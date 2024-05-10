Украина хочет вернуть беженцев, но не видит встречного желания
13 мая 2024
19:30
685
К концу 2023 года из-за российской военной агрессии Украину вынуждены были покинуть 6,3 миллиона мирных жителей, почти шестая часть довоенного населения. Киев сделал их возвращение одной из своих стратегических целей — это вопрос демографической устойчивости и экономического выживания страны.
Но социологический опрос украинских беженцев в Польше показывает, что только самые старые и бедные хотят вернуться в Украину.
До трети всех украинских беженцев — это дети в возрасте до 18 лет, а люди старше 60 лет составляют всего 6%.
Согласно статистическим данным, приведенным украинской газетой «Европейская правда», военные беженцы в среднем имеют лучшее образование и более высокие доходы, чем остальное население Украины.
Институт поведенческих исследований при Американском университете в Киеве провел опрос украинцев, проживающих в Польше в декабре 2023 года, чтобы узнать их отношение к возможному возвращению.
На основании результатов, которые газета опубликовала на прошлой неделе, было выделено три группы: в первую вошли беженцы с четким намерением вернуться в Украину в будущем, во вторую — те, кто хочет остаться за границей, а в третью — те, кто еще не определился.
После войны 45% беженцев хотят вернуться из Польши
Группа тех, кто выразил четкое желание вернуться после войны, составляет 45%. Эти люди испытывают тоску по дому и одиночество, имеют самый высокий уровень национальной идентичности и гордости за Украину, в основном говорят на украинском языке и поддерживают контакт с украинскими властями.
Многие из них родом с юга Украины, имеют опыт жизни в условиях оккупации, потеряли или частично потеряли свое имущество в Украине. Они также являются самой бедной и самой пожилой группой среди беженцев, средний возраст которой составляет 40 лет.
Эта группа также демонстрирует самый оптимистичный взгляд на будущее: они верят в окончание войны в течение года-двух и в возвращение оккупированных территорий, включая Крым.
Напротив, украинские беженцы, желающие остаться за границей на постоянное место жительства, — одни из самых молодых и финансово обеспеченных. Они составляют пятую часть всех украинских беженцев, проживающих в Польше.
В этой второй группе также больше всего мужчин и людей, занятых в бизнесе, чем в других. У них самый низкий уровень национальной идентичности и гордости за свою страну, они чаще всего говорят по-русски и не испытывают сильных религиозных чувств.
До 40% из них являются выходцами с востока страны, каждый четвертый потерял там свое имущество и испытывает враждебность к народу Украины, говорится в резюме результатов опроса, приведенного выше. Они наиболее пессимистично смотрят на развитие войны из всех упомянутых групп.
Для них важны финансовые условия. Речь идет не столько о финансовой помощи со стороны государства, сколько о возможности получить работу, соответствующую их квалификации и требуемому уровню дохода.
Женщины испытывают большее чувство благодарности по отношению к местным
Группа не определившихся — 35% от общего числа беженцев — состоит в основном из женщин в возрасте от 30 до 39 лет с детьми школьного возраста. Неуверенность и страх перед будущим мешают им строить планы и оценивать будущее, говорят исследователи.
Они испытывают большее чувство благодарности к местному населению, чем другие группы, и чаще всего работают в польских компаниях. Их основной язык общения — украинский.
В основном они не причисляют себя ни к какой религии (28%) или придерживаются Украинской православной церкви (24%), а с точки зрения гордости за свою родину и чувства национальной идентичности они находятся где-то посередине между тремя упомянутыми группами.
По мнению украинских социологов, именно на эту группу должен ориентироваться Киев в своих усилиях по привлечению беженцев обратно.
Согласно Стратегии демографического развития Украины на период до 2040 года, разработанной Министерством социальной политики, «основной проблемой является возвращение украинцев, проживающих за рубежом».
Однако в документе говорится, что «политика возвращения должна быть направлена не только на граждан Украины, которые выехали за границу после начала полномасштабной (российской военной — ред.) агрессии, но и на тех, кто выехал раньше, и на представителей украинской диаспоры».
По данным Министерства иностранных дел Украины, в 2019 году самая большая украинская диаспора находилась в Российской Федерации (по официальным данным, на тот момент она насчитывала почти 2 миллиона человек, по неофициальным — до 10 миллионов), Канаде (1,2 миллиона) и США (от 900 000 до 1,5 миллиона).
До трети всех украинских беженцев — это дети в возрасте до 18 лет, а люди старше 60 лет составляют всего 6%.
Согласно статистическим данным, приведенным украинской газетой «Европейская правда», военные беженцы в среднем имеют лучшее образование и более высокие доходы, чем остальное население Украины.
Институт поведенческих исследований при Американском университете в Киеве провел опрос украинцев, проживающих в Польше в декабре 2023 года, чтобы узнать их отношение к возможному возвращению.
На основании результатов, которые газета опубликовала на прошлой неделе, было выделено три группы: в первую вошли беженцы с четким намерением вернуться в Украину в будущем, во вторую — те, кто хочет остаться за границей, а в третью — те, кто еще не определился.
После войны 45% беженцев хотят вернуться из Польши
Группа тех, кто выразил четкое желание вернуться после войны, составляет 45%. Эти люди испытывают тоску по дому и одиночество, имеют самый высокий уровень национальной идентичности и гордости за Украину, в основном говорят на украинском языке и поддерживают контакт с украинскими властями.
Многие из них родом с юга Украины, имеют опыт жизни в условиях оккупации, потеряли или частично потеряли свое имущество в Украине. Они также являются самой бедной и самой пожилой группой среди беженцев, средний возраст которой составляет 40 лет.
Эта группа также демонстрирует самый оптимистичный взгляд на будущее: они верят в окончание войны в течение года-двух и в возвращение оккупированных территорий, включая Крым.
Напротив, украинские беженцы, желающие остаться за границей на постоянное место жительства, — одни из самых молодых и финансово обеспеченных. Они составляют пятую часть всех украинских беженцев, проживающих в Польше.
В этой второй группе также больше всего мужчин и людей, занятых в бизнесе, чем в других. У них самый низкий уровень национальной идентичности и гордости за свою страну, они чаще всего говорят по-русски и не испытывают сильных религиозных чувств.
До 40% из них являются выходцами с востока страны, каждый четвертый потерял там свое имущество и испытывает враждебность к народу Украины, говорится в резюме результатов опроса, приведенного выше. Они наиболее пессимистично смотрят на развитие войны из всех упомянутых групп.
Для них важны финансовые условия. Речь идет не столько о финансовой помощи со стороны государства, сколько о возможности получить работу, соответствующую их квалификации и требуемому уровню дохода.
Женщины испытывают большее чувство благодарности по отношению к местным
Группа не определившихся — 35% от общего числа беженцев — состоит в основном из женщин в возрасте от 30 до 39 лет с детьми школьного возраста. Неуверенность и страх перед будущим мешают им строить планы и оценивать будущее, говорят исследователи.
Они испытывают большее чувство благодарности к местному населению, чем другие группы, и чаще всего работают в польских компаниях. Их основной язык общения — украинский.
В основном они не причисляют себя ни к какой религии (28%) или придерживаются Украинской православной церкви (24%), а с точки зрения гордости за свою родину и чувства национальной идентичности они находятся где-то посередине между тремя упомянутыми группами.
По мнению украинских социологов, именно на эту группу должен ориентироваться Киев в своих усилиях по привлечению беженцев обратно.
Согласно Стратегии демографического развития Украины на период до 2040 года, разработанной Министерством социальной политики, «основной проблемой является возвращение украинцев, проживающих за рубежом».
Однако в документе говорится, что «политика возвращения должна быть направлена не только на граждан Украины, которые выехали за границу после начала полномасштабной (российской военной — ред.) агрессии, но и на тех, кто выехал раньше, и на представителей украинской диаспоры».
По данным Министерства иностранных дел Украины, в 2019 году самая большая украинская диаспора находилась в Российской Федерации (по официальным данным, на тот момент она насчитывала почти 2 миллиона человек, по неофициальным — до 10 миллионов), Канаде (1,2 миллиона) и США (от 900 000 до 1,5 миллиона).
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:30
13 МАЯ 2024
647
Теневой премьер-министр Карел Гавличек в подкасте Crunch о пенсиях, геополитической привязке Чехии и антиукраинской риторике Андрея Бабиша.
15:00
13 МАЯ 2024
226
В некоторых районах Чешской Республики риск распространения огня будет максимальным со вторника по пятницу, согласно прогнозу, опубликованному и регулярно обновляемому учеными на сайте FireRisk....
14:00
13 МАЯ 2024
327
БУДУЩЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕПОДАВАНИЯ ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ОСТАЕТСЯ ПОД ВОПРОСОМ
Общественность решит, будет ли второй иностранный язык и дальше преподаваться в начальных школах в обязательном порядке, а последнее слово останется за министром образования Микулашем Беком (STAN).
13:00
13 МАЯ 2024
573
Рост потребительских цен в Чехии ускорился. Годовой уровень инфляции вырос с 2% в марте до 2,9% в апреле. Данные опубликовало Чешское статистическое управление (ЧСУ) в понедельник. Аналитики...
11:30
13 МАЯ 2024
727
Шесть чехов, арестованных в середине апреля в Украине по делу чешско-украинской банды фальшивых банкиров, находятся под стражей. В пятницу полиция доставила их в Чехию. В группу входили одна...
09:30
13 МАЯ 2024
1207
Президент России Владимир Путин сменил главу Министерства обороны РФ, чтобы усилить затянувшуюся войну в Украине и подготовить страну к возможной будущей конфронтации с Организацией...
18:30
12 МАЯ 2024
1408
Следы подтвердили передвижение медведя в окрестностях Злина. Очевидцы также сообщают о самке медведя с детенышем.
16:30
12 МАЯ 2024
1555
Канцлер Австрии Карл Нехаммер намерен ограничить иммиграцию в страну членов семей беженцев с помощью ДНК-тестов и других мер.
14:30
12 МАЯ 2024
1096
Сильный пожар охватил один из крупных торговых центров на окраине Варшавы в воскресенье утром. По словам пожарных, пламенем охвачено более 80% территории центра, в котором расположено 1 400...
09:30
12 МАЯ 2024
1329
Президент Чехии Петр Павел в интервью австрийской газете Die Presse выразил опасение, что Европа находится в начале затяжной конфронтации с Россией. Он подчеркнул, что это не обязательно должна...
12:30
11 МАЯ 2024
1613
65% чехов откладывают деньги на пенсию. Их сбережения обычно составляют 2 000 крон в месяц. Однако многие вкладывают свои сбережения на накопительные или срочные счета, которые не приносят большого...
11:00
11 МАЯ 2024
925
Резолюцию о предоставлении палестинцам больших прав в ООН поддержало большинство стран мира, всего 143 государства. Против выступили США, Чехия и Израиль.
22:00
10 МАЯ 2024
1781
Чешская Республика недостаточно подготовлена к кризисам и чрезвычайным ситуациям, предупреждает Высшее контрольное управление (NKÚ) в своем годовом отчете за прошлый год. По его мнению,...
21:00
10 МАЯ 2024
861
Андрей Владимирович Аверьянов возглавлял специальное подразделение российской военной разведки — ГРУ. Сегодня он является заместителем директора.
19:30
10 МАЯ 2024
3164
Украине необходим каждый мужчина в борьбе с российскими захватчиками. Но некоторые из них бежали в Германию, и в стране все чаще раздаются голоса о том, что Федеративная Республика должна помочь...