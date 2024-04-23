Ущерб урожаю фруктов от заморозков в Чехии превысит миллиард крон
25 апреля 2024
22:00
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По оценкам садоводов, ущерб, нанесенный урожаю фруктов из-за заморозков, превысит 1 миллиард крон. Большинство фруктовых деревьев в Чехии уже повреждены, морозы уничтожили почти 100% урожая. Повреждения в Моравии составляют около 50%, и погода может ухудшить ситуацию.
Министерство сельского хозяйства запустит программу помощи фруктоводам на сумму 70-100 миллионов чешских крон, размер которой оно уточнит. Министр сельского хозяйства Марек Выборный (KDU-ČSL) и Мартин Людвик, председатель Союза фруктоводов, сообщили об этом сегодня журналистам в Даминеве, регион Мельник. По словам Томаша Прузы, президента Чешской ассоциации торговли и туризма, возможное повышение цен на фрукты и овощи зависит также от урожая в других странах Европы.
По словам Людвика, это один из самых больших ущербов для отечественного урожая за последние 100 лет. Ущерб столь значителен еще и потому, что в предыдущие недели стояла теплая погода, превышающая средние показатели, и растения намного опережали норму по цветению и росту плодов. Было уничтожено около 100 000 тонн фруктов.
«Теперь нам предстоит полтора года расходов без каких-либо доходов. Это действительно фатально для нас», — сказал агроном Павел Каспарек. Он добавил, что бизнес-риск уже давно распределен по компании, например, при выращивании различных видов фруктов. Деревья находятся в разных местах с разной высотой над уровнем моря, но в этом году из-за непогоды урожай погиб повсеместно. Это коснулось вишни, черешни, яблони и груши. У компании есть сады в окрестностях Даминевеса в регионе Мельник.
«Помимо прямой помощи по программе риска, мы также будем искать возможности оперативной помощи и кредитов», — сказал Выборный. Помимо ухода за садами, садоводам нужны деньги, чтобы содержать своих работников, даже если в этом году они не получат доходов от продажи фруктов. В отличие от других предприятий, у садоводов нет возможности застраховать себя от морозов — это нестраховой риск. Людвик сказал, что поэтому необходимо обеспечить, чтобы предприятия, в том числе небольшие, продержались до следующего года, в том числе с помощью возможных операционных кредитов.
Однако погодные колебания в будущем, скорее всего, станут более частыми, поэтому необходимо искать способы адаптации чешского сельского хозяйства к ним, сообщил сегодня Пруза Чешскому агентству новостей. «В прошлом году в начале весны мы столкнулись с похожей проблемой, связанной с нехваткой овощей из Южной Европы, но в конце концов нам удалось найти решение. Я твердо верю, что мы сможем сделать это и в этом году», — сказал Пруза. «Мы являемся частью огромного рынка Европейского союза, что дает нам огромное преимущество: если один источник исчезнет, мы сможем заменить его множеством других», — добавил он.
Кризисная программа для чрезвычайных ситуаций в сельском хозяйстве была подготовлена в 2016 году тогдашним министром сельского хозяйства Марианом Юречкой (KDU-ČSL). Она уже помогла фермерам в 2016, 2017 и 2019 годах. По словам Выборного, она носит уведомительный характер, поэтому теперь не потребуется сложный административный запуск.
От морозов пострадали и производители мелких фруктов, например клубники. Там ущерб составит десятки процентов, добавил министр сельского хозяйства. А на виноградниках в районе Мельника ущерб составляет 100%.
По словам Людвика, это один из самых больших ущербов для отечественного урожая за последние 100 лет. Ущерб столь значителен еще и потому, что в предыдущие недели стояла теплая погода, превышающая средние показатели, и растения намного опережали норму по цветению и росту плодов. Было уничтожено около 100 000 тонн фруктов.
«Теперь нам предстоит полтора года расходов без каких-либо доходов. Это действительно фатально для нас», — сказал агроном Павел Каспарек. Он добавил, что бизнес-риск уже давно распределен по компании, например, при выращивании различных видов фруктов. Деревья находятся в разных местах с разной высотой над уровнем моря, но в этом году из-за непогоды урожай погиб повсеместно. Это коснулось вишни, черешни, яблони и груши. У компании есть сады в окрестностях Даминевеса в регионе Мельник.
«Помимо прямой помощи по программе риска, мы также будем искать возможности оперативной помощи и кредитов», — сказал Выборный. Помимо ухода за садами, садоводам нужны деньги, чтобы содержать своих работников, даже если в этом году они не получат доходов от продажи фруктов. В отличие от других предприятий, у садоводов нет возможности застраховать себя от морозов — это нестраховой риск. Людвик сказал, что поэтому необходимо обеспечить, чтобы предприятия, в том числе небольшие, продержались до следующего года, в том числе с помощью возможных операционных кредитов.
Однако погодные колебания в будущем, скорее всего, станут более частыми, поэтому необходимо искать способы адаптации чешского сельского хозяйства к ним, сообщил сегодня Пруза Чешскому агентству новостей. «В прошлом году в начале весны мы столкнулись с похожей проблемой, связанной с нехваткой овощей из Южной Европы, но в конце концов нам удалось найти решение. Я твердо верю, что мы сможем сделать это и в этом году», — сказал Пруза. «Мы являемся частью огромного рынка Европейского союза, что дает нам огромное преимущество: если один источник исчезнет, мы сможем заменить его множеством других», — добавил он.
Кризисная программа для чрезвычайных ситуаций в сельском хозяйстве была подготовлена в 2016 году тогдашним министром сельского хозяйства Марианом Юречкой (KDU-ČSL). Она уже помогла фермерам в 2016, 2017 и 2019 годах. По словам Выборного, она носит уведомительный характер, поэтому теперь не потребуется сложный административный запуск.
От морозов пострадали и производители мелких фруктов, например клубники. Там ущерб составит десятки процентов, добавил министр сельского хозяйства. А на виноградниках в районе Мельника ущерб составляет 100%.
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