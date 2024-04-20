Доминик Фери отправится в тюрьму на три года за изнасилование, подтвердил апелляционный суд

По словам Либора Вавры, председателя апелляционной палаты Пражского городского суда, все три девушки, подвергшиеся нападению, были молодыми и, по общему признанию, относительно неопытными, выход в большой мир был для них заманчивым вызовом, и они страдали от неуверенности в себе и, возможно, психологических проблем. По мнению Вавры, насилие, примененное к ним, возможно, не было жестким. «Однако совокупность обстоятельств, созданных господином Фери, привела к тому, что положение жертв в тот момент было очень ослаблено», — сказал судья.





Вавра напомнил, что Фери грозит от двух до 10 лет лишения свободы за каждое из двух совершенных изнасилований.





«Жизнь в правовом государстве означает уважение даже к тем приговорам, с которыми мы категорически не согласны, и к тем, которых никогда не было. Я могу только заявить, что, естественно, по этому делу будет подана апелляция. Я утверждаю, что никакого изнасилования не было», — коротко сказал Фери журналистам, покидая зал суда.





Согласно приговору, два акта изнасилования произошли в квартире Фери на Жижкове. Тогда еще молодой депутат Теплицкого совета, студент юридического факультета и популярный общественный деятель приставал к двум девушкам в марте и ноябре 2016 года, несмотря на их неодобрение, а затем совершал с ними различные сексуальные действия. Одной из девушек на тот момент было 17 лет. Затем в 2018 году, согласно приговору, Фери совершил еще одну попытку изнасилования, когда он привел девушку в парламент.





На сегодняшнем заседании апелляции Фери поставил под сомнение достоверность показаний девушек. Он отрицал два факта изнасилования, а третий назвал сексом по обоюдному согласию. Он обвинил окружной суд в том, что тот не вызвал предложенных им свидетелей, опирался на предвзятые экспертные заключения и не руководствовался существующим прецедентным правом. Он просил Апелляционную палату отменить приговор и оправдать его или направить дело на новое рассмотрение.





Прокурор Алеш Цимбала признал, что трехлетний тюремный срок для человека, не обладающего честностью, — это суровое наказание, но не неоправданно суровое.





Фери должен выплатить пострадавшим женщинам в общей сложности 510 000 чешских крон, а одной из них — еще 33 000 крон на психотерапию. Девушки требовали более высокой компенсации, но апелляционная комиссия присудила им только 15-процентные проценты за просрочку с того момента, как Фери узнал о заявленных суммах. Судья направил эти дела в гражданское судопроизводство для рассмотрения оставшейся части их требований.