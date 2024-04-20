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Чешские СМИ: Банда украинских школьниц в течение пяти часов жестоко избивала и пытала 13-летнюю словацкую девочку

Новости 420on
23 апреля 2024
13:30
1789
Банда из четырех украинских школьниц в возрасте от 12 до 17 лет напала на 13-летнюю словацкую девочку в парке саксонского города Майсен, затащила в развалины дома и в течение пяти часов издевалась над ней. Помимо прочего, девочки избивали свою жертву палкой. Полиция подозревает, что агрессоры записывали свои действия на мобильный телефон.
Инцидент начался около 9 часов утра в субботу. По данным газеты Bild, злоумышленники искали свою жертву в парке Кете Кольвиц. Сначала они подошли к школьнице, задержали ее, а затем затащили в близлежащий полуразрушенный дом.

Там они надели на нее наручники и неоднократно избивали, в том числе палкой. «У нее не было ни единого шанса», — прокомментировала поведение агрессоров газета.

Украинцы отпустили словачку только около 14:00, спустя пять часов. Пострадавшая выбежала из развалин здания и позвала на помощь. Врач обработал ее раны после избиения.

Полиция задержала подозреваемых вскоре после получения сообщения о нападении. Полицейские начали расследование по подозрению в ограничении личной свободы и нанесении опасных телесных повреждений.

Мотив нападения пока не ясен. Следователи не уточнили, посещают ли нападавшие и жертва одну и ту же школу.

Полиция изъяла у нападавших смартфоны

Детективы изучают возможность того, что нападавшие записывали свои жестокие действия. «Это подлежит дальнейшему расследованию. Мы изъяли смартфоны», — подтвердил представитель полиции.

В последнее время в Германии неоднократно происходили шокирующие случаи молодежной преступности, когда несовершеннолетние преступники снимали свои нападения на видео и выкладывали кадры в интернет. Согласно полицейской статистике за 2023 год, число подобных инцидентов резко возросло, причем особенно часто это происходит среди мигрантов.
Чехия украинцы Словакия Германия полиция преступность дети

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
tatuyovich 23 апреля 2024 18:02
Нет такого сообщения в газете BILD, проверяйте новости и первоисточники, прекратите постить фейки!🤬
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Hoffnung 23 апреля 2024 18:43
Нет такой статьи на Bild, да и вообще нигде нет, кроме российских помоек. Фууу, замечала конечно в вас такое, но это… позорище… Вы или идиоты полные, что черпаете «информацию» с помоек или рашисты, которые специально разжигают ненависть…
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