ищете, где застраховать подержанное авто так, чтобы потом не было проблем? Наш специалист с 10-летним опытом в страховании подскажет все нюансы, которые стоить знать перед покупкой! Записаться на консультацию
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:30
26 МАРТА 2024
168
Ночью в Чехии стоял мороз. Температура опустилась до отметки от −2 до −5 градусов. В горах было еще холоднее. В Рокицка-Слать на Шумаве была зафиксирована температура −15 градусов по Цельсию, о чем...
15:45
26 МАРТА 2024
23511
Как оформлять документы? Где купить проездной? Как подобрать аналог лекарства? Что покрывает страховка и где ее оформить? Где искать работу? Ссылки на эти и другие важные материалы и ресурсы ищите...
14:30
26 МАРТА 2024
355
Президент Чехии Петр Павел во вторник совершил исторически уникальный визит в штаб-квартиру секретной службы BIS. Он провел переговоры с директором службы контрразведки Михалом Коуделкой, которого...
13:30
26 МАРТА 2024
248
Железнодорожная администрация Чехии (SŽ) получила окончательное решение о зонировании для строительства железнодорожной станции Прага — аэропорт имени Вацлава Гавела. Об этом сообщил сегодня в сети...
08:00
26 МАРТА 2024
313
Йозеф Стржедула продолжит руководить Чешско-Моравской конфедерацией профсоюзов (ČMKOS). Через три недели после того, как он покинул пост главы штаб-квартиры профсоюза за неуплату членских взносов,...
22:00
25 МАРТА 2024
545
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕХИИ ХОЧЕТ СМЯГЧИТЬ НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ ДОСТРОЙКИ БЛОКА АЭС ДУКОВАНЫ НА ОКРУЖАЮЩУЮ ТЕРРИТОРИЮ
Правительство Чехии хочет смягчить негативное влияние запланированного завершения строительства атомной электростанции Дукованы в регионе Требич на окружающие города и деревни и, наоборот, сделать...
18:00
25 МАРТА 2024
756
Некоторые клиенты туристических агентств и порталов из-за отсутствия снега в чешских горах на Пасху променяют катание на лыжах на экскурсионную поездку за границу или поездку на море. Отели в таких...
16:30
25 МАРТА 2024
857
Европейская комиссия предложила повысить тарифы на зерновые, масличные и другие производные продукты из России и Беларуси, включая пшеницу, кукурузу и подсолнечный шрот. Об этом ЕК сообщила сегодня...
15:00
25 МАРТА 2024
1122
Несколько десятков человек собрались вчера перед зданием областного суда в Брно, чтобы выразить протест против оправдательного приговора, вынесенного в пятницу по делу о гибели молодого цыгана в...
14:00
25 МАРТА 2024
698
ПЛОХОЕ НАСТРОЕНИЕ ОТСТУПАЕТ: В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПЛАНЕ ЧЕХИ СЕЙЧАС ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ ЛУЧШЕ ВСЕГО ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3,5 ГОДА
Индекс потребительского доверия подскочил до самого высокого уровня с октября 2021 года. Инфляция становится меньше, а опасения по поводу будущего среди предпринимателей в Чехии уменьшаются.
13:15
25 МАРТА 2024
660
Второй человек, заразившийся коклюшем, умер в Чехии в этом году. Это была 84-летняя женщина из дома престарелых в Хрудимском районе. Государственный институт здравоохранения (SZU) сообщил об этом в...
10:30
25 МАРТА 2024
373
В понедельник вечером на хребтах Крконошских гор выпало около 20 сантиметров снега. Лавинная опасность в Крконошских горах повысилась с первого до второго уровня по пятибалльной шкале. На хребтах...
09:30
25 МАРТА 2024
834
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская и председатель Сената Чехии Милош Выстрчил (ODS) сегодня в Праге отдадут дань памяти белорусским президентам в изгнании, похороненным на Ольшанском...
08:00
25 МАРТА 2024
815
Следующим президентом Словакии станет бывший министр иностранных дел Иван Корчок или председатель правящей партии «Голос социал-демократии» и глава парламента Петер Пеллегрини. Решение было принято...
10:30
24 МАРТА 2024
1791
Правительство Чехии выслало из страны гражданина Украины Александра Барабанова, сообщает Deník N. Этот человек на протяжении последних десяти лет распространял в Чехии прокремлевскую и...