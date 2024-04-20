Чешские СМИ: Банда украинских школьниц в течение пяти часов жестоко избивала и пытала 13-летнюю словацкую девочку

Инцидент начался около 9 часов утра в субботу. По данным газеты Bild, злоумышленники искали свою жертву в парке Кете Кольвиц. Сначала они подошли к школьнице, задержали ее, а затем затащили в близлежащий полуразрушенный дом.





Там они надели на нее наручники и неоднократно избивали, в том числе палкой. «У нее не было ни единого шанса», — прокомментировала поведение агрессоров газета.





Украинцы отпустили словачку только около 14:00, спустя пять часов. Пострадавшая выбежала из развалин здания и позвала на помощь. Врач обработал ее раны после избиения.





Полиция задержала подозреваемых вскоре после получения сообщения о нападении. Полицейские начали расследование по подозрению в ограничении личной свободы и нанесении опасных телесных повреждений.





Мотив нападения пока не ясен. Следователи не уточнили, посещают ли нападавшие и жертва одну и ту же школу.





Полиция изъяла у нападавших смартфоны





Детективы изучают возможность того, что нападавшие записывали свои жестокие действия. «Это подлежит дальнейшему расследованию. Мы изъяли смартфоны», — подтвердил представитель полиции.





В последнее время в Германии неоднократно происходили шокирующие случаи молодежной преступности, когда несовершеннолетние преступники снимали свои нападения на видео и выкладывали кадры в интернет. Согласно полицейской статистике за 2023 год, число подобных инцидентов резко возросло, причем особенно часто это происходит среди мигрантов.