Достаточно сказать «нет». Определение изнасилования в Чехии изменится по решению Палаты депутатов Парламента
10 апреля 2024
18:00
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Депутаты в среду единогласно одобрили в окончательном чтении поправку к Уголовному кодексу, которая меняет определение изнасилования с насильственного полового акта на акт не по обоюдному согласию. Это соответствует принципу «нет — значит нет». Теперь законопроект направляется в Сенат.
Поправка успешно прошла через Палату представителей благодаря единодушному мнению о необходимости изменить определение изнасилования и укрепить права жертв. К законопроекту не было представлено никаких поправок, и он был одобрен в первоначальной редакции, то есть в том виде, в котором правительство направило его в Палату депутатов. 168 из 169 присутствовавших депутатов проголосовали «за».
«Поправка была принята единогласно, причем не автоматически. Это произошло потому, что мы смогли договориться о том, что текст будет приемлемым для всех политических субъектов», — заявил журналистам после утверждения министр юстиции Павел Блажек (ODS). Законопроект способствует усилению защиты жертв сексуального насилия«, — сказал он ранее.
Принцип поправки заключается в изменении определения изнасилования с насильственного полового акта на несогласованный. Человек должен, если он в состоянии это сделать, выразить свое несогласие на сексуальный контакт. Он может показать это не только вербально, но и невербально, жестикулируя, плача или занимая оборонительную позицию.
Поправка вводит в кодекс определение беззащитности, когда человек не может активно выразить свое несогласие, например, из-за «замирания», когда жертва не в состоянии защитить себя каким-либо образом из-за шока, болезни, сна, психического расстройства, сильного алкогольного опьянения, нахождения в наручниках, малого или старшего возраста или медицинской инвалидности.
«Проблема сексуального насилия затрагивает огромную часть общества. Согласно исследованиям, каждая десятая женщина становится жертвой изнасилования, каждый тридцатый мужчина — жертвой изнасилования, и до 70% жертв испытывают оцепенение. Другие жертвы часто не защищают себя из страха», — заявила на пленарном заседании депутат Клара Коцманова.
Поправка также призвана изменить отношение судов к сексуальным действиям с детьми младше 12 лет: наказания будут более строгими из-за автоматической переквалификации в изнасилование или сексуальное нападение. До сих пор это рассматривалось как сексуальное насилие, за которое предусмотрено меньшее наказание.
«Кроме изнасилования, есть четкое заявление о том, что принцип запрета на сексуальные прикосновения будет применяться до 12 лет. Детей проверяют на предмет того, осознавали ли они, например, когда преступник что-то с ними делал, что это не обычная, а сексуализированная игра. Такое будет исключено. Если кто-то сексуально пристает к ребенку младше 12 лет, это автоматически будет считаться изнасилованием», — подчеркнул Блажек.
Новое преступление
Новым преступлением станет «сексуальное нападение», которое будет охватывать все сексуальные действия, выходящие за рамки коитуса. Использование оружия, согласно поправкам, приведет к ужесточению наказания как за сексуальное нападение, так и за изнасилование. Сексуальное принуждение будет отнесено к числу преступлений, неспособность предотвратить которые влечет за собой уголовную ответственность, аналогично неспособности предотвратить сексуальное насилие. Преступление сексуального принуждения будет расширено и будет включать в себя злоупотребление чьим-либо душевным состоянием.
Теперь законопроект отправится на утверждение в Сенат, а затем на подпись президенту.
Изменив определение изнасилования по принципу «нет — значит нет», Чехия присоединится к числу многих европейских стран, таких как Германия, Бельгия, Швеция, Дания и Латвия, которые также приняли эту поправку в последние годы. Ряд стран, в том числе Словения, Испания и Греция, выбрали противоположный путь, а именно концепцию, в которой требуется активное согласие. Однако Министерство юстиции Чехии не захотело идти по этому пути. «Я не считаю это правильным на данном этапе нашего развития», — сказал Блажек на пленарном заседании.
«Поправка была принята единогласно, причем не автоматически. Это произошло потому, что мы смогли договориться о том, что текст будет приемлемым для всех политических субъектов», — заявил журналистам после утверждения министр юстиции Павел Блажек (ODS). Законопроект способствует усилению защиты жертв сексуального насилия«, — сказал он ранее.
Принцип поправки заключается в изменении определения изнасилования с насильственного полового акта на несогласованный. Человек должен, если он в состоянии это сделать, выразить свое несогласие на сексуальный контакт. Он может показать это не только вербально, но и невербально, жестикулируя, плача или занимая оборонительную позицию.
Поправка вводит в кодекс определение беззащитности, когда человек не может активно выразить свое несогласие, например, из-за «замирания», когда жертва не в состоянии защитить себя каким-либо образом из-за шока, болезни, сна, психического расстройства, сильного алкогольного опьянения, нахождения в наручниках, малого или старшего возраста или медицинской инвалидности.
«Проблема сексуального насилия затрагивает огромную часть общества. Согласно исследованиям, каждая десятая женщина становится жертвой изнасилования, каждый тридцатый мужчина — жертвой изнасилования, и до 70% жертв испытывают оцепенение. Другие жертвы часто не защищают себя из страха», — заявила на пленарном заседании депутат Клара Коцманова.
Поправка также призвана изменить отношение судов к сексуальным действиям с детьми младше 12 лет: наказания будут более строгими из-за автоматической переквалификации в изнасилование или сексуальное нападение. До сих пор это рассматривалось как сексуальное насилие, за которое предусмотрено меньшее наказание.
«Кроме изнасилования, есть четкое заявление о том, что принцип запрета на сексуальные прикосновения будет применяться до 12 лет. Детей проверяют на предмет того, осознавали ли они, например, когда преступник что-то с ними делал, что это не обычная, а сексуализированная игра. Такое будет исключено. Если кто-то сексуально пристает к ребенку младше 12 лет, это автоматически будет считаться изнасилованием», — подчеркнул Блажек.
Новое преступление
Новым преступлением станет «сексуальное нападение», которое будет охватывать все сексуальные действия, выходящие за рамки коитуса. Использование оружия, согласно поправкам, приведет к ужесточению наказания как за сексуальное нападение, так и за изнасилование. Сексуальное принуждение будет отнесено к числу преступлений, неспособность предотвратить которые влечет за собой уголовную ответственность, аналогично неспособности предотвратить сексуальное насилие. Преступление сексуального принуждения будет расширено и будет включать в себя злоупотребление чьим-либо душевным состоянием.
Теперь законопроект отправится на утверждение в Сенат, а затем на подпись президенту.
Изменив определение изнасилования по принципу «нет — значит нет», Чехия присоединится к числу многих европейских стран, таких как Германия, Бельгия, Швеция, Дания и Латвия, которые также приняли эту поправку в последние годы. Ряд стран, в том числе Словения, Испания и Греция, выбрали противоположный путь, а именно концепцию, в которой требуется активное согласие. Однако Министерство юстиции Чехии не захотело идти по этому пути. «Я не считаю это правильным на данном этапе нашего развития», — сказал Блажек на пленарном заседании.
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