Чех отправил деньги бойцу в Донецк. Теперь он заплатит впятеро больше и получит условный срок

В марте 2017 года обвиняемый с помощью интернет-банкинга отправил 50 000 крон на счет в России. Деньги предназначались для беглого снайпера Алоиза Полака (52) из Брно, который в январе этого года был приговорен к 21 году лишения свободы за гибель по меньшей мере четырех военнослужащих украинских правительственных сил. Во время судебного процесса его адвокат заявил, что этого человека, по всей видимости, уже нет в живых.



Именно в ходе расследования преступной деятельности Полака стало известно о проступке Павла Фатора, проживающего в деревне под Градцем-Кралове.



«Средства предназначались для деятельности бойца в рядах ВСУ так называемой Донецкой народной республики, хотя обвиняемый знал о его принадлежности к этому ВСУ самопровозглашенной республики. А также цели, на которые должны были быть использованы эти средства, то есть для его дальнейшего активного участия, для оснащения и вооружения других членов так называемого подразделения Республиканской гвардии», — заявил прокурор Мартин Били из Высшей государственной прокуратуры в Праге.



«Я действовал, не задумываясь»

«В то время я воспринимал это иначе, чем сегодня. Я быстро понял, что совершил ошибку. Я действовал, не подумав», — заявил Фатор суду в понедельник.



«Мне казалось, что я собираюсь помочь людям, которым угрожает опасность. К сожалению, все обернулось именно так. Это были жители, которым угрожали, я воспринимал, что они сопротивляются какому-то насилию», — повторил Фатор, добавив, что изменения произошли также после вторжения России в Украину в 2022 году.



«Каждый порядочный и нормальный человек должен отвергать российскую агрессию», — добавил он.



На допросе у адвоката он также подтвердил, что после начала войны отправил 20 или 30 тысяч на счета, поддерживающие захваченную Украину.



Суд принял соглашение

Павел Фатор (р. 1967) давно интересовался политикой; в 1989 году он был одним из так называемых студенческих лидеров и руководителем забастовочного комитета на педагогическом факультете.



В 2002 году он баллотировался от Демократического клуба Градца-Кралове на местных выборах, однако не был избран. На последних президентских выборах он поддерживал кандидата Ярослава Башту.



Судебное заседание, состоявшееся во вторник, было коротким и длилось менее часа. Стороны защиты и обвинения достигли соглашения, и суд принял их сделку о признании вины.



«Обе стороны выступили с предложением о признании вины. Суд не нашел никаких формальных обстоятельств, которые помешали бы его принять», — сказал председатель палаты Йиржи Вацек, добавив, что наказание за это преступление составляет от трех до 12 лет лишения свободы. Однако, по его словам, суд принял во внимание нынешнее отношение подсудимого к делу, в том числе тот факт, что он отправлял деньги украинским беженцам, а также то, что преступление было совершено семь лет назад.