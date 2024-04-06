До пяти лет лишения свободы за распространение поддельного порно. Поправки будут внесены в Уголовный кодекс

Если законодатели примут поправку, то с июля следующего года производство и распространение таких подделок в Чехии будет считаться уголовным преступлением. Министерство уже направило поправку на рассмотрение, и ожидается, что правительство обсудит ее до летних каникул.





Новый раздел называется «Злоупотребление личностью для производства и распространения порнографии». Любой, кто изготовит или распространит порнографическое произведение, изображающее человека, не давшего на это согласия, будет наказан тюремным заключением на срок до двух лет, запретом на деятельность или конфискацией имущества. Если он публикует такие материалы, например, в Интернете, ему грозит тюремное заключение на срок от шести месяцев до трех лет. Если он сделает это в составе организованной группы в более чем одной стране или стремясь извлечь для себя крупную выгоду, то лишится свободы на срок от одного до пяти лет.





Поддельные материалы, созданные искусственным интеллектом, известны как deepfake. В этом году лицо американской певицы Тейлор Свифт использовалось по всему миру, включая поддельную порнографическую запись премьер-министра Италии Джорджии Мелони.





Случаи поддельных порнографических фотографий и видео также появляются в Чехии, но чаще всего пострадавшие узнают в полиции, что никакого преступления совершено не было. «У нас есть случаи, когда люди обращаются к нам с этой проблемой, но большинство дел даже не доходят до расследования. Если они не связаны с вымогательством, то это не преступление», — говорит пресс-секретарь полицейского президиума Ондржей Моравчик.





Хотя действующий Уголовный кодекс предусматривает уголовную ответственность за распространение порнографии, это относится к материалам, содержащим насилие над человеком, половой акт с животным, а также к хранению или изготовлению порнографических материалов с участием детей. По словам Моравчика, порнография deepfake в подавляющем большинстве случаев не имеет этих признаков.





В пояснительной записке к поправке говорится, что порнография deepfake уже может рассматриваться как уголовное преступление, связанное с клеветой и нанесением ущерба правам других лиц. «Однако мы хотим ввести его непосредственно как уголовное преступление, и при его формулировке мы учли предстоящее постановление ЕС», — отметил Владимир Ржепка, пресс-секретарь Министерства юстиции. По его словам, для борьбы с порнографией есть свои причины. Но если запрет на фейковые материалы будет более широким, это может ограничить свободу слова.





Фальшивое порно может создаваться людьми, горько переживающими расставание, в качестве мести бывшим партнерам, а также использоваться в качестве инструмента травли в школах. Согласно вышеупомянутому докладу, не за горами то время, когда невооруженным глазом будет невозможно отличить поддельную порнографию от «стандартной» порнопродукции.





«В 2021 году Европейский парламент пришел к выводу, что создание фальшивок становится все проще и доступнее даже для непрофессионалов», — говорит Якуб Седлачек, эксперт по изучению новых медиа на факультете искусств Карлова университета.





«Мы должны искать решения независимо от политических партий. Фальшивая порнография — лишь часть этого явления», — сказал Радек Вондрачек (ANO), теневой министр юстиции. Он упомянул, например, мошеннические видеоролики, в которых подделаны образ и голос председателя ANO Андрея Бабиша.