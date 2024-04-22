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В Чехии суд приговорил украинца к 19 годам тюрьмы за изнасилование и попытку убийства

Новости 420on
24 апреля 2024
12:30
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Областной суд в Пльзене сегодня приговорил 19-летнего Виктора Веселовского из Украины к 19 годам лишения свободы в тюрьме строгого режима. Он был признан виновным в сексуальном насилии, изнасиловании и попытке убийства 15-летней девочки. По версии суда, в августе прошлого года он заманил свою девушку на прогулку к реке, по дороге надел на нее наручники, изнасиловал, нанес ножевые ранения и порезы на шее, затем раздел ее, завернул в полиэтилен и сбросил с обрыва. Девушка притворилась мертвой, что, вероятно, спасло ей жизнь. Дело вызвало напряженность и антиукраинские настроения в Пльзене прошлым летом.
Веселовскому, который уже около пяти лет живет в Чехии, грозил исключительный срок. Прокурор потребовал для него 18 лет лишения свободы. Адвокат Веселовского предлагал 11-летний срок. Молодой человек признал факт сексуализированного насилия и покушения на убийство, но отрицал, что изнасиловал девушку. Помимо приговора, суд обязал его выплатить девушке более 480 000 крон в качестве компенсации.

Инцидент произошел 8 августа прошлого года, и прокурор Йиржи Рихтр не сомневается, что Веселовский действовал обдуманно и готовился к преступлению. На прогулку с девушкой он взял с собой в рюкзаке пластиковые пакеты, ножи и картон. В суде молодой человек утверждал, что купил мешки в тот день, потому что собирался убраться до приезда родителей, но, по его словам, скотч и нож он всегда носил с собой в рюкзаке. Он описал нападение на девочку как акт аффекта, а не преднамеренный поступок. Он утверждал, что во время прогулки у них с девушкой был секс по обоюдному согласию, но они поссорились, и ссора переросла в физическое нападение. Девушка якобы толкнула его, оскорбила на расовой почве, дала пощечину и облила его водой. Веселовский сказал, что достал нож и замахнулся им на девушку, а когда она продолжила мешать ему уйти и ругала его, он замахнулся ножом во второй раз, как он показал. По его словам, после этого он запаниковал и, думая, что девушка мертва, завернул ее в полиэтилен и сбросил со скалы, а затем забросал листьями.

Прокурор, однако, не согласился с его утверждением. По его словам, об этом свидетельствуют, в частности, слова Веселовского, когда он перерезал девочке горло. Он сказал ей, что пройдет два дня, прежде чем она истечет кровью, предоставив ей выбор между быстрой и безболезненной смертью или долгой и мучительной, сказал прокурор. По его словам, мотив был связан с личностью Веселовского. По мнению экспертов, у молодого человека не совсем стандартная сексуальность, они нашли в нем явные элементы садизма. По их мнению, его поведение обусловлено диссоциативной структурой личности: его не интересуют чувства других людей, он стремится к удовлетворению собственных потребностей, агрессивен и быстр в проявлении агрессии. 

Молодому человеку на момент инцидента было 18 лет. Девушка до сих пор травмирована случившимся и страдает от посттравматического стрессового расстройства.
преступность украинцы Чехия суды насилие

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