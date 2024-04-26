Чехия будет брать у ЕС больше, чем вкладывать, в течение многих лет
29 апреля 2024
13:00
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Создание научных и технологических парков для детей в Брно, Либерце, Остраве и Пльзене, строительство велосипедной дорожки вдоль реки Эльбы в Усти-над-Лабем или спасение монастыря в Тепле под Марианске-Лазни. Это лишь несколько примеров из тысяч проектов, которые были реализованы в Чехии благодаря поддержке европейских фондов, в то время как вклад Чехии в европейскую казну за этот период не составил и половины. Более того, по всем прогнозам, Чехия еще долгие годы будет получать из бюджета ЕС больше, чем вносить в него.
Деньги ЕС начали поступать в Чехию в 2004 году. Они внесли значительный вклад в развитие регионов, особенно бедных, расположенных в приграничных районах. Благодаря средствам ЕС города приобрели троллейбусы, трамваи, автобусы, отремонтировали дороги и тротуары. Благодаря субсидиям были реконструированы школы, модернизированы больницы, построены очистные сооружения и канализации, а промышленные и сельскохозяйственные предприятия получили миллиарды.
Однако распределение субсидий сопровождалось сотнями дел, некоторые из которых до сих пор рассматриваются в судах. Махинации с субсидиями или коррупционные скандалы всегда привлекали внимание СМИ, но, по данным расследования Высшего контрольного управления, одной из главных проблем было также финансирование проектов с неясной выгодой. Только за первые 10 лет членства в ЕС Чехия потратила миллиарды на строительство не менее 15 гольф-курортов и 30 оздоровительных центров для более бедных регионов.
Чешская Республика получает из бюджета ЕС в среднем 100-150 миллиардов крон в год, а взносы в бюджет ЕС составляют 50-70 миллиардов крон. «Ежегодно Чехия получает в свое распоряжение около 70 миллиардов крон благодаря бюджету ЕС, что превышает годовой бюджет большинства наших министерств», — говорит Петр Заградник, экономист компании Česká spořitelna.
Чехия получает из бюджета ЕС больше, чем вносит в него, и это не изменится в течение многих лет. По данным Министерства финансов, с момента вступления в ЕС в мае 2004 года и до конца прошлого года Чехия выплатила в бюджет ЕС 876,6 миллиарда крон. Доходы за тот же период составили 2 триллиона крон. Так называемая чистая позиция Чехии за период членства в ЕС составляет, таким образом, 1,12 триллиона.
«Две трети средств были использованы на цели политики сплочения, то есть на развитие отдельных регионов. Примерно четверть бюджета направлена на реализацию общей сельскохозяйственной политики, а остальные средства выделены на централизованные программы, такие как программа по науке и инновациям», — сказал Заградник.
По словам Заградника, доходы бюджета ЕС оказывают значительное макроэкономическое влияние. После вступления в ЕС эти средства принесут совокупный результат, эквивалентный 40% валового внутреннего продукта, добавил Заградник.
В прошлом году Чешская Республика получила из бюджета ЕС на 89,5 миллиарда крон больше, чем внесла в него. Чистая позиция Чехии по отношению к ЕС в прошлом году была лучшей за последние восемь лет.
Кроме того, Чехия получит в общей сложности более четверти триллиона крон из Фонда модернизации ЕС, например на инвестиции в энергетику и транспорт. По данным Министерства финансов, Фонд модернизации не включен в статистику чистой позиции, поскольку это особый фонд, источником которого являются доходы от квот на выбросы.
«Ожидается, что чистая позиция будет расти и дальше, так как она временно укреплена средствами из Инструмента нового поколения ЕС. Кроме того, наша экономика все еще находится в числе тех, которые сближаются с некоторыми менее развитыми регионами», — сказал пресс-секретарь министерства Петр Габань.
Богатеем медленнее
Причиной того, что, вопреки ожиданиям нескольких лет назад, Чехия останется нетто-бенефициаром, то есть будет брать из казны ЕС больше, чем вносить, является также ее экономическая стагнация в последние годы. Отдельные регионы Чехии становились богаче по сравнению с другими регионами ЕС медленнее, чем до прихода пандемии ковида и чем предполагалось в будущем. Таким образом, они не достигнут среднеевропейского уровня валового внутреннего продукта, что означает потерю права на получение субсидий из некоторых фондов ЕС.
«Я полагаю, что мы будем находиться в чистом положении в течение очень долгого времени; безусловно, в течение финансового периода после 2027 года», — сказал Заградник. По его словам, это произойдет при условии, что будущие правила игры не будут на порядок отличаться от нынешних, а решающим критерием для распределения политики сплочения станет величина ВВП на душу населения.
Изменения могут быть вызваны, например, крупным расширением ЕС, которое снизит среднее значение ВВП на душу населения, что сделает Чехию статистически более богатой. «Если ЕС расширится и в него войдут, например, Черногория или даже Албания, то ничего принципиально не изменится; если же стран станет больше, включая Украину, то мы, конечно, станем чистыми плательщиками. Но этот сценарий почти наверняка неосуществим, например, в ближайшее десятилетие», — заключил Заградник.
Таким образом, Чехия останется нетто-реципиентом в текущем программном периоде 2021-2027 годов, и то же самое будет справедливо в следующем семилетнем периоде.
Летом 2020 года компания Deloitte подсчитала, что валовой внутренний продукт Чехии может достичь среднего показателя по ЕС в 2030 году. Однако это вряд ли произойдет. «На данный момент кажется, что мы не догоним средний показатель ЕС к 2030 году. Сегодня наш ВВП на душу населения по паритету покупательной способности составляет 90% от среднего показателя по ЕС и вряд ли значительно увеличится к концу десятилетия. В результате энергетического кризиса и других факторов мы перестали сближаться со средним показателем по ЕС», — говорит аналитик Deloitte Вацлав Франче.
За последние 20 лет субсидии ЕС помогли развиваться тысячам чешских муниципалитетов, учреждений и компаний. Но они не всегда оказывают только благотворное влияние на рынок. «Баланс системы субсидий ЕС, хотя с точки зрения Чехии он представляет собой чистый приток средств, искажает мотивацию хозяйствующих субъектов, которые зачастую ориентируются на удовлетворение условий субсидируемых проектов, а не на своих клиентов, что приводит к ненужной трате ограниченных ресурсов», — говорит экономист компании Cyrrus Вит Градил.
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