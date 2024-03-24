Самые ходовые марки подержанных автомобилей в Чехии? Второе место вы точно не угадаете

На втором месте Honda со средним временем предложения у дилеров 55 дней, за ней следует Dacia с 56 днями. Kia заняла четвертое место (58 дней), а марка Škoda (59 дней) замкнула пятерку самых быстро продаваемых подержанных автомобилей. В среднем подержанный автомобиль продавался через 66 дней после выставления на продажу в прошлом году. Это следует из данных компании Cebia.



По словам директора Cebia Мартина Пайера, самые дешевые семейные автомобили продаются быстрее всего. Для Škoda большая разноплановость моделей повышает средний показатель. Среди них лидируют Octavia (55 дней) и Fabia (56 дней). У остальных марок, занимающих верхние строчки рейтинга, всегда есть один явный фаворит, сокращающий время продаж.



Что касается автомобилей класса люкс, то быстрее всего продается Volvo (64 дня), за ним следуют Audi (70 дней) и Mercedes-Benz (78 дней). BMW занимает четвертое место со средним показателем 85 дней. «Автомобили BMW — самые многочисленные на рынке среди люксовых брендов, и большее предложение приводит к увеличению времени принятия решения. Это похоже на Octavia. Если бы „Октавий“ было меньше, я считаю, что они были бы самыми быстро продаваемыми автомобилями в истории», — добавил Пайер.



Быстрее всего продавались автомобили возрастом от четырех до пяти лет — в среднем за 59 дней. Автомобили стоимостью от 300 000 до 400 000 крон исчезли с рынка быстрее всего (60 дней), за ними следуют машины в ценовом диапазоне от 200 000 до 300 000 крон (62 дня). С другой стороны, автомобили с ценником выше 1 млн крон продавались медленнее всего — в среднем за 91 день.



Согласно данным Cebia, продажи подержанных легковых автомобилей на чешском рынке в прошлом году выросли на 1,5% и составили 671 000 машин. Средняя цена выросла на 5,8%, до 304 700 крон.





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