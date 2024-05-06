Банда мигрантов наводит страх на немецкий городок. Главарю — всего 12 лет, младшему — 9

«Мы имеем дело с группой из 23 детей и подростков в возрасте от 9 до 17 лет, которые слоняются по центру города», — признался представитель полиции Торстен Ом в газете Bild.По словам свидетелей, подростки приставали к своим одноклассникам и угрожали им. Однако список их правонарушений гораздо длиннее: драки, преследование, шантаж с помощью видеозаписей, унижение, порча имущества, нарушение спокойствия в ночное время и незаконное проникновение.Есть даже подозрения, что группа ответственна за кражи со взломом и торговлю наркотиками. Пресс-секретарь полиции Ом четко заявил: «Мы не потерпим такой ситуации. С нами связались жертвы, и расследование продолжается».Полиции удалось приписать 50 преступлений 12-летнему подростку, которого следователи считают главарем банды. «Обвинения по его делу варьируются от нанесения тяжких телесных повреждений до оскорблений и угроз», — уточнил Ом.Преступники прекрасно понимают, что закон к ним не слишком строг. «Я вижу это в своей ежедневной работе в школах. Несовершеннолетние преступники знают, что их не накажут. Поэтому они не останавливаются», — объясняет Карстен Шталь (51 год), психолог, занимающийся проблемой травли.13-летний сын врача скорой помощи Мике Югеля (48 лет) несколько раз подвергался нападению со стороны банды. «Однажды они вызвали его на драку. В другой раз его окружили. Тогда его заставили встать на колени перед главарем и извиниться без всякой причины. При этом снимали все на видео. Мы подали жалобу и встретились с другими родителями жертв. Этому должен быть положен конец», — возмущается он.«Потом на него снова напали. Конечно, их было несколько. В него плевали, били по затылку, пинали в спину», — присоединилась мать мальчика, Бьянка Югель (41 год), в эфире телеканала Westdeutscher Rundfunk.«Одного из наших пожилых клиентов назвали нацистской свиньей. Они плевались и валили мусорные баки», — рассказывает Антония Х. (26 лет) из пекарни в самом центре города.Пенсионер Тео С. (75 лет) тоже боится, когда видит шумную, уверенную и агрессивную группу молодых людей в центре города: «Я ухожу с их пути, перехожу улицу, если нужно. Мне страшно», — не скрывает он.Фобе У. (15 лет) и ее одноклассники увидели, как около 15 подростков избивают мальчика в Касл-парке. «Мы вмешались, и тогда они назвали нас шлюхами и свиньями. Когда я позвала на помощь других друзей, они убежали», — рассказывает она.Полиция находится в контакте с городскими властями, управлением по делам молодежи и школами. Однако мэр Карола Воссе (61 год) не считает ситуацию драматичной.«С моей точки зрения, все не так уж плохо», — сказала она Bild. «Но, конечно, мы по-прежнему относимся к этому серьезно. Полиция усилила патрулирование в некоторых местах, где часто бывает молодежь. Мы также ведем беседы со школами и думаем, как решить эту проблему», — добавила она.