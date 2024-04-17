Чехия выдаст осужденного убийцу Украине. Он будет воевать за свою страну

Экстрадицию преступника подтвердил телеканалу Nova пресс-секретарь Министерства юстиции Владимир Ржепка. По его словам, Третьяков может быть вовлечен в боевые действия на Украине для защиты от российской агрессии. По словам телеканала, когда он покинет Чехию, зависит от того, когда Украина пришлет за ним конвой.





Согласно окончательному приговору, Третьяков совершил серию убийств в пражском районе Винограды в ноябре 2007 года. Ему было поручено устранить бизнесмена, который ездил там на роскошном автомобиле Bentley. По стечению обстоятельств водитель директора компании Sazkа остановился в том месте с другой машиной той же марки. Третьяков застрелил водителя. Двумя неделями ранее Третьяков напал на армянского бизнесмена на Вацлавской площади и нанес ему девять ударов ножом. Жизнь пострадавшего иностранца спасла вовремя проведенная операция.





Согласно выводам чешской судебной системы, убийство заказал армянский "вор в законе", то есть высокопоставленный криминальный авторитет преступных группировок из стран бывшего Советского Союза. Он хотел получить влияние на чеченскую общину, проживающую в Праге, и запугать армянскую общину. Бизнесмен якобы нарушил неписаные законы, не передав половину полученного миллиона долларов (сейчас это около 23,7 миллиона крон) в общую преступную кассу.





В 2009 году Пражский городской суд первоначально приговорил Третьякова к пожизненному заключению, но Высокий суд впоследствии смягчил приговор, заявив, что юридические условия для назначения пожизненного заключения не были соблюдены. Первоначально Третьяков отказался давать показания в суде и назвал себя психически ненормальным религиозным мучеником. Затем в Апелляционной палате он заявил, что является иностранным журналистом и дипломированным психологом. Он отрицал свою вину, утверждая, что был посажен в тюрьму ложным свидетелем, поскольку рассчитывал на вознаграждение в 500 000 чешских крон, назначенное компанией Sazka за поимку убийцы ее водителя. Ходатайство Третьякова о возобновлении процесса было отклонено Пражским городским судом в январе прошлого года.



