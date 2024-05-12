Бандиты с Балкан возглавляют трансатлантическую торговлю кокаином, превращая Европу в крупнейший мировой рынок

О том, что Костовски, которого его подельники прозвали Генералом, занимался контрабандой крупных партий кокаина в Европу в течение длительного времени, сербская полиция писала в отчете еще в 2022 году, сообщает Reuters. 70-летний серб несколько лет жил в Бразилии, что позволило ему наладить прочные связи с производителями кокаина в соседних Колумбии, Боливии и Перу. Затем он переправлял их продукцию в Европу. Сейчас он находится в белградской тюрьме в ожидании суда.



Возвращение Костовски в Европу в 2018 году произошло в благоприятный для преступников момент. За последнее десятилетие производство кокаина в Южной Америке резко возросло, и балканские наркоторговцы оказались в идеальном положении для удовлетворения европейского спроса. Теперь, по данным Reuters, они доминируют в сложной логистике поставок кокаина из лабораторий в Андах к уличным дилерам в Париже, Лондоне и Берлине, способствуя превращению Европы в самый сильный в мире рынок кокаина.



Их бизнес опирается на контакты в балканской диаспоре по обе стороны Атлантики, и им также удалось проникнуть в систему морских перевозок, через которую, по оценкам американских, европейских и латиноамериканских чиновников по борьбе с наркотиками, проходит 90% всех товаров в мире.



«Когда речь идет о крупных поставках на европейский континент, единственной глобальной группировкой являются Балканы», — говорит бразильский детектив Иво Силва, который расследовал дело Костовски в конце первого десятилетия этого тысячелетия в рамках операции «Нива», одной из первых крупных операций, направленных против балканских наркоторговцев, действовавших за пределами Бразилии.



Балканский картель

Балканские наркоторговцы не используют иерархическую территориальную структуру, как картели в Мексике или Колумбии. Вместо этого они действуют небольшими, очень мобильными и скрытными группировками, способными перевозить поразительно большие партии кокаина. Хотя эти банды не являются однородными и в прошлом участвовали в кровавых разборках друг с другом, сотрудники правоохранительных органов дали им общее название — Балканский картель.



«В сети этого картеля сложнее проникнуть и еще сложнее их пресечь. У Балканского картеля нет строгой иерархической структуры. У него нет крестного отца», — сказал журналистам Reuters бывший сотрудник Управления по борьбе с наркотиками США (DEA), занимавшийся расследованием деятельности этих банд.



Балканы в настоящее время стоят за большинством партий кокаина, ежегодно прибывающих в Европу. Европейский Центр по морскому анализу и операциям, который координирует рейды по борьбе с наркотиками в Атлантическом океане, сообщил, что в прошлом году было изъято 9,11 тонны кокаина, связанного с балканскими преступниками. По сравнению с 2015 годом этот показатель увеличился на 300%.



Объем поставок кокаина в Европу и активность балканских наркоторговцев не замедляются, согласно данным по портам. Большая часть южноамериканского кокаина проходит через Антверпен (Бельгия), где в прошлом году власти изъяли 116 тонн. Таможенники соседних Нидерландов перехватили почти 60 тонн, что в пять раз больше, чем в 2022 году.



Источники сообщили Reuters, что исторический опыт балканских банд в области мореплавания, контрабанды и миграции играет определенную роль в их росте. Будучи специалистами по логистике, балканские преступники вникают во все звенья цепочки поставок кокаина, что делает их незаменимыми для других синдикатов.



Балканские преступники «более чем готовы сотрудничать с израильтянами, голландцами, шведами, доминиканцами или китайскими триадами. На самом деле они готовы работать с кем угодно», — говорит бывший агент DEA, добавляя, что они держатся подальше от США, где их отпугивает господство мексиканских картелей и более строгий надзор со стороны тамошних властей.



Полиция не успевает

Европейская полиция с трудом справляется с ростом балканских банд. По данным Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), в 2021 году в Западной и Центральной Европе было изъято 315 тонн кокаина, что превосходит показатели даже США, где было изъято на 65 тонн меньше. Кроме того, на европейском рынке наблюдается постоянный рост чистоты продукта, что свидетельствует об избытке наркотика.



По словам комиссара ЕС по внутренним делам Ильвы Юханссон, увеличение количества кокаина на континенте означает, что убийства, связанные с наркотиками, теперь являются самой большой угрозой безопасности в ЕС наряду с терроризмом.



В прошлом году премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон уже призвал на помощь армию для борьбы с бандитизмом, который включает в себя взрывы и убийства детей. В марте этого года Брюссель потрясли несколько перестрелок, к которым предположительно причастна албанская мафия. В том же месяце в Греции власти разгромили банду, которая несет ответственность за более чем 60 убийств по всему континенту за последнее десятилетие.



Балканское влияние в Латинской Америке также растет. По данным одного из следователей Европола, сотни гангстеров из более чем 50 крупных ячеек торговцев людьми, зародившихся на Западных Балканах, перемещаются по всему региону. Бразильский детектив Александре Кустодио, руководивший крупной операцией против них в прошлом году, цитирует слова о том, что Бразилия была впечатлена их контролем над трансатлантической торговлей наркотиками. «В бизнесе морской торговли они сейчас являются главной мафией Латинской Америки», — сказал он.



Как они попали в Америку?

Балканские преступники начали проводить успешные контрабандные операции во время десятилетия этнических конфликтов, возникших после распада Югославии в 1991 году. Когда в начале тысячелетия этот конфликт утих, многие балканские контрабандисты отправились в Латинскую Америку в поисках новых возможностей.



Там они вступали в союз с могущественными преступными группировками, такими как Революционные вооруженные силы Колумбии или бразильский PCC, которые поставляли им дешевый кокаин. Затем они использовали свои связи среди балканских моряков и, подкупая или угрожая, заставляли их прятать наркотики среди других грузов или своих вещей. Затем преступники из числа балканских мигрантов обеспечивали инфраструктуру распространения и сбыта, а балканский картель обеспечивал свое присутствие во всех звеньях цепочки поставок.



Именно к этой первой волне балканских гангстеров в Латинской Америке, по мнению бразильской полиции, принадлежал Костовски. Впервые он попал в поле зрения властей этой страны в 2006 году по наводке немецкой полиции. К тому времени он уже имел обширное криминальное прошлое. Согласно постановлению Европейского суда по правам человека от 1989 года, он совершил несколько преступлений в Швеции и Нидерландах, включая вооруженное ограбление, непредумышленное убийство и побег из тюрьмы.



Согласно докладу американской разведки, сначала он занимался контрабандой парагвайских сигарет в Латинской Америке, а затем перешел к торговле наркотиками, оружием и отмыванию денег. К 2006 году он жил со своей женой-бразильянкой и сыном в квартире на берегу моря в прибрежном городе Вилья-Велья, недалеко от крупного порта Витория.



Костовский также часто путешествовал. В своих поездках он использовал вымышленные имена и документы, что затрудняло отслеживание его передвижений. По словам бывшего агента DEA, именно способность наркоторговцев перемещаться между юрисдикциями по поддельным документам стала причиной того, что полиция по всему миру так долго не замечала, насколько Балканы стали заметны в наркоторговле.



То, что Балканы стали крупными игроками, показал всему миру полицейский рейд на борту грузового судна MSC Gayane в порту Филадельфии в 2019 году. Корабль пришвартовался там по пути из Латинской Америки в Роттердам. На его борту полиция обнаружила около 18 тонн кокаина, который принес бы наркоторговцам более 1 миллиарда долларов (23 миллиарда крон).



Одна из крупнейших кокаиновых находок в истории США показала, как далеко проник Балканский картель в судоходство и особенно в компанию-владельца судна — Mediterranean Shipping Company (MSC). Эта базирующаяся в Женеве судоходная компания — крупнейшая в мире. Она не только нанимает большое количество балканских моряков, но и имеет учебный центр для своих экипажей в Черногории.



Восемь членов экипажа, в том числе пять черногорцев и один серб, были осуждены за контрабанду кокаина на борту судна MSC Gayane. Они пронесли наркотики на судно ночью с моторных лодок во время рейса. Предполагаемый организатор операции, бывший черногорский боксер Горан Гогич, все еще ожидает суда в одной из нью-йоркских тюрем.



Представитель MSC заявил агентству Reuters, что контрабанда кокаина «является проблемой всей отрасли и требует ответа всей отрасли». По его словам, после рейда 2019 года компания укрепила систему безопасности, вложив в нее десятки миллионов долларов. По его словам, все поставщики компании теперь проходят тщательную проверку.



Это не первый случай, когда судно компании фигурирует в борьбе с контрабандистами. В сентябре 2010 года в рамках операции «Нива» бразильская полиция изъяла 29 килограммов кокаина, найденного в пакетах с покупками, которые два черногорских моряка пытались пронести на борт грузового судна MSC Sandra в порту Паранагуа.



Пара моряков, Драган Йованович и Владимир Булаич, отсидели 9,5 лет в тюрьме в Сан-Паулу за контрабанду. Их соотечественник Борис Перкович, который должен был поставлять им наркотики, получил такой же срок. Перкович, который вышел на свободу в 2018 году и умер в 2020-м, по данным бразильской полиции, также работал с Костовским.



Кокаин в мраморе

Он тоже использовал суда компании MSC для контрабанды. Базой для своих операций он выбрал бразильский штат Эспириту-Санту, который является центром бразильской торговли декоративным камнем и экспортирует мрамор и гранитные плиты по всему миру. Согласно записям операции «Нива», Костовски и его сообщники планировали выдолбить эти каменные блоки и спрятать в них кокаин.



Правая рука Костовски, македонец Бранислав Паневски, арендовал для этой цели склад недалеко от порта Витория. Согласно бразильским прослушкам, он знал, что для успешного проведения операции блоки должны быть перевезены компанией MSC. «Все, что нам нужно, — это MSC», — сказал он по телефону своему бразильскому поставщику.



План банды был сорван в результате полицейского рейда в ноябре 2010 года. Во время рейда в одной из каменных плит было обнаружено почти 159 кг кокаина. Костовски и Паневски были приговорены к 20 годам лишения свободы. Жена Костовского Сандра получила 14 лет за то, что помогала мужу перевозить наличные на рейсах из Европы в Бразилию.



Но Костовски вышел из тюрьмы в 2018 году в рамках «тюремного отпуска», который он использовал, чтобы вернуться в Европу с поддельным паспортом. Паневски попытался сделать то же самое год спустя во время временного освобождения, но вернулся в бразильскую тюрьму после ареста в Боливии.



То, что Костовски вернулся на рынок контрабанды, полиция Белграда впервые заметила в конце 2021 года, когда она проанализировала записи сервисов EncroChat и Sky ECC, предоставляющих услуги зашифрованной связи. Этими сервисами пользовалось большое количество бандитов, занимавшихся не только контрабандой наркотиков и оружия, но и планированием убийств. Записи с этих ныне не существующих сервисов привели к более чем 6 500 арестам с 2020 года. Однако обвинительный приговор этим арестованным, в число которых входит и упомянутый Гогич, зависит от вопроса о том, являются ли чат-коммуникации допустимым судебным доказательством.



Перехватив сообщения Костовского, полиция более года следила за каждым его шагом. Она знала, что он планирует крупную поставку, и в середине прошлого года выяснила, что она будет осуществляться компанией Oceania Dos. Костовски был арестован 24 августа после ее перехвата у Канарских островов. «Балканский картель тонет», — заявил тогда Европол.



Новая кровь

То, что победа Европола была далеко не окончательной, стало ясно два месяца спустя, когда бразильские власти арестовали еще одного крупного балканского контрабандиста, Александра Нешича. Он является одной из самых заметных фигур нового поколения балканских торговцев. Его отец, Горан, приехал в Бразилию в 2004 году и, по данным полиции, руководил несколькими связанными между собой ячейками, в том числе той, в которую входили Костовски и Перкович.



Горан также был главной целью операции «Нива». В 2013 году он был приговорен к 15 годам лишения свободы. В 2018 году он был экстрадирован в Сербию для отбывания восьми лет, но сейчас находится на свободе. Тем временем семейный бизнес в Бразилии перешел к Александру, который там вырос.



С новым поколением приходят и новые методы. Если Горан предпочитал использовать взятки и угрозы, чтобы доставить свой товар на грузовые суда, то Александр, по словам полиции, избегал все более строгого надзора в бразильских и европейских портах, используя небольшие суда. В частности, он покупал дешевые рыбацкие лодки, оснащал их дополнительными баками, загружал кокаином и отправлял через Атлантику под присмотром балканских или бразильских экипажей.



В 2022 году две его партии были перехвачены: 1 апреля ВМС США изъяли почти 5,5 тонны кокаина у берегов Кабо-Верде на борту судна Alcatraz I, а четыре месяца спустя бразильская полиция обнаружила еще 1,2 тонны на борту Dom Isaac XII. После того как полиция пришла к выводу, что за этими грузами стоит Несич, он был арестован 5 октября 2023 года.



Несмотря на успешные репрессии против видных членов Балканского картеля, он продолжал наводнять Европу кокаином. По данным Reuters, большую роль в этом играют постоянно совершенствующиеся методы контрабандистов.



Кустодио, возглавлявший расследование в отношении Нешича, заявил, например, что раньше балканские банды создавали подставные компании для обеспечения транспортировки своих наркотиков, а теперь они просто покупают законных экспортеров. Сотрудник Управления по борьбе с наркотиками США, работавший с Кустодио, назвал балканских гангстеров «самым большим локомотивом» европейской торговли кокаином.