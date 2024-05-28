PIN-код, записанный на кредитной карте, лишил человека десятков тысяч
30 мая 2024
16:30
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37-летний мужчина из города Злин убедился, что рядом с картой нельзя указывать PIN-код. Недавно он потерял бумажник, все документы и кредитную карту. Нашедший ее нечестный человек снял с его счета большую сумму денег.
Карта была заблокирована владельцем счета не сразу, а только на следующий день после потери кошелька.
«Накануне мужчина добирался на троллейбусе из центра города до места жительства, но на следующий день кошелек, который в тот момент был у него в кармане, дома не обнаружился. Только после тщетных поисков он решил заблокировать платежную карту», — рассказала пресс-секретарь полиции Моника Козумпликова.
Заблокировав карту, он обнаружил, что накануне вечером кто-то снял с нее почти 40 000 чешских крон. Поэтому он подал в полицию уголовное заявление на неизвестного.
Если недобросовестного человека поймают, он может провести за решеткой до двух лет за кражу и несанкционированное владение, подделку и изменение платежного средства.
«Накануне мужчина добирался на троллейбусе из центра города до места жительства, но на следующий день кошелек, который в тот момент был у него в кармане, дома не обнаружился. Только после тщетных поисков он решил заблокировать платежную карту», — рассказала пресс-секретарь полиции Моника Козумпликова.
Заблокировав карту, он обнаружил, что накануне вечером кто-то снял с нее почти 40 000 чешских крон. Поэтому он подал в полицию уголовное заявление на неизвестного.
Если недобросовестного человека поймают, он может провести за решеткой до двух лет за кражу и несанкционированное владение, подделку и изменение платежного средства.
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