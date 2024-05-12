Дело украинца, осужденного за попытку убийства девушки, накаляет страсти. 15 человек уже привлечены к ответственности за комментарии, разжигающие ненависть
15 мая 2024
09:30
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Дело 19-летнего украинского юноши Виктора Веселовского, которого в прошлом месяце суд приговорил к 19 годам лишения свободы за изнасилование и попытку убийства несовершеннолетней девочки, продолжает держать полицию в напряжении.
Информация об этом деле спровоцировала лавину ненавистнических комментариев в социальных сетях, некоторые из которых, по мнению следователей, уже переходят все границы, а их содержание отвечает признакам уголовного преступления. Пятнадцати авторам постов уже предъявлены обвинения.
«Речь идет о таких преступлениях, как подстрекательство к совершению преступления и разжигание ненависти к группе лиц или к ограничению их прав и свобод», — заявила пресс-секретарь полиции Михаэла Раиндлова, добавив, что за эти преступления предусмотрено максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы.
По словам пресс-секретаря, подавляющее большинство случаев — это дискуссионные посты в ответ на сообщения СМИ о деле. «Мы продолжаем расследовать другие комментарии, и можно предположить, что число подозреваемых будет расти», — добавила Раиндлова.
Участники дебатов нападают как на самого преступника, так и на Украину как государство. «Он как радиоактивные отходы, которые нужно захоронить», — написал, например, один из подсудимых об осужденном украинце.
Никакого раскаяния
Веселовский напал на школьницу, которая была младше его на четыре года, в августе прошлого года. Сначала он принудил ее к оральному сексу, а затем ударил ножом. Когда школьница осталась лежать на земле, симулируя смерть, он завернул ее тело в полиэтиленовый пакет и сбросил со скалы.
«Он не проявил ничего, отдаленно напоминающего искреннее раскаяние», — сказала судья о подсудимом, оглашая приговор. По ее словам, он напал с ножом с целью убить жертву. «Он боялся того, что сделал, и понимал, что ему грозит судебное преследование и депортация», — пояснила судья.
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