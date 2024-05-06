Банда мигрантов наводит страх на немецкий городок. Главарю — всего 12 лет, младшему — 9
8 мая 2024
15:00
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В идиллическом городке Ахаус в Германии, в области Северный Рейн-Вестфалия, с его средневековыми домиками и улочками, вот уже несколько месяцев бесчинствует банда несовершеннолетних. Банда подростков-мигрантов совершает преступления в школах, в саду замка и в районе вокзала.
«Мы имеем дело с группой из 23 детей и подростков в возрасте от 9 до 17 лет, которые слоняются по центру города», — признался представитель полиции Торстен Ом в газете Bild.
По словам свидетелей, подростки приставали к своим одноклассникам и угрожали им. Однако список их правонарушений гораздо длиннее: драки, преследование, шантаж с помощью видеозаписей, унижение, порча имущества, нарушение спокойствия в ночное время и незаконное проникновение.
Есть даже подозрения, что группа ответственна за кражи со взломом и торговлю наркотиками. Пресс-секретарь полиции Ом четко заявил: «Мы не потерпим такой ситуации. С нами связались жертвы, и расследование продолжается».
Они знают, что закон к ним неприменим
Полиции удалось приписать 50 преступлений 12-летнему подростку, которого следователи считают главарем банды. «Обвинения по его делу варьируются от нанесения тяжких телесных повреждений до оскорблений и угроз», — уточнил Ом.
Преступники прекрасно понимают, что закон к ним не слишком строг. «Я вижу это в своей ежедневной работе в школах. Несовершеннолетние преступники знают, что их не накажут. Поэтому они не останавливаются», — объясняет Карстен Шталь (51 год), психолог, занимающийся проблемой травли.
13-летний сын врача скорой помощи Мике Югеля (48 лет) несколько раз подвергался нападению со стороны банды. «Однажды они вызвали его на драку. В другой раз его окружили. Тогда его заставили встать на колени перед главарем и извиниться без всякой причины. При этом снимали все на видео. Мы подали жалобу и встретились с другими родителями жертв. Этому должен быть положен конец», — возмущается он.
«Потом на него снова напали. Конечно, их было несколько. В него плевали, били по затылку, пинали в спину», — присоединилась мать мальчика, Бьянка Югель (41 год), в эфире телеканала Westdeutscher Rundfunk.
«Одного из наших пожилых клиентов назвали нацистской свиньей. Они плевались и валили мусорные баки», — рассказывает Антония Х. (26 лет) из пекарни в самом центре города.
Пенсионер Тео С. (75 лет) тоже боится, когда видит шумную, уверенную и агрессивную группу молодых людей в центре города: «Я ухожу с их пути, перехожу улицу, если нужно. Мне страшно», — не скрывает он.
Мэр: все не так плохо
Фобе У. (15 лет) и ее одноклассники увидели, как около 15 подростков избивают мальчика в Касл-парке. «Мы вмешались, и тогда они назвали нас шлюхами и свиньями. Когда я позвала на помощь других друзей, они убежали», — рассказывает она.
Полиция находится в контакте с городскими властями, управлением по делам молодежи и школами. Однако мэр Карола Воссе (61 год) не считает ситуацию драматичной.
«С моей точки зрения, все не так уж плохо», — сказала она Bild. «Но, конечно, мы по-прежнему относимся к этому серьезно. Полиция усилила патрулирование в некоторых местах, где часто бывает молодежь. Мы также ведем беседы со школами и думаем, как решить эту проблему», — добавила она.
По словам свидетелей, подростки приставали к своим одноклассникам и угрожали им. Однако список их правонарушений гораздо длиннее: драки, преследование, шантаж с помощью видеозаписей, унижение, порча имущества, нарушение спокойствия в ночное время и незаконное проникновение.
Есть даже подозрения, что группа ответственна за кражи со взломом и торговлю наркотиками. Пресс-секретарь полиции Ом четко заявил: «Мы не потерпим такой ситуации. С нами связались жертвы, и расследование продолжается».
Они знают, что закон к ним неприменим
Полиции удалось приписать 50 преступлений 12-летнему подростку, которого следователи считают главарем банды. «Обвинения по его делу варьируются от нанесения тяжких телесных повреждений до оскорблений и угроз», — уточнил Ом.
Преступники прекрасно понимают, что закон к ним не слишком строг. «Я вижу это в своей ежедневной работе в школах. Несовершеннолетние преступники знают, что их не накажут. Поэтому они не останавливаются», — объясняет Карстен Шталь (51 год), психолог, занимающийся проблемой травли.
13-летний сын врача скорой помощи Мике Югеля (48 лет) несколько раз подвергался нападению со стороны банды. «Однажды они вызвали его на драку. В другой раз его окружили. Тогда его заставили встать на колени перед главарем и извиниться без всякой причины. При этом снимали все на видео. Мы подали жалобу и встретились с другими родителями жертв. Этому должен быть положен конец», — возмущается он.
«Потом на него снова напали. Конечно, их было несколько. В него плевали, били по затылку, пинали в спину», — присоединилась мать мальчика, Бьянка Югель (41 год), в эфире телеканала Westdeutscher Rundfunk.
«Одного из наших пожилых клиентов назвали нацистской свиньей. Они плевались и валили мусорные баки», — рассказывает Антония Х. (26 лет) из пекарни в самом центре города.
Пенсионер Тео С. (75 лет) тоже боится, когда видит шумную, уверенную и агрессивную группу молодых людей в центре города: «Я ухожу с их пути, перехожу улицу, если нужно. Мне страшно», — не скрывает он.
Мэр: все не так плохо
Фобе У. (15 лет) и ее одноклассники увидели, как около 15 подростков избивают мальчика в Касл-парке. «Мы вмешались, и тогда они назвали нас шлюхами и свиньями. Когда я позвала на помощь других друзей, они убежали», — рассказывает она.
Полиция находится в контакте с городскими властями, управлением по делам молодежи и школами. Однако мэр Карола Воссе (61 год) не считает ситуацию драматичной.
«С моей точки зрения, все не так уж плохо», — сказала она Bild. «Но, конечно, мы по-прежнему относимся к этому серьезно. Полиция усилила патрулирование в некоторых местах, где часто бывает молодежь. Мы также ведем беседы со школами и думаем, как решить эту проблему», — добавила она.
Комментарии:
paulina 8 мая 2024 15:20
Ну вот потому и терроризируют город, что знают: их не накажут. А стоило бы депортировать вместе с родителями на родину без права на въезд и проживание в ЕС. Остальные "нищасные беженцы" вели бы себя осторожнее, если бы знали, что у преступлений есть последствия, а не как сейчас в США, где декриминализировали многие виды преступлений - воруй и грабь сколько хочешь, или во многих городах Европы, где местные уже просто боятся жаловаться. Слишком либеральные законы, направленные в защиту пришлых и не в пользу исконного населения, рано или поздно выйдут населению боком.
1000korun 8 мая 2024 15:42
Так могут быть любых национальностей ))) Дело не в цвете кожи , а в том что ониЖедети преподнесли как что то исключительное, а это просто дети с преступлениями и последствия, за преступления, должны быть для всех, без исключений. Нету привилегий по нарушению Закона, в теории, а на практике детям дали привилегию.
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