Чехия выдаст осужденного убийцу Украине. Он будет воевать за свою страну
20 апреля 2024
10:30
734
Чехия выдаст Украине Тимура Третьякова, приговоренного к 22 годам лишения свободы за убийство водителя Sazkа и покушение на убийство армянского бизнесмена.
Экстрадицию преступника подтвердил телеканалу Nova пресс-секретарь Министерства юстиции Владимир Ржепка. По его словам, Третьяков может быть вовлечен в боевые действия на Украине для защиты от российской агрессии. По словам телеканала, когда он покинет Чехию, зависит от того, когда Украина пришлет за ним конвой.
Согласно окончательному приговору, Третьяков совершил серию убийств в пражском районе Винограды в ноябре 2007 года. Ему было поручено устранить бизнесмена, который ездил там на роскошном автомобиле Bentley. По стечению обстоятельств водитель директора компании Sazkа остановился в том месте с другой машиной той же марки. Третьяков застрелил водителя. Двумя неделями ранее Третьяков напал на армянского бизнесмена на Вацлавской площади и нанес ему девять ударов ножом. Жизнь пострадавшего иностранца спасла вовремя проведенная операция.
Согласно выводам чешской судебной системы, убийство заказал армянский "вор в законе", то есть высокопоставленный криминальный авторитет преступных группировок из стран бывшего Советского Союза. Он хотел получить влияние на чеченскую общину, проживающую в Праге, и запугать армянскую общину. Бизнесмен якобы нарушил неписаные законы, не передав половину полученного миллиона долларов (сейчас это около 23,7 миллиона крон) в общую преступную кассу.
В 2009 году Пражский городской суд первоначально приговорил Третьякова к пожизненному заключению, но Высокий суд впоследствии смягчил приговор, заявив, что юридические условия для назначения пожизненного заключения не были соблюдены. Первоначально Третьяков отказался давать показания в суде и назвал себя психически ненормальным религиозным мучеником. Затем в Апелляционной палате он заявил, что является иностранным журналистом и дипломированным психологом. Он отрицал свою вину, утверждая, что был посажен в тюрьму ложным свидетелем, поскольку рассчитывал на вознаграждение в 500 000 чешских крон, назначенное компанией Sazka за поимку убийцы ее водителя. Ходатайство Третьякова о возобновлении процесса было отклонено Пражским городским судом в январе прошлого года.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
14:00
20 АПРЕЛЯ 2024
13
Менее чем через пять месяцев чешские домохозяйства ждут большие перемены. С сентября они больше не смогут использовать для отопления старые твердотопливные котлы. Однако некоторые люди все еще не...
09:30
20 АПРЕЛЯ 2024
470
К концу марта этого года государственный долг Чехии увеличился на 110 миллиардов крон и составил 3,221 триллиона крон. Об этом в пятницу сообщило министерство финансов. Теоретически на каждого чеха...
18:30
19 АПРЕЛЯ 2024
1334
Председатель движения ANO и бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш расстается со своей женой Моникой. Об этом он объявил в пятницу днем в своих социальных сетях.
12:00
19 АПРЕЛЯ 2024
768
ЧЕХИЯ БУДЕТ БЕСПЛАТНО ПРЕДОСТАВЛЯТЬ МУНИЦИПАЛИТЕТАМ ЗЕМЛЮ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО. ВЗАМЕН ОНИ ДОЛЖНЫ ПОСТРОИТЬ КВАРТИРЫ
Государство передаст муниципалитетам 200 земельных участков под строительство. Но они должны взять на себя обязательство построить на них доступное арендное жилье.
09:30
19 АПРЕЛЯ 2024
467
Сегодня, 19 апреля, во время акции Speed Marathon сотрудники полиции будут следить за соблюдением скоростного режима в более чем 1000 местах по всей Чешской Республике. В течение дня они будут...
08:00
19 АПРЕЛЯ 2024
1118
Чешский производитель тортов Marlenka войдет в меню крупнейших мировых сетей. Американские Costco и Walmart хотят включить ее в свой ассортимент. Однако компания уже распродала все запасы до конца...
18:00
18 АПРЕЛЯ 2024
686
Вчера правительство одобрило Закон о цифровых финансах, который устанавливает регулирование криптовалютного рынка и наделяет Чешский национальный банк (ЧНБ) полномочиями по надзору за ним. Закон...
16:30
18 АПРЕЛЯ 2024
2689
За последние два десятилетия уровень жизни чехов приблизился к уровню Западной Европы. В прошлом году валовой внутренний продукт на душу населения (ВВП) по отношению к паритету покупательной...
15:00
18 АПРЕЛЯ 2024
1437
Россияне никогда не вернут Украине аннексированный полуостров Крым и не покинут восточный Донбасс, заявил сегодня премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По его словам, признание принципа...
11:30
18 АПРЕЛЯ 2024
804
Гражданской инициативе «Мир для Украины» удалось за 41 час собрать 1 миллион евро (более 25 миллионов крон) в поддержку чешской инициативы по закупке боеприпасов для Украины. Сбор, который на...
08:00
18 АПРЕЛЯ 2024
1212
Европейская лотерея Eurojackpot сделала чеха миллионером. Во вторник житель Праги выиграл второй приз лотереи и теперь может наслаждаться баснословным выигрышем в размере почти 130 млн чешских...
22:00
17 АПРЕЛЯ 2024
1189
Председатель оппозиционного движения ANO Андрей Бабиш отправил бы на фронт боевых действий всех, кто говорит о войне и имеет освобождение от призыва. По его мнению, политики из коалиции являются...
21:00
17 АПРЕЛЯ 2024
3256
Еще прошлым летом при покупке автомобиля Škoda за границей можно было сэкономить до 100 000 крон по сравнению с Чехией. Сейчас, однако, разница сократилась, а кое-где автомобили за границей стоят...
19:30
17 АПРЕЛЯ 2024
678
Чешская почта столкнулась с очередной волной мошенничества, в ходе которого ее название используется в мошеннических сообщениях о доставке. Цель злоумышленников — получить от клиентов почты...
14:00
17 АПРЕЛЯ 2024
1044
Топливо в Чехии дороже всего с октября прошлого года. Цена на бензин впервые в этом году поднялась выше 40 крон за литр и будет расти дальше. Почти все основные факторы говорят о дальнейшем росте...