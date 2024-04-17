Что означает развод с Моникой для бизнеса Бабиша?
20 апреля 2024
18:00
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Моника Бабишова представляла интересы главы движения ANO в трастовых фондах, управляющих компанией Agrofert и другими активами. Однако Бабиш мог в любой момент отстранить ее от управления фондами.
Объявленный разрыв Андрея Бабиша с Моникой Бабишовой имеет последствия для управления миллиардными активами главы движения ANO. Через свою давнюю спутницу, а затем и жену, Бабиш в последние годы контролировал трастовые фонды, в которые входят концерн Agrofert и другие его инвестиции. Бабишова также сыграла важную роль в сделках, связанных с «Гнездом аиста» и недвижимостью на юге Франции.
Когда в 2017 году Андрей Бабиш перевел свои активы в два траста, чтобы формально соответствовать более строгим правилам конфликта интересов, Моника стала членом совета покровителей обоих фондов.
Покровители в фондах Бабиша — это что-то вроде совета директоров и наблюдательного совета в акционерном обществе. Попечители, управляющие фондами, должны отчитываться перед протекторами и утверждать все важные решения, касающиеся компаний, входящих в фонды, — по распределению прибыли, осуществлению прав акционеров и распоряжению активами.
«Защитники имеют право проверять все документы, относящиеся к трастовому фонду, и требовать их предъявления доверительным управляющим, а также представлять объяснения по поводу осуществления управления трастовым фондом или раскрывать другую информацию, относящуюся к трастовому фонду», — говорится в уставе, опубликованном iRozhlas.cz в 2020 году.
Более того, как так называемый защитник семьи, Бабишова занимала исключительное положение в этом комитете. Без члена семьи Совет покровителей не может функционировать. Если он с чем-то не согласен, у него есть право вето. Таким образом, Бабишова выступала в роли своеобразного страхового полиса для контроля над активами Бабиша.
Но согласно уставу, Бабиш, как основатель и бенефициар обоих фондов, может в любой момент сместить Монику с должности защитника семьи и заменить ее кем-то другим. Произошло ли это уже в связи с разрывом отношений, подтвердить невозможно. Последние документы по обоим фондам в государственных архивах датируются 2018 годом, что позволяет предположить, что Бабишова все еще занимает позиции в фондах.
Именно сильная роль Моники как защитника семьи в трастовых фондах была ранее отмечена аудиторами Европейской комиссии, которые пришли к выводу, что у Бабишовой был конфликт интересов на посту премьер-министра.
В прошлом Моника Бабишова была вовлечена в несколько компаний и сделок, связанных с активами Бабиша. Например, в 2007 году она стала одним из акционеров компании, которая впоследствии была переименована в Farma Čapí hnízdo. Позже Бабишова вместе с Бабишем и другими лицами была привлечена к ответственности по делу о мошенничестве при получении субсидий ЕС на строительство центра в Бенешовском крае.
С помощью Моники Бабишовой была закрыта и другая скандальная операция по приобретению недвижимости на Французской Ривьере через налоговые гавани, которую французские власти начали расследовать после того, как она была раскрыта в 2021 году. В 2016 году 99,9% акций монакской компании SCP Bigaud перешли к Бабишовой. Позже эта компания перешла в доверительное управление Бабишовой.
До 2018 года Моника Бабишова была членом совета директоров компании Imoba, в которую, помимо Farma Čapí hnízdo, входят также проекты недвижимости в Пругонице под Прагой. В настоящее время Бабишова является членом совета директоров фонда Agrofert, председателем которого является Бабиш.
Однако дело в том, что Моника Бабишова никогда не комментировала бизнес своего мужа и даже за время работы в трастовых фондах не проявляла никаких признаков желания принять активное участие в управлении. В этом отношении Бабиш, очевидно, полагался на своих давних соратников, в частности на генерального директора компании Agrofert Збынека Прушу и юриста Алексея Билека, которых он поставил на должности управляющих фондами.
По данным журнала Forbes, состояние бывшего премьер-министра составляет 3,5 миллиарда долларов (82 миллиарда чешских крон), что делает его седьмым самым богатым чехом.
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