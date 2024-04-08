Украинская банда занималась нелегальной перевозкой беженцев, главарь получил 5 лет тюрьмы

Группу возглавлял Ярослав Ярославский. Сначала он зарабатывал себе на жизнь как водитель, перевозящий мигрантов, но со временем собрал вокруг себя группу соотечественников. Согласно приговору городского суда Брно, который в среду поддержал областной апелляционный суд, члены преступной группы подыскивали водителей для перевозки мигрантов с осени 2021 года до февраля 2023 года, когда они были арестованы, и оформляли для них машины в брненских прокатных агентствах.





Ярославский руководил всей группой, распределял средства, определял, сколько человек будет за рулем, а его приближенные договаривались с водителями о деталях через различные коммуникационные платформы, решали любые внезапные сложности или участвовали в навигации водителей.





Главарь получил наказание в виде пяти лет и восьми месяцев лишения свободы за участие в преступной организованной группе и контрабанду. Как и его коллеги, он признал свою вину в суде, что стало существенным смягчающим обстоятельством. «Однако не был учтен тот факт, что у него есть несовершеннолетние дети, которые страдают и переживают из-за его отсутствия. Приговор должен был быть менее суровым», — заявил его адвокат.





«Я очень сожалею о том, что сделал. Я втянул в это своих знакомых. У меня двое маленьких детей, они в Украине, им нужна моя забота и, конечно, финансовая поддержка. Я уже год нахожусь в заключении и понял, что нет ничего важнее семьи», — сказал Ярославский.





Точно так же, по его словам, заключение повлияло и на Юрия Следа, который получил 5,5 лет. «Я раньше ничего не совершал, жил в обычной семье, у меня было все, что нужно. Но, видимо, мне хотелось большего. Я не понимал, во что ввязываюсь. Я думал, что это будет что-то вроде агентства по трудоустройству. Я понял, что деньги — это еще не все», — утверждает он.





Максим Петрунько и Василий Юрнюк отправились в тюрьму на 4,5 года, а Богдан Хакимов получил 3 года. «Их деятельность была долгосрочной и интенсивной. Они перевозили большое количество мигрантов. Они пользовались их бедственным положением и получали за это деньги», — оценил деятельность группы прокурор.