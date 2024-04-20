Доминик Фери отправится в тюрьму на три года за изнасилование, подтвердил апелляционный суд
22 апреля 2024
22:00
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Бывший депутат от TOP 09 Доминик Фери отправится в тюрьму на три года за изнасилование двух девушек (одна из них несовершеннолетняя) и попытку изнасилования еще одной. Приговор был оставлен в силе сегодня апелляционным судом. Решение является окончательным. 27-летний Фери, который отказался от места в парламенте и ушел из политики из-за уголовного преследования, подаст апелляцию в Верховный суд. Он отрицает обвинения в сексуальном насилии.
По словам Либора Вавры, председателя апелляционной палаты Пражского городского суда, все три девушки, подвергшиеся нападению, были молодыми и, по общему признанию, относительно неопытными, выход в большой мир был для них заманчивым вызовом, и они страдали от неуверенности в себе и, возможно, психологических проблем. По мнению Вавры, насилие, примененное к ним, возможно, не было жестким. «Однако совокупность обстоятельств, созданных господином Фери, привела к тому, что положение жертв в тот момент было очень ослаблено», — сказал судья.
Вавра напомнил, что Фери грозит от двух до 10 лет лишения свободы за каждое из двух совершенных изнасилований.
«Жизнь в правовом государстве означает уважение даже к тем приговорам, с которыми мы категорически не согласны, и к тем, которых никогда не было. Я могу только заявить, что, естественно, по этому делу будет подана апелляция. Я утверждаю, что никакого изнасилования не было», — коротко сказал Фери журналистам, покидая зал суда.
Согласно приговору, два акта изнасилования произошли в квартире Фери на Жижкове. Тогда еще молодой депутат Теплицкого совета, студент юридического факультета и популярный общественный деятель приставал к двум девушкам в марте и ноябре 2016 года, несмотря на их неодобрение, а затем совершал с ними различные сексуальные действия. Одной из девушек на тот момент было 17 лет. Затем в 2018 году, согласно приговору, Фери совершил еще одну попытку изнасилования, когда он привел девушку в парламент.
На сегодняшнем заседании апелляции Фери поставил под сомнение достоверность показаний девушек. Он отрицал два факта изнасилования, а третий назвал сексом по обоюдному согласию. Он обвинил окружной суд в том, что тот не вызвал предложенных им свидетелей, опирался на предвзятые экспертные заключения и не руководствовался существующим прецедентным правом. Он просил Апелляционную палату отменить приговор и оправдать его или направить дело на новое рассмотрение.
Прокурор Алеш Цимбала признал, что трехлетний тюремный срок для человека, не обладающего честностью, — это суровое наказание, но не неоправданно суровое.
Фери должен выплатить пострадавшим женщинам в общей сложности 510 000 чешских крон, а одной из них — еще 33 000 крон на психотерапию. Девушки требовали более высокой компенсации, но апелляционная комиссия присудила им только 15-процентные проценты за просрочку с того момента, как Фери узнал о заявленных суммах. Судья направил эти дела в гражданское судопроизводство для рассмотрения оставшейся части их требований.
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