Меню школьных столовых в Чехии изменится
28 марта 2024
12:00
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Государственный институт здравоохранения уже подготовил пункты постановления, которое изменит питание в школьных столовых. В школьных обедах будет сокращено количество мяса и увеличена доля рыбы. Но проблема с альтернативным питанием остается.
Вегетарианцы или веганы, а также множество детей с диетами. Сегодня никто из них не может гарантированно питаться в школах, покольку это не прописано в постановлении о школьном питании.
Дело не только в том, что школьные столовые не предлагают альтернативы, потому что у них может не быть для этого финансовых, профессиональных или пространственных возможностей. Зачастую дети не могут даже разогреть в школе еду, принесенную из дома.
«В постановлении ничего не говорится о том, приносит ли ребенок еду из дома и ест ли ее в столовой, разогревает ли ее там, и не устанавливается ответственность», — говорит заместитель министра образования Йиржи Нантль (ODS), поясняя, что ничто не мешает школам разрешить такую практику.
В связи с этим Министерство образования призывает родителей договариваться со своей школой. Однако важно отметить, что все зависит от отношения директора. Если он против того, чтобы есть свою еду в школьной столовой или разогревать ее, родители мало что могут с этим поделать.
«Семьи, конечно, правы. Но проблема в том, что столовые и даже санитарные инспекции не знают об этом и запрещают. Единственное, что остается семьям, — это обратиться в суд», — говорит Анна Нойманн из организации Nesehnutí, которая давно выступает за изменения в школьном питании.
Пока неясно, будет ли это прописано в указе. В нем должен быть четко прописан пункт, который обеспечит ученикам возможность хотя бы разогревать обед в школе.
Да — рыбе, нет — сахару
Однако уже есть ясность в отношении изменения давно критикуемой формы потребительской корзины. Она определяет, сколько раз в неделю ученики должны получать на свои тарелки мясо, овощи или бобовые. Эта норма не менялась 30 лет и давно устарела. Кроме того, в документе ничего не сказано о том, из каких продуктов готовить. Выполнить его требования можно, даже если столовая готовит еду из полуфабрикатов.
«Потребительская корзина была рассчитана 30 лет назад. И она была основана на базовых ингредиентах. Сегодня, к сожалению, так не получается, потому что ассортимент продуктов питания за эти годы очень сильно изменился», — говорит Александра Кошталова из Государственного института здравоохранения, которая работает гарантом преобразования школьного питания.
Одной из новых задач школьного питания станет не только контроль питательной ценности продуктов, но и их происхождения, то есть акцент на местных, сезонных или органических продуктах.
Состав ингредиентов также претерпит значительные изменения. В школьных обедах будет сокращено количество мяса, молочных продуктов и картофеля, а доля рыбы увеличится. Школьные столовые также не должны будут предлагать сладкое.
До сих пор они были вынуждены заполнять эту категорию, например, сахаросодержащими продуктами или подслащенными напитками. Эксперты уже много лет настаивают на том, чтобы уменьшить количество сахара в рационе как детей, так и взрослых.
Пока неясно, когда новый указ о школьном питании вступит в силу. В Министерстве образования говорят о двух возможных датах.
«Мы готовы издать указ в кратчайшие сроки, а это, по мнению нашего ведомства, либо 1 января 2025 года, либо с началом 2025/26 учебного года», — говорит Нантл из Министерства образования.
Но правительство уже существенно опаздывает в этом отношении. Согласно заявлению программы, законодательные условия для изменения школьного питания должны были быть готовы к концу 2022 года.
Уже в феврале государственные учреждения выпустили методику предоставления диетических продуктов в школьном питании. В ней также говорится о том, что школы могут разогревать обеды, которые дети приносят из дома по состоянию здоровья. Однако, по данным Nesehnutí, только 30% школ разрешают разогревать собственную еду или предоставлять диетическое питание напрямую.
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