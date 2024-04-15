Чех выиграл почти 130 миллионов крон в лотерею
18 апреля 2024
08:00
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Европейская лотерея Eurojackpot сделала чеха миллионером. Во вторник житель Праги выиграл второй приз лотереи и теперь может наслаждаться баснословным выигрышем в размере почти 130 млн чешских крон, говорится в пресс-релизе компании Sazka.
Случайный билет за 400 крон, включая бонусную игру Extra 6, принес пражанину во вторничном тираже ровно 129 349 298 крон. Победителю выпали все пять номеров в пятом столбце первого пула (35, 36, 37, 41, 48) и один номер из двух (12) во втором пуле.
«Это четвертый по величине выигрыш EuroJackpot в Чешской Республике. А в целом это 12-й по величине выигрыш в Чехии, включая Sportka и другие игры Sazka», — сказал Мартин Бабец, менеджер по лотереям компании Sazka.
Хотя это и большие деньги, но это всего лишь приз за второе место в EuroJackpot. Возможный выигрыш в первом раунде принесет счастливцу почти 3 млрд чешских крон, добавили в Sazka.
В тот же день еще двое чехов из Среднечешского и Южночешского краев преуспели в «Евроджекпоте», выиграв премиальный автомобиль Land Rover Defender стоимостью 2,2 млн крон.
Самый крупный выигрыш в истории Eurojackpot был получен летом 2022 года в Дании. Мужчина из Блаванда, небольшого городка на западе страны, забрал домой почти 3 млрд крон. Самый большой приз в Чехии — 2,466 млрд крон, полученный в мае 2015 года.
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