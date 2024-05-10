Шесть чехов, задержанных по делу о фальшивых банкирах в Украине, находятся под стражей
13 мая 2024
11:30
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Шесть чехов, арестованных в середине апреля в Украине по делу чешско-украинской банды фальшивых банкиров, находятся под стражей. В пятницу полиция доставила их в Чехию. В группу входили одна женщина и пятеро мужчин, сообщила Чешскому агентству новостей пресс-секретарь региональной полиции Магдалена Влчкова.
«Всем шести лицам сегодня были предъявлены обвинения в особо тяжком преступлении — участии в организованной преступной группе, а также в мошенничестве и преступлении несанкционированного доступа к компьютерной системе и носителю информации», — сказала Влчкова.
Чешская полиция уже предъявила обвинения 17 лицам, трое из которых ранее были взяты под стражу судом. В случае признания вины им грозит до 10 лет лишения свободы. Украинская полиция задержала 17 украинцев в ходе операции, скоординированной с чешской полицией. По данным украинской полиции, мошенничество было организовано 40-летним украинцем. Банда подозревается в сотнях телефонных афер с ущербом в десятки миллионов крон.
Колл-центр находился в Одессе. Звонившие выдавали себя за сотрудников Чешского национального банка. Они говорили жертвам, что их счет был взломан и что им необходимо перевести свои сбережения на так называемый резервный счет. В некоторых случаях жертв обманом заставляли установить программу удаленного управления, дающую неограниченный доступ к интернет-банкингу. Обманутые теряли не только свои сбережения, но и деньги от кредитов, которые они сами якобы оформляли. Обвиняемые обычно переводили деньги со счетов жертв на счета преимущественно украинцев, проживающих в Чехии, которые в свою очередь снимали деньги в банкоматах и передавали их другим людям.
По данным полиции, с октября 2022 по октябрь 2023 года группа совершила более 150 мошенничеств, причинив ущерб на сумму около 30 миллионов чешских крон. Из них более 22 миллионов крон — это завершенный ущерб, остальное — ущерб на стадии попытки или подготовки. Полиция рассчитывает доказать еще сотни фактов мошенничества против обвиняемых.
Среди шести обвиняемых — люди 1977, 1979, 1980, 1981, 1982 и 1984 годов рождения. Им грозит до 13,5 лет лишения свободы. «Работа наших криминалистов по этому делу, материалы которого на данном этапе уже исчисляются десятками тысяч страниц, еще далека от завершения. Расследование продолжается. Еще один человек, задержанный в Украине, по-прежнему находится под стражей в связи с экстрадицией и должен быть передан Чешской Республике в том же режиме», — сказала Влчкова.
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