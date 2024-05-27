Стало ли больше торнадо в Чехии? Отвечает эксперт

В последние два года после сильного торнадо в южной Моравии было зафиксировано больше случаев, но на количество зарегистрированных торнадо влияют скорее средства массовой информации, чем изменение климата, сказал в интервью ČTK метеоролог Петр Захаров из Института физики атмосферы Чешской академии наук.



По его словам, ни в Чехии, ни где-либо еще в мире нет прибора, который мог бы измерить или обнаружить возникновение торнадо. Поэтому сообщения о торнадо зависят от сообщений общественности и исследований ущерба. Метеорологи быстро узнавали даже о самых слабых торнадо, которые возникали в стране за последние два года.



Различие в направлении и скорости ветра метеорологи называют сдвигом ветра. Горизонтальный сдвиг ветра означает, что скорость и направление ветра меняются по площади, а вертикальный сдвиг ветра — это изменение направления и скорости ветра с высотой. «Для сильных гроз, суперячеек и даже торнадо важен сильный сдвиг ветра, поскольку он заставляет воздух вращаться. Вертикальный сдвиг ветра создает тенденцию к вращению ветра вокруг горизонтальной оси, а горизонтальный сдвиг ветра создает тенденцию к вращению воздуха вокруг вертикальной оси», — говорит Захаров.



Сильные торнадо образуются вместе с грозами, которые называются суперячейками. «Это мощные штормы, которые формируются в условиях сильного вертикального сдвига ветра. Сильная суперячейка иногда может создать достаточное вращение у земли, чтобы сформировать торнадо. Однако весь процесс образования торнадо настолько сложен для шторма, что не каждая суперячейка образует торнадо», — описывает метеоролог. Примером может служить суперячейка, прошедшая через Южную Моравию 24 июня 2021 года, когда возникло несколько суперячеек, но только одна привела к образованию сильного торнадо. Ежегодно в Чехии формируется несколько десятков суперячеек, но сильные торнадо возникают крайне редко. Даже в Соединенных Штатах, где происходит много суперячеек и торнадо, не могут заранее определить, какие суперячейки образуют торнадо, а какие нет.



По словам Захарова, для всех торнадо важны более высокая скорость ветра и пространственные изменения в атмосфере. «Хотя изменение климата приводит к более частым штормам, оно не увеличивает скорость ветра, а, скорее, несколько ослабляет воздушные потоки», — сказал он. Статистика по торнадо в США показывает небольшое снижение количества дней с торнадо, что соответствует небольшому снижению ветра. «Однако, наоборот, в дни, когда условия оптимальны для торнадо, из-за сильного сдвига может возникать больше торнадо. Таким образом, эти два противоположных вклада оставляют количество торнадо сбалансированным из года в год», — считает Захаров.



Проблема, которую изменение климата может принести торнадо, может заключаться в географических изменениях. В США наблюдается небольшой сдвиг районов с наибольшим количеством торнадо на восток, где больше населения, и поэтому торнадо могут наносить больший ущерб имуществу и жизни людей. Однако в Чехии и Европе подобная статистика невозможна, поскольку количество торнадо гораздо меньше.