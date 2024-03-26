В пражской больнице перепутали пациентов. Из-за этого здоровой женщине-иностранке на четвертом месяце беременности сделали аборт

В то время как одна из женщин проходила обычный осмотр, другой пациентке врачи провели специализированную процедуру под названием кюретаж, которая проводится при заболеваниях матки. Она также используется для искусственного прерывания беременности. Как пишут чешские СМИ, произошла путаница, в результате которой беременная женщина потеряла ребенка.





В настоящее время ведется расследование. Директор больницы Ян Квачек и руководитель клиники гинекологии и акушерства Михал Зикан проинформировали министра Валека об инциденте, произошедшем в понедельник.





Больница выплатит женщине компенсацию





«Министерство здравоохранения выражает глубокое сочувствие пациентке и всей ее семье. Произошла непростительная ошибка, обусловленная человеческим фактором. Виновные лица отстранены от работы. Мы продолжим разбираться в ситуации и следить за информацией из больницы», — заявил Ондрей Якоб, пресс-секретарь министерства.





«Университетская клиника Буловка принесла извинения семье и готова предоставить пациентке соответствующую компенсацию», — добавил он. Министерство хочет разобраться в ситуации и просит предоставить информацию о том, как больница будет действовать в отношении сотрудников, допустивших ошибку.





«В понедельник, 25 марта, в нашей клинике гинекологии и акушерства произошел неприятный инцидент. Согласно полученным данным, серьезное нарушение и несоблюдение внутренних правил соответствующими сотрудниками привело к началу операции на неправильно идентифицированной пациентке», — сообщила СМИ пресс-секретарь больницы Буловка Ева Столейда Либигерова.





Кюретаж проводится небеременным женщинам, страдающим от гинекологических проблем, таких как нерегулярные кровотечения или подозрение на опухоль матки. При этом острым инструментом соскабливается выстилка матки или шейки матки.





Все это крайне подозрительно, так как процедура обычно проводится под общим наркозом, а на область шейки матки накладывается эпидуральная или местная анестезия.





Врач должен заранее проинформировать пациентку об анестезии, а тот должен быть с ней ознакомлен. Этому предшествует необходимая подготовка, в которой пациентка принимает активное участие. В частности, перед кюретажем женщине за несколько часов должны дать препарат, расширяющий шейку матки, чтобы можно было провести процедуру.





Неясно, когда именно произошла подмена и как никто из многочисленных участников процесса, включая анестезиолога и гинеколога, этого не заметил.





Полиция также займется инцидентом. «Мы не получали никаких заявлений в связи с этим. Однако, основываясь на информации, полученной из СМИ, мы рассмотрим этот вопрос», — сообщила пресс-секретарь пражской полиции Эва Кропачова.