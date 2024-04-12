Криминалисты передавали приватную информацию бывшему коллеге. Тот выручил за это 100 000 крон
15 апреля 2024
19:30
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Полицейскому и полицейской из Праги и Ческе-Будеевице грозит до пяти лет тюрьмы или запрет на деятельность. По данным Генеральной инспекции сил безопасности, бывший коллега, занимавшийся детективными услугами, выяснял у них нужную ему информацию и продавал за деньги.
Информация о деле была опубликована Генеральной инспекцией сил безопасности (GIBS) на ее сайте. По словам пресс-секретаря Иваны Нгуеновой, бывшему полицейскому, занимавшемуся детективной деятельностью, было поручено выяснить информацию о лицах через криминалистов.
«Затем он передавал эту информацию лицам, которые ее заказали, и брал за это деньги», — сказала пресс-секретарь. Первый случай произошел в 2017 году, когда женщина-полицейский из Ческе-Будеевице как минимум дважды выяснила информацию о людях, а затем передала их данные бывшему коллеге, который получил за это 23 000 крон.
Следующий инцидент произошел в 2020 году, когда пражский полицейский передавал личные данные и информацию о передвижениях человека и его связях с наркосредой своему бывшему коллеге.
«Полицейский должен был войти во внутреннюю систему полиции, выяснить, в каких файлах фигурирует этот человек и его связи с другими файлами. Затем он должен был распечатать информацию и передать ее бывшему коллеге. Бывший полицейский впоследствии передал информацию клиенту и получил за нее 100 000 крон», — говорит Нгуенова.
В феврале 2024 года полицейскому было предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением и несанкционированном доступе к компьютерной системе и носителю информации. Бывшая сотрудница полиции обвиняется в причастности к этим преступлениям. Если их вина будет доказана, обоим грозит до пяти лет лишения свободы или запрет на деятельность.
«Затем он передавал эту информацию лицам, которые ее заказали, и брал за это деньги», — сказала пресс-секретарь. Первый случай произошел в 2017 году, когда женщина-полицейский из Ческе-Будеевице как минимум дважды выяснила информацию о людях, а затем передала их данные бывшему коллеге, который получил за это 23 000 крон.
Следующий инцидент произошел в 2020 году, когда пражский полицейский передавал личные данные и информацию о передвижениях человека и его связях с наркосредой своему бывшему коллеге.
«Полицейский должен был войти во внутреннюю систему полиции, выяснить, в каких файлах фигурирует этот человек и его связи с другими файлами. Затем он должен был распечатать информацию и передать ее бывшему коллеге. Бывший полицейский впоследствии передал информацию клиенту и получил за нее 100 000 крон», — говорит Нгуенова.
В феврале 2024 года полицейскому было предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением и несанкционированном доступе к компьютерной системе и носителю информации. Бывшая сотрудница полиции обвиняется в причастности к этим преступлениям. Если их вина будет доказана, обоим грозит до пяти лет лишения свободы или запрет на деятельность.
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