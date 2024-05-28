PIN-код, записанный на кредитной карте, лишил человека десятков тысяч

Карта была заблокирована владельцем счета не сразу, а только на следующий день после потери кошелька.



«Накануне мужчина добирался на троллейбусе из центра города до места жительства, но на следующий день кошелек, который в тот момент был у него в кармане, дома не обнаружился. Только после тщетных поисков он решил заблокировать платежную карту», — рассказала пресс-секретарь полиции Моника Козумпликова.



Заблокировав карту, он обнаружил, что накануне вечером кто-то снял с нее почти 40 000 чешских крон. Поэтому он подал в полицию уголовное заявление на неизвестного.



Если недобросовестного человека поймают, он может провести за решеткой до двух лет за кражу и несанкционированное владение, подделку и изменение платежного средства.