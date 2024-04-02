Xiaomi раскрыла цену своего первого электроавтомобиля
5 апреля 2024
08:00
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Китайский производитель смартфонов Xiaomi выходит на рынок электромобилей. В четверг компания начала принимать заказы в Китае на свой седан SU7, который она представила в магазинах по всей стране на прошлой неделе, сообщает Reuters. Таким образом, SU7 будет немного дешевле электромобиля Model 3 от американского автопроизводителя Tesla, который можно купить в Китае по цене от 245 000 юаней, отмечает CNBC.
Генеральный директор и основатель Xiaomi Лэй Цзюнь объявил о намерении выйти на рынок электромобилей в 2021 году. Он намерен инвестировать в автомобильный бизнес 10 млрд долларов (около 235 млрд крон) и называет это предприятие «последним крупным бизнес-проектом» в своей жизни. Его цель состоит в том, чтобы Xiaomi, основанная в 2010 году, вошла в пятерку крупнейших мировых автопроизводителей в течение 15-20 лет.
Между тем аналитики расходятся во мнении, будет ли автомобильный проект Xiaomi успешным. Некоторые утверждают, что для Xiaomi электромобиль — это естественное продолжение бизнеса, которое позволит компании предлагать клиентам более полный цифровой опыт и получать больше данных. Грили, воздухоочистители, телевизоры, телефоны и другая электроника Xiaomi повсеместно распространены в китайских домах.
«За три года разработки этого нового автомобиля я понял, что производить машины крайне сложно. Даже такой гигант, как Apple, сдался», — сказал глава Xiaomi.
Помимо базовой версии электромобиля SU7, компания будет предлагать более дорогие версии Pro и Max. Поставки базовой версии и варианта Pro начнутся в конце апреля, а версии Max — в конце мая. Все три версии пока будут продаваться только в Китае. Босс компании сообщил CNBC, что для выхода SU7 на зарубежные рынки потребуется не менее двух-трех лет.
«Текущие условия на китайском рынке довольно сложны для новичков, поскольку 10 ведущих игроков постоянно увеличивают свою долю рынка», — сказала Эрнан Цуй, аналитик Gavekal Dragonomics. По ее словам, если Xiaomi не удастся наладить массовые продажи в краткосрочной перспективе, автомобили рискуют стать причиной снижения прибыли компании в долгосрочной перспективе.
Но в то же время, по мнению аналитиков, опыт компании в производстве смартфонов дает ей преимущество перед традиционными автопроизводителями, когда дело доходит до «умных» приборных панелей и панелей приборов. Это та область, которую ценят китайские потребители.
В SU7 используется Hyper OS, операционная система, разработанная Xiaomi, которая связывает пользователей EV с другими устройствами, включая смартфоны.
От 0 до 100 за 5 секунд
Базовая модель оснащена одним электродвигателем, который приводит в движение только задние колеса. Автомобиль развивает максимальную мощность 299 л.с. и 400 Нм крутящего момента, разгоняется от 0 до 100 км/ч за 5,28 секунды и развивает максимальную скорость 210 км/ч. Батарея емкостью 73,6 кВтч обеспечивает запас хода в 700 км согласно китайскому протоколу CLTC, но показатели по европейскому регламенту WLTP будут ниже.
Средний вариант Pro по цене 245 900 китайских юаней (800 000 крон) имеет те же характеристики, но более мощная батарея емкостью 94,3 кВтч по протоколу CLTC обеспечит запас хода в 830 км. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 5,7 секунды, а максимальная скорость составляет 210 км/ч.
Топовая версия Max стоимостью 299 900 юаней (970 000 крон) предложит пару электромоторов и полный привод, максимальную мощность 673 л.с. и крутящий момент 838 Нм. Батарея емкостью 101 кВт-ч, по данным CLTC, соблазняет запасом хода в 800 км.
Исследовательская компания CreditSights ожидает, что в первый год Xiaomi продаст 60 000 автомобилей. По ее мнению, первые два года производство автомобилей Xiaomi будет в минусе из-за высоких затрат на маркетинг и рекламу.
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