Украинец в невменяемом состоянии убил своего отца и зарезал мать
14 мая 2024
16:30
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В прошлом году в Товачове в окрестностях Пржерова пьяный и находящийся под наркотиками 31-летний украинец напал с ножом на своих родителей. Он убил отца и тяжело ранил мать. Сенат Оломоуцкого отделения областного суда в Остраве отправил его в тюрьму на восемь лет. Одновременно его обязали пройти стационарное лечение от наркотической и алкогольной зависимости.
Изначально мужчину обвинили в убийстве и покушении на убийство. Однако, по мнению экспертов, в момент совершения ужасного поступка он находился в невменяемом состоянии. Поэтому его действия были переквалифицированы, и он был осужден за пьянство. В итоге ему грозило до десяти лет лишения свободы. Приговор окончательный, обвиняемый и прокурор отказались от права на апелляцию.
«Я не осознавал, что делаю»
Подсудимый признал свою вину в суде. «Я виновен, но я не осознавал, что делаю. Я согласен с юридической оценкой, а также с доказательствами, собранными в ходе досудебного разбирательства. Накажите меня по своему усмотрению, мне придется научиться жить с этим», — заявил молодой человек суду.
Суд принял признание вины и не стал брать показания на этом основании. Он лишь отметил, что у подсудимого ранее не было судимости в Чешской Республике.
«У нас не было причин не принять признание вины. С учетом экспертных заключений уместна более мягкая правовая квалификация, несмотря на то, что содеянное подсудимым соответствует признакам убийства и покушения на убийство. Однако нельзя под воздействием алкоголя и наркотиков доводить себя до такого состояния, чтобы совершить подобные действия. Последствия чрезвычайно серьезны, ужасны, и поэтому необходимо было назначить наказание в высшей половине законной нормы, которая составляет от трех до десяти лет», — пояснил Эдуард Ондрашек, председатель палаты Оломоуцкого областного суда.
Патологическая интоксикация организма
Согласно обвинительному заключению, 23 марта прошлого года в городе Товачов, примерно через полчаса после полуночи, украинец, будучи пьяным и под воздействием наркотиков, совершил в квартире на втором этаже нападение, используя кухонный нож с лезвием длиной 14 сантиметров.
Сначала он напал на своего отца, которому нанес не менее трех ударов ножом в правую и левую части груди, причем одно из ранений попало в сердце. После этого он набросился на мать. Он также нанес ей не менее одного удара ножом в грудь. Отец скончался от полученных травм, непосредственной причиной смерти стало массивное кровотечение, а мать была тяжело ранена.
«По мнению экспертов, употребляя алкоголь и метамфетамин, обвиняемый привел себя в состояние патологической интоксикации организма, что впоследствии вызвало острое психотическое расстройство. Это проявилось в кардинальном нарушении контакта с реальностью, в результате чего он не мог осознавать противоправность своих действий и контролировать их», — заявила прокурор, которая в своем заключительном слове предложила назначить наказание в виде восьми с половиной лет. Защита просила назначить меньшее наказание.
«Я не осознавал, что делаю»
Подсудимый признал свою вину в суде. «Я виновен, но я не осознавал, что делаю. Я согласен с юридической оценкой, а также с доказательствами, собранными в ходе досудебного разбирательства. Накажите меня по своему усмотрению, мне придется научиться жить с этим», — заявил молодой человек суду.
Суд принял признание вины и не стал брать показания на этом основании. Он лишь отметил, что у подсудимого ранее не было судимости в Чешской Республике.
«У нас не было причин не принять признание вины. С учетом экспертных заключений уместна более мягкая правовая квалификация, несмотря на то, что содеянное подсудимым соответствует признакам убийства и покушения на убийство. Однако нельзя под воздействием алкоголя и наркотиков доводить себя до такого состояния, чтобы совершить подобные действия. Последствия чрезвычайно серьезны, ужасны, и поэтому необходимо было назначить наказание в высшей половине законной нормы, которая составляет от трех до десяти лет», — пояснил Эдуард Ондрашек, председатель палаты Оломоуцкого областного суда.
Патологическая интоксикация организма
Согласно обвинительному заключению, 23 марта прошлого года в городе Товачов, примерно через полчаса после полуночи, украинец, будучи пьяным и под воздействием наркотиков, совершил в квартире на втором этаже нападение, используя кухонный нож с лезвием длиной 14 сантиметров.
Сначала он напал на своего отца, которому нанес не менее трех ударов ножом в правую и левую части груди, причем одно из ранений попало в сердце. После этого он набросился на мать. Он также нанес ей не менее одного удара ножом в грудь. Отец скончался от полученных травм, непосредственной причиной смерти стало массивное кровотечение, а мать была тяжело ранена.
«По мнению экспертов, употребляя алкоголь и метамфетамин, обвиняемый привел себя в состояние патологической интоксикации организма, что впоследствии вызвало острое психотическое расстройство. Это проявилось в кардинальном нарушении контакта с реальностью, в результате чего он не мог осознавать противоправность своих действий и контролировать их», — заявила прокурор, которая в своем заключительном слове предложила назначить наказание в виде восьми с половиной лет. Защита просила назначить меньшее наказание.
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