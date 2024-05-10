Украина хочет вернуть беженцев, но не видит встречного желания

Но социологический опрос украинских беженцев в Польше показывает, что только самые старые и бедные хотят вернуться в Украину.



До трети всех украинских беженцев — это дети в возрасте до 18 лет, а люди старше 60 лет составляют всего 6%.



Согласно статистическим данным, приведенным украинской газетой «Европейская правда», военные беженцы в среднем имеют лучшее образование и более высокие доходы, чем остальное население Украины.



Институт поведенческих исследований при Американском университете в Киеве провел опрос украинцев, проживающих в Польше в декабре 2023 года, чтобы узнать их отношение к возможному возвращению.



На основании результатов, которые газета опубликовала на прошлой неделе, было выделено три группы: в первую вошли беженцы с четким намерением вернуться в Украину в будущем, во вторую — те, кто хочет остаться за границей, а в третью — те, кто еще не определился.



После войны 45% беженцев хотят вернуться из Польши

Группа тех, кто выразил четкое желание вернуться после войны, составляет 45%. Эти люди испытывают тоску по дому и одиночество, имеют самый высокий уровень национальной идентичности и гордости за Украину, в основном говорят на украинском языке и поддерживают контакт с украинскими властями.



Многие из них родом с юга Украины, имеют опыт жизни в условиях оккупации, потеряли или частично потеряли свое имущество в Украине. Они также являются самой бедной и самой пожилой группой среди беженцев, средний возраст которой составляет 40 лет.



Эта группа также демонстрирует самый оптимистичный взгляд на будущее: они верят в окончание войны в течение года-двух и в возвращение оккупированных территорий, включая Крым.



Напротив, украинские беженцы, желающие остаться за границей на постоянное место жительства, — одни из самых молодых и финансово обеспеченных. Они составляют пятую часть всех украинских беженцев, проживающих в Польше.



В этой второй группе также больше всего мужчин и людей, занятых в бизнесе, чем в других. У них самый низкий уровень национальной идентичности и гордости за свою страну, они чаще всего говорят по-русски и не испытывают сильных религиозных чувств.



До 40% из них являются выходцами с востока страны, каждый четвертый потерял там свое имущество и испытывает враждебность к народу Украины, говорится в резюме результатов опроса, приведенного выше. Они наиболее пессимистично смотрят на развитие войны из всех упомянутых групп.



Для них важны финансовые условия. Речь идет не столько о финансовой помощи со стороны государства, сколько о возможности получить работу, соответствующую их квалификации и требуемому уровню дохода.



Женщины испытывают большее чувство благодарности по отношению к местным

Группа не определившихся — 35% от общего числа беженцев — состоит в основном из женщин в возрасте от 30 до 39 лет с детьми школьного возраста. Неуверенность и страх перед будущим мешают им строить планы и оценивать будущее, говорят исследователи.



Они испытывают большее чувство благодарности к местному населению, чем другие группы, и чаще всего работают в польских компаниях. Их основной язык общения — украинский.



В основном они не причисляют себя ни к какой религии (28%) или придерживаются Украинской православной церкви (24%), а с точки зрения гордости за свою родину и чувства национальной идентичности они находятся где-то посередине между тремя упомянутыми группами.



По мнению украинских социологов, именно на эту группу должен ориентироваться Киев в своих усилиях по привлечению беженцев обратно.



Согласно Стратегии демографического развития Украины на период до 2040 года, разработанной Министерством социальной политики, «основной проблемой является возвращение украинцев, проживающих за рубежом».



Однако в документе говорится, что «политика возвращения должна быть направлена не только на граждан Украины, которые выехали за границу после начала полномасштабной (российской военной — ред.) агрессии, но и на тех, кто выехал раньше, и на представителей украинской диаспоры».



По данным Министерства иностранных дел Украины, в 2019 году самая большая украинская диаспора находилась в Российской Федерации (по официальным данным, на тот момент она насчитывала почти 2 миллиона человек, по неофициальным — до 10 миллионов), Канаде (1,2 миллиона) и США (от 900 000 до 1,5 миллиона).