85-летнюю россиянку не пустили из пражского аэропорта в Марианские Лазни

Женщина прилетела в Прагу в середине декабря прошлого года из Лондона, где, по ее словам, она живет уже 25 лет. По рекомендации врача она хотела пройти курс лечения в Марианских Лазнях. Однако полиция вернула ее обратно, заявив, что пребывание на курорте не подпадает под разрешенную категорию так называемых необходимых поездок.





В своей жалобе истица назвала себя «старой, больной женщиной» и заявила, что отказ во въезде только на основании ее гражданства мог усугубить состояние ее здоровья, поскольку власти ставят политические императивы выше здоровья больного человека.





Она также подчеркнула, что не согласна с вторжением российских войск в Украину, и, таким образом, сама является жертвой войны, подвергаясь наказанию только из-за места своего рождения. Она также отметила, что ситуация трагикомична, поскольку меры действуют только в аэропорту, в то время как другие россияне, прибывающие другими способами, не подвергаются никаким ограничениям.





Нельзя наказывать за все правонарушения





Однако сенат с судьей-докладчиком Войтехом Шимичеком это не убедило. Судьи заявили, что для иностранцев не существует фундаментального права на въезд в Чехию, а правительственное постановление не знает исключений для курортного пребывания.





«Тот факт, что органы исполнительной власти не могут последовательно выполнять соответствующие государственные решения во всех случаях, не может означать, что эти решения вообще недействительны и что государство не имеет права выполнять их даже в фактически ограниченном объеме», — говорится в постановлении.





«Если бы Конституционный суд поддержал решение, то не имело бы смысла, например, наказывать за превышение скорости только некоторых водителей, поскольку из сути дела ясно, что ни одно государство не в состоянии наказать за все совершенные правонарушения», — добавили судьи.