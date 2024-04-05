В Чехии афера на миллионы крон с поддельными документами привела к сделкам с оружием для войны в Украине
8 апреля 2024
16:20
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Трем лицам предъявлены обвинения в мошенничестве на миллионы крон, построенном на подделке государственных документов. Делом занимается Национальный центр по борьбе с организованной преступностью (NCOZ). По словам следователей, организованная группа занималась мошенничеством на протяжении как минимум пяти лет, в основном в Южной Моравии и Праге, а также за рубежом. Кроме того, один из привлеченных к ответственности, по данным полиции, планировал торговать оружием, оставшимся после войны в Украине.
Об этом деле сообщил пресс-секретарь NCOZ Ярослав Ибегей в понедельник в сети X. Обвинение предъявлено за мошенничество, кредитное мошенничество и подделку документов, обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.
«Согласно нашим выводам, организованная группа совершала преступные действия на территории Чешской Республики (в основном в Южной Моравии и Праге), а также в Словакии в Украине, по крайней мере, с 2019 года», — сказал Ибегей.
По словам криминалистов, с помощью поддельных удостоверений личности и водительских прав из Чехии и Словакии, в частности, была предпринята попытка мошенническим путем продать квартиру в Брно за 6 миллионов чешских крон. В другом случае, по словам пресс-секретаря, подозреваемые обманным путем заключили договор займа на семь миллионов крон.
«Поддельные личные документы также должны были использоваться их владельцами для сокрытия своей подлинной личности от судебных органов и для совершения других имущественных преступлений, что станет предметом дальнейшего уголовного разбирательства», — отметил Ибегей.
Полицейский рейд был проведен в феврале, и после предъявления обвинений суд отправил всех троих обвиняемых под стражу.
Кроме того, в ходе расследования у криминалистов появилось еще одно подозрение, касающееся продажи большого количества огнестрельного оружия, добытого в ходе военного конфликта в оккупированной Россией Украине. По данным NCOZ, один из трех обвиняемых был ответственен за этот план.
«Согласно нашим выводам, продажа оружия не состоялась, однако этим вопросом продолжат заниматься криминалисты NCOZ», — сказал Ибегей.
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