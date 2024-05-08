На выходных в Чехии снова будет видно полярное сияние

«В ночи с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье есть шансы увидеть полярное сияние в средних широтах, в том числе в Чехии и Словакии. Это связано с бурной активностью Солнца, которое за последние сутки произвело десять сильных вспышек. Ожидается, что облака плазмы обрушатся на планету в ночные часы пятницы и вызовут геомагнитные бури, которые продлятся, вероятно, до выходных», — сказал Горалек.



Он добавил, что когда Солнце достигает пика своего 11-летнего цикла, на его поверхности возникают эруптивные области. «Из них выходят более плотные солнечные ветры в виде облаков плазмы. В последние дни такие области находились на стороне, обращенной к Земле, и произвели несколько мощных извержений, при этом облака плазмы выбрасывались в направлении Земли. На данный момент астрономам известно как минимум о трех таких облаках, направляющихся к нам», — говорит Горалек.



Хотя облака плазмы, выброшенные при мощных вспышках, движутся прямо к Земле, появление полярного сияния не гарантировано. «Эти облака также несут собственное магнитное поле, и оно должно обладать нужными свойствами, чтобы взаимодействовать с магнитным полем Земли и вызывать полярное сияние. К сожалению, эти свойства невозможно выявить заранее», — говорит астроном.



Полярные сияния, которые можно наблюдать из Чехии, обычно очень слабые. По словам Горалека, неопытные наблюдатели могут принять их за световое загрязнение или красноватые свечения. «Луна, которая в противном случае могла бы заслонить феномен своим светом, сейчас практически в минимальной фазе. Погода должна быть благоприятной, особенно в ночь с пятницы на субботу», — сказал Горалек.



Желающие понаблюдать за явлением должны найти место с хорошим видом на север. Кроме того, это должен быть район, где световое загрязнение не помешает наблюдению. Поэтому в радиусе десятков километров в северном направлении не должно быть крупных городов.



Авроры, или полярные (северные) сияния — одни из самых красивых природных явлений на небе, и они довольно часто встречаются в полярных регионах, где их видно по всему небу. «В Чехии и Словакии не ожидайте увидеть яркие полярные сияния, как в скандинавских регионах, они обычно видны только на фотографиях и их трудно заметить глазами, в том числе из-за избытка светового загрязнения от городов», — говорит Горалек. Тем, кто заинтересован в наблюдении, он рекомендует смотреть так называемые авроральные мониторы на компьютере по адресу www.solarham.com или www.spaceweatherlive.com или через мобильное приложение Aurora Alerts.